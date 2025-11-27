Vydělává miliardy na rychlé módě, jen na ni ale spoléhat nechce. A tak H&M v Praze otevírá novou značku
V pražské ulici Na Příkopě se dnes otevírá první kamenná prodejna značky Arket. Prodává minimalistické oblečení inspirované severským stylem.
Vydělávali miliardy korun ročně a svým oblečením zaplavovali celý svět. V módě se stali tím, čím je Coca-Cola mezi nápoji: všichni je znali. Před deseti lety se ale ocitli v bodě, kdy už nechtěli drtivou většinu svého byznysu stavět na levných, leč dostupných kolekcích. A stejné tendence pociťovali i u zákazníků. Proto položili základ nové značce, která půjde proti trendům a lidem ukáže, že i oni umí vyrábět udržitelné a kvalitní oblečení. A teď s ní světoznámé H&M naplno vyráží i do Česka.
V ulici Na Příkopě v centru Prahy se dnes otevírá nový obchod, kterého byste si dost možná ani nevšimli. Ničím nevyčnívá, má jednoduše zpracovanou výlohu a ani jeho logo nekřičí do okolí. Zkrátka takový butik. Jenže právě na myšlence estetického minimalismu značka Arket vznikla. Přesněji řečeno ji vymysleli v ústředí švédského módního obra H&M, který se skrze ní dostává k náročnějším zákazníkům, kteří si chtějí mít šatník složený z kvalitnějšího nadčasového oblečení.
V nabídce proto jsou známé typy oblečení, akorát s tím rozdílem, že nereagují na rychle se měnící trendy, respektive nespadají do fast fashion. Právě na takzvané rychlé módě postavilo svůj multimiliardový byznys mateřské H&M, jeho dceřiný Arket je ale v mnoha ohledech jiný. Namísto desítek kolekcí ročně se soustředí na permanentní kolekci, v rámci které vám prodá spíš jedno jednoduché a kvalitněji ušité tričko než deset trendových, které nevydrží ani půlrok používání.
S tímto nápadem přišlo H&M Group v roce 2017 a na realizaci konceptu si najalo někdejší architektku Ulriku Bernhardtz, která se do toho pustila s vizí vytvoření moderního tržiště. Věřila, že v době online nakupování lidé už tolik netíhnou ke klasickým prodejnám, ale spíš dají přednost místu, kde si nejen nakoupí, ale také tam stráví čas jinak. Proto má každá pobočka Arketu i vlastní kavárnu, kde si lidé mohou objednat mimo jiné matchu nebo švédské skořicové uzly.
Prim ale hraje oblečení, které se od běžné nabídky H&M odlišuje nejen oním „anti-trendy“ přístupem, ale také kvalitou zpracování. A tím pádem i cenou. Většina módy je totiž vyráběna z materiálů, které byly získány udržitelně, případně už v rámci ochrany životního prostředí prošly nějakým recyklačním procesem. Papírově by tak vše od triček až po bundy mělo déle držet tvar i barvu – a pračka by nemusela být jejich hlavním nepřítelem.
H&M s tím mělo poměrně rychlý úspěch. V prvních třech letech Arket postavil vlajkové prodejny v klíčových evropských městech a spustil e-shop, který je už nějakou dobu dostupný také v Česku. Silné pro něj bylo i covidové období, kdy lidé nakupovali pohodlnější oblečení na doma. V roce 2021 pak naplno vstoupil do Asie a otevřel pobočky v čínském Pekingu a jihokorejském Soulu.
Co ale spořádané fanoušky minimalistických oděvů mohlo potěšit ze všeho nejvíce, byl systém kódování, kdy každý kousek oblečení obsahoval devítimístné číslo. Díky němu si zákazník mohl kupovat přesně ten samý střih trička, mikiny nebo kalhot i po letech od prvního nákupu a mohl se tak vyvarovat situaci, kdy si objedná na první pohled stejný produkt, ale v jiném provedení. To v běžném módním průmyslu není příliš zvykem.
Takový systém při výběru oblečení mohou uplatňovat i čeští zákazníci v Praze, kde se prodejna v ulici Na Příkopě dnes otevřela a kde zabírá přes čtyři sta metrů čtverečních na dvou podlažích historické budovy. „Máme radost, že můžeme otevřít naši první prodejnu právě v Praze. Těšíme se na setkání s českými zákazníky a na to, že jim představíme naši vizi krásnějšího každodenního života,“ říká ředitelka Arketu Pernilla Wohlfahrt.
I tam bude Arket klást důraz na přehledný sortiment, který nabízí v jednoduše provedeném interiéru symbolizujícím severskou estetiku. Lidé tam najdou oblečení pro pány, dámy i děti a také různé doplňky včetně přírodní péče o tělo. Součástí je i kavárna, která se nachází v přízemí.
Jak se Arketu napříč světem daří finančně, se oficiálně neví. H&M Group u svých značek, mezi které patří i COS, Weekday nebo Cheap Monday, nezveřejňuje výsledky zvlášť, ale zahrnuje je pod celou skupinu. Ta v loňském roce zvýšila tržby na 20,5 miliardy eur (necelých půl bilionu korun) při čistém zisku okolo jedné miliardy eur (24 miliard korun), který se v meziročním srovnání zvedl o více než třicet procent.