Vybrali desítky milionů, plány jim zhatilo náhlé úmrtí šéfa. Nemá nás kdo vést, tvrdí zadlužená firma
Zda se podaří projekt Marica dokončit, není jisté. Developer skončil v insolvenci a odmítá Fingoodu předat stavební dokumentaci.
Ještě nedávno by se o nich dalo mluvit jako o úspěšném rodinném příběhu ze slezských Kravař. Firmy Norberta Rybky a jeho syna Davida začínaly v devadesátých letech s vodovody a kanalizacemi, postupně ale přešly k developmentu a po okolních obcích stavěly bytové i rodinné domy. Dělaly i rekonstrukce, zateplování nebo lešení. Letos však přišel tragický zlom: padesátiletý David Rybka náhle zemřel a firmy z jeho koncernu skončily v insolvenčních řízeních. Do vedení se vrátil jeho sedmasedmdesátiletý otec, který ale není v dobré kondici.
Vyplývá to z insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu, v němž firma Rybka – stavby a služby vysvětluje aktuální stav věcí. „Jedinou osobou, která uzavírala obchodní vztahy, měla technické know-how a vedla společnost, byl pan David Rybka. Jeho úmrtím se firma dostala do neřešitelné právní a hospodářské situace, jelikož ve společnosti nezůstal nikdo, kdo by byl schopen vést podnikání dlužníka. Předmětné podnikání navíc bylo přímo navázáno na další firmy v koncernu, jež vedl právě David Rybka,“ píše se v dokumentu.
Po úmrtí Davida Rybky jmenoval správce dědictví za nového jednatele Norberta Rybku. „Není ale v dobré zdravotní kondici a z důvodu vysokého věku není možné, aby nadále vedl společnost tohoto typu. Někteří z potenciálních dědiců jsou stále nezletilí a nemají v oboru profesní zkušenosti, takže nemohou její vedení převzít,“ přiznává dále firma, která je v úpadku a nezvládá pokračovat ve svém aktuálně jediném projektu, jímž je bytový dům Marica v Ostravě-Porubě. Jeho financování zajišťovala sesterská Rybka Building přes crowdfundingovou platformu Fingood.
O kolik peněz jde? Fingood uvádí, že mu Rybka Building dluží přes 172 milionů korun. Jen u deseti úvěrů z let 2023 a 2024, které teď platforma jakožto věřitel prohlásila za okamžitě splatné, dělají neuhrazené zůstatky včetně úroků, sankcí a pokut více než 100 milionů. Platforma proto na dlužníka podala insolvenční návrh a žádá soud o prohlášení konkursu – podle ní má Rybka Building více věřitelů, závazky po splatnosti delší než 30 dní a není je schopna plnit. Rybka – stavby a služby pak ve svém podání uvádí závazky okolo 19,5 milionu korun vůči více než 65 věřitelům, další stovky tisíc korun dluží svým zaměstnancům.
Rybkovi využili platformu Fingood k získání finančních prostředků hned několikrát, naposledy u již zmíněného projektu Marica. Ten vzniká na místě bývalého nákupního centra, jehož stav byl dlouhodobě žalostný a postupem času sloužil spíše jako útočiště pro bezdomovce. Developer se zde rozhodl vybudovat objekt s 51 byty, šesti nebytovými prostory, podzemním parkovištěm a dětským hřištěm. V únoru letošního roku byla načerpána poslední tranše a stavba postupovala dle plánu. Podle Fingoodu probíhal projekt bez zásadních problémů, a to až do nečekaného skonu Davida Rybky.
„Nové vedení následně oznámilo existenci závazků u sesterské společnosti Rybka – stavby a služby, o kterých jsme do té doby neměli žádné informace, ačkoliv jsme od firmy pravidelně dostávali přehled všech závazků. Přestože jsme nabídli několik cest k řešení, včetně zapojení nového investora nebo převzetí projektu jiným subjektem, vedení společnosti nám nebylo ochotno předat potřebné dokumenty,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí Fingoodu Lenka Kinclová. „Zároveň se ukázalo, že nové vedení není schopné navázat na předchozí spolupráci a rozhodlo se ve stavbě dále nepokračovat,“ dodala.
Podle Kinclové se tím jednání zkomplikovalo a zároveň se zvýšila rizika spojená s dokončením projektu Marica, například pro zainteresované drobné investory. „V posledním týdnu navíc situace vygradovala, když nám společnost odmítla vydat původně přislíbenou stavební dokumentaci. Proto jsme přistoupili k poslednímu kroku – a podali na firmu insolvenční návrh, což je nezbytné pro ochranu investovaných prostředků,“ doplnila Kinclová s tím, že Fingood hodlá projekt zachránit a shání nového investora. Zástupci koncernu Rybka na dotazy CzechCrunche nereagovali.
Rybka Building a další propojené firmy (například SweetHome Boost nebo právě Rybka – stavby a služby) už s Fingoodem profinancovaly projekty v objemu 305 milionů korun. Nesplacených je zatím 30 milionů v projektu Marica, který je jištěný nemovitým majetkem a vlastními zdroji rodiny Rybků. „Je to win-win způsob financování. Investorům zaručuje zajímavý výnos, nám dává možnost rychle dokončit naše stavby a postupně růst,“ prohlásil David Rybka v roce 2022 pro Forbes. V článku vzpomínal, že původně vsadila jeho firma na dluhopisy, cílovou částku ale nevybrala. Proto se rozhodla pro crowdfunding.
Do projektu Marica už prý investovalo přes šest tisíc drobných i středních investorů, Fingood jim slibuje roční výnos 11,6 procenta. Otázkou nicméně zůstává, zda se výstavbu nakonec podaří dokončit. Některé z bytů v projektu jsou již přitom prodané. Ceny nejmenších volných jednotek o dispozici 1+kk začínají na 3,8 milionu korun, byt 5+kk s terasou a lodžií pak vyjde na více než 15 milionů.