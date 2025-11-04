Vydali jsme se podívat na humanoidní roboty Alzy. Jeden nám posílal pusinky, druhý nás chtěl zboxovat
Alza teď roboty nejen ukazuje, ale začala je i půjčovat a prodávat. Určeny jsou pro podnikatele či vzdělávací instituce, ostatní mají zatím smůlu.
Chodí, běhá, skáče, leze po schodech, mává… a taky umí boxovat a rozdávat kopy z otočky. V Česku se už prohání pár pokročilých robotů od čínské firmy Unitree – jednoho má třeba technologický podnikatel a spoluzakladatel výrobce neslazených nápojů Cans Jaroslav Beck, další pak jedna z nejvýkonnějších tuzemských firem Alza. Lidé, kteří se procházejí po pražských Holešovicích, tak můžou času od času natrefit na její humanoidní roboty, jak zde venčí robopsa.
Zelené potvůrky (oficiálně modely Unitree G1), pojmenované Adam a Božena, měří 130 centimetrů, váží 35 kilogramů a disponují 23 klouby, 3D vnímáním prostřednictvím hloubkové kamery a LiDARu, osmijádrovým procesorem a baterií s dvouhodinovou výdrží. My jsme se za nimi vydali podívat přímo do sídla Alzy. A málem jsme schytali pár kopanců.
Jeden z těchto robotů byl totiž speciálně upraven tak, aby připomínal bojovníka v ringu. Dokonce měl na sobě i boxerské rukavice a helmu, aby kolem sebe pouštěl hrůzu. Předvedl nám několik bojových chvatů, salta i kopy z otočky. A následně názorně ukázal, že i když spadne na zem, dokáže se okamžitě oklepat a rychle zase vstát.
Druhý robot byl mírumilovnější. Po lobby chodil, mával kolemjdoucím lidem, posílal jim pusinky a občas i někoho objal. Na bojování neměl vůbec chuť a svého kamaráda, který v jeho těsné blízkosti boxoval a ukazoval „svaly“, okázale ignoroval. Ostatně dítě, které jsme si na tuto předváděčku vzali s sebou, roboty trefně rozřadilo na „hodného“ a „zlého“.
Alza teď tyto roboty nejen ukazuje, ale začala je i půjčovat a také prodávat. Od značky Unitree jsou na jejím e-shopu nejen humanoidní modely G1 EDU U1 a U5, ale také různí robopsi. Zákazník si však musí připravit několik stovek tisíc korun, v případě pokročilejších robotů i zhruba 1,4 až 2 miliony.
Prodejce již nyní přijímá předobjednávky, přičemž první kusy by měly být k dispozici letos v listopadu. Nabídka je aktuálně určena pro podnikatele či vzdělávací instituce, pro nákup je nutné doložit IČO. Široká veřejnost si roboty prozatím pořídit nemůže. „V případě škol půjde o přípravu dětí na budoucnost, pro firmy zase o praktickou možnost vyzkoušet si automatizaci,“ říká mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Podle ní nejsou humanoidní roboti ani zdaleka náhradou člověka, firma je vnímá spíše jako zajímavý doplněk a hravou ukázku toho, co všechno dnes technologie dokáží. „Zvládnou pravidelné činnosti, které se neustále opakují, a lidem tak může zbýt čas na kreativnější a zajímavější práci. V blízké budoucnosti by se mohli stát například asistenty v konkrétních rolích. Ale opravdu jsme teprve na začátku,“ doplňuje.
Pracovníci Alzy nám ukázali, že se tito roboti řídí podobně jako postavy ve videohrách – ovládají se totiž přes joystick a různé klávesové zkratky. Na chůzi do schodů jsou zvyklí, „bydlí“ totiž o dvě patra výš, než ve kterém se zrovna nacházíme. Po schodech ovšem nešplhají tak obratně jako dospělý člověk, mají spíše stabilitu dvou- až čtyřletého dítěte.
Toho, že by se při případném pádu rozbili, se v Alze nebojí. Roboti jsou prý dost odolní. Ostatně shodit je na zem není nic snadného, poněvadž dobře zvládají držet rovnováhu. A na závěr nám jeden z nich – ten „hodný“ – zamává. Druhý jen výhrůžně ukáže pěstičku. Inu, je prostě „zlý“.