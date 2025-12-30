Společnost –  – 1 min čtení

Vyhrají Češi zlato za nejstylovější olympijské uniformy? Když ne my, tak jedna z těchto zemí

Francie, Finsko, USA, Rakousko, Kanada, ale i domácí Itálie. Toto jsou olympijské kolekce, které patří k těm nejpovedenějším.

Filip HouskaFilip Houska

olympics
Foto: Le Coq Sportif / AP/Petr Slavík / Ralph Lauren
Francie, Česko a USA
0Zobrazit komentáře

Česká olympijská reprezentace vyrazí zkraje příštího roku do Milána a Cortiny v oblečení, které rozhodně zaujme. Návrháři z Alpine Pro v něm totiž zkombinovali českou tradici s proslulým italským stylem – výsledkem jsou barevně chaotické, ale silně rozpoznatelné oděvy, které mohou soupeřit o pomyslné zlaté kovy v kategorii olympijských uniforem.

Ani zbytek světa však nezaostává. Například americká výprava se před startem únorové olympiády představí v elegantní kolekci z dílen Ralpha Laurena, Francie se pro změnu vrátí v čase a díky spolupráci se značkou Le Coq Sportif vsadí na ikonické střihy. Ostudu nedělají ani sami Italové s výbavou od Armaniho. Překvapují také Rakušané.

Podívejte se na náš výběr těch nejzajímavějších.

🇫🇷 Francie

francie-1

Foto: Le Coq Sportif

francie-2
francie-3
francie-4+2
francie-5
francie-6

🇫🇮 Finsko

finsko-4

Foto: Luhta

finsko-2
finsko-3
finsko-1

🇺🇸 Spojené státy americké

usa-1

Foto: Ralph Lauren

usa-3
usa-2
usa-6+2
usa-4
usa-5

🇨🇿 Česká republika

olympijsky-tym

Foto: AP/Petr Slavík

olympijsky-tym-x1
olympijsky-tym-x2
olympijsky-tym-x3+9
olympijsky-tym-x4
olympijsky-tym-x5
olympijsky-tym-x6
olympijsky-tym-x7
olympijsky-tym-x8
olympijsky-tym-x9
olympijsky-tym-x10
olympijsky-tym-x11
olympijsky-tym-x12

🇦🇹 Rakousko

rakousko-1

Foto: AlphaTauri

rakousko-4
rakousko-5
rakousko-6+2
rakousko-3
rakousko-2

🇨🇦 Kanada

kanada-1

Foto: Lululemon

kanada-2
kanada-6
kanada-5+2
kanada-3
kanada-4

🇮🇹 Itálie

italie-5

Foto: EA7

italie-1
italie-3
italie-2+1
italie-4
Související témata:Zimní olympijské hry
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně

  2. 2

    marsalek-1

    Žije tu 150 lidí a končí silnice. Josef Maršálek ukazuje, že i na takovém místě jde mít žádanou pekárnu

  3. 3

    bejbl-1

    Dvanáct let dělal v bankách, pak ve sklepě začal kvasit ocet a dal výpověď. Teď ho prodává tisíce litrů

  1. 1

    e2

    Jsem cynik, tak proč mě tak zasáhla smrt Patrika Hezuckého? Ukazoval, v čem tkví síla „těch druhých“

  2. 2

    ftmo-founders2

    Češi postavili stroj na peníze. Výsledek? Tržby 6,8 miliardy, zisk 2,4 miliardy a spolknutí konkurenta

  3. 3

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně