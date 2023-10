Uložit 0

Dnes se ve dvě hodiny odpoledne otevřou brány nikoliv hradní, ale zámecké a muzejní. V Ratajích nad Sázavou slavnostně začne výstava Kingdom Come: Deliverance – Rataje od středověku po současnost. Ta i za pomoci hry od Warhorse Studios přinese jak pohled do vrcholného středověku, tak na videohru samotnou.

Výstava míří na hráče i neherní turisty, návštěvníky seznámí s dějinami Ratají na přelomu 14. a 15. století. Porovná tehdejší a dnešní podobu obce, ukáže repliky zbraní i zbrojí a slibuje interaktivní zážitek. Zároveň (vlastně možná především) láká na poodhalení procesu tvorby hry, která představila na videoherní poměry neobvykle autentický zážitek.

„Výstava je zaměřená především na hru, ale tím pádem je i o Ratajích,“ říká pro CzechCrunch ratajský starosta Luboš Kubát. „Turistiku motivovanou videohrou jsme zaznamenali ihned po uvedení Kingdom Come do prodeje a v podstatě ještě neskončila. V průběhu roku u nás stále chodí turisté a ve spolupráci s mobilním telefonem procházejí obcí,“ odpovídá na otázku, jak vydání KCD obec poznamenalo.

Hráči se v Kingdom Come: Deliverance coby mladík Jindřich zapletli do bojů v předhusitském Posázaví zmítaném nájezdy vojsk Zikmunda Lucemburského. Kromě poznávání reálií každodenního života v hradech i podhradí – od soubojů s lapky a zbrojnoši až po návštěvy lazebnic – se protagonista potkával se skutečnými osobnostmi českých dějin. Třeba s Hanušem z Lipé, který před šesti stoletími spravoval ratajský hrad. Dnes tedy už zámek.

Právě ten hostí novou výstavu, která je další z řady hrou inspirovaných akcí, jež se v Ratajích v uplynulých letech uskutečnily. Ta aktuální má nicméně být stálou expozicí na místním zámku. „Její zhlédnutí je možné v rámci prohlídkového okruhu,“ dodává starosta Kubát. Současná barokní podoba zámku je výsledkem několika přestaveb středověkého hradu, jenž jste coby hráči hojně navštěvovali i v Kingdom Come: Deliverance.

„Jako Warhorse Studios jsme do výstavy přímo zapojeni jen minimálně, je dílem příznivců naší hry a obce. Ale samozřejmě jí fandíme a ceníme si naší stále nesmírně aktivní komunity a nadšení, které u ní hra vyvolává,“ okomentoval historicko-herní počin Tobi Stolz-Zwilling, PR manažer Warhorse Studios.

Od virtuálního výletu do středověku začátkem letoška uplynulo už pět let. Za tu dobu se prodalo přes pět a půl milionu kopií hry a Kingdom Come: Deliverance stále přináší Warhorse Studios desítky milionů v tržbách. Zároveň si k pátým narozeninám komunita fanoušků nadělila český dabing se známými hlasy. Třeba i s hlavním designérem Danem Vávrou, ale také s profesionálními herci.

Ani příznivá zpráva pro domácí hráče však nemohla nadlouho utišit volání po pokračování úspěšné hry. To sice tvůrci dosud oficiálně nepotvrdili, ale hromada indicií o vydání Kingdom Come 2 dává tušit, že se blíží. Do té doby tak mohou milovníci středověku zavítat alespoň do skutečných Ratají.