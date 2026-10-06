Vypadají jako z korálků a při chůzi cinkají. Skláři z Jizerských hor vytvořili šaty celé ze skla
Šaty, vestu, cardigan, rukavice i kuklu vytvořili čeští designéři kompletně ze skla. A vy si je od středy můžete prohlédnout na Designbloku.
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Na první pohled vypadají jako průsvitné šaty ušité z drobných korálků. Když se ale jejich nositel pohne, začnou jemně cinkat. Nejsou totiž z látky ani příze, ale celé ze skla. Kromě šatů vznikly stejným způsobem také vesta, cardigan, rukavice nebo kukla. Za neobvyklou kolekcí stojí sklářské studio Kultivar z Jizerských hor společně s designérským studiem LLEV. „Stíráme hranice mezi šperkem a oděvem,“ říkají tvůrci.
Liberecký Kultivar se při tvorbě kolekce spojil se studiem LLEV manželů Evy a Marcela Mochalových. Spolupráci navázali letos během festivalu Crystal Valley Week v Liberci, pro Kultivar ale skleněné oblečení není úplnou novinkou. Už loni vytvořil první čiré šaty složené z téměř 6 500 ručně vyrobených skleněných dílků, které tehdy ještě držely pohromadě kovové kroužky.
U nové kolekce kov zmizel úplně. Jejím základem jsou dva typy drobných komponentů z čirého a odolného borosilikátového skla, které se dají skládat podobně jako textilie. Jeden má čtyři ramena a vychází z tvaru helvétského kříže, druhý má ramena tři a umožňuje vytvářet hexagonální síť. Skláři je ručně vyrábějí a následně propojují přímo sklem. Oděv se tak může pohybovat spolu s tělem a při nošení vydává jemný zvuk.
„Chtěli jsme ověřit, kam až lze posunout ruční práci u kahanu, pokud sklo nevnímáme jen jako drobný šperk nebo dekorativní objekt. Cocoon Collection ukazuje, že může vytvářet i plnohodnotný oděvní tvar – křehký na pohled, ale konstrukčně promyšlený a výrazný v pohybu,“ popisuje Kultivar. Celá kolekce pracuje s představou oblečení jako ochranného kokonu nebo brnění. Zároveň navazuje na tradiční techniky ruční výroby skla a vinutých perlí na Jablonecku, které se Kultivar snaží přenášet do současného designu.
Skleněný cardigan, vestu nebo rukavice si teď můžete prohlédnout i naživo. Kultivar s nimi totiž vůbec poprvé zamířil na Designblok, jehož 28. ročník se právě zítra otevírá veřejnosti. Kolekce je součástí instalace Anatomy of Beauty ve Veletržním paláci, kde stojí před kopií Botticelliho Zrození Venuše. Tu organizátoři do Prahy přenesli se svolením galerie Uffizi z italské Florencie. Instalaci doplňují také skleněné šperky od Kláry Jägerové.
Právě Veletržní palác se po třech letech znovu stává hlavním centrem Designbloku, který zastřešuje téma Světlo. Na jednom místě se v něm představí přes 240 autorů a značek, součástí budou také práce mladých talentů a studentů, kurátorovaný výběr novinek Designblok Selects nebo instalace Veranda od Maxima Velčovského.
Festival se ale ani letos neomezuje na jedinou budovu. Na Pražském hradě se v Jízdárně koná výstava Design pro Václava Havla, která připomíná 90. výročí jeho narození a po 24 letech na Hrad vrací jeho původní prezidentskou pracovnu od výtvarníka Bořka Šípka. V odsvěcené kapli sv. Kříže, která se v rámci festivalu poprvé otevírá veřejnosti, zase šperkařka Eva Eisler představuje instalaci Kruh ticha. Uměleckoprůmyslové museum pak hostí mimo jiné výstavu československých lamp z 50. až 80. let minulého století.
Umělců, které můžete na letošním ročníku potkat, je ale mnohem víc – a jejich příběhy znáte i z CzechCrunche. Šperkař Hanuš Lamr na Pražském hradě třeba ukazuje expozici Uranium lunare s díly z fluoreskujícího uranového skla. Šperkařka Eliška Lhotská vytvořila šest sběratelských objektů v podobě úlomků chleba z 18karátového zlata, Ivana Kocmanová pod značkou BRO. představuje novou sérii výšivek Dance Inappropriately, Baby! a textilní umělkyně Lucie Rosická, která pracuje s tématy těla a ženství, proměnila trojici křesel H-269 od Jindřicha Halabaly pomocí ručního quiltování a výšivky.
Designblok potrvá do neděle 11. října a jedním z jeho dějišť bude také zrekonstruovaný Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Festival se stane první velkou akcí, která po čtyřleté rekonstrukci otevře veřejnosti jeho historickou středovou halu. Do obnovených prostor ale budete mít možnost znovu nahlédnout o měsíc později: už 10. listopadu se v Průmyslovém paláci totiž uskuteční také byznysová a investiční konference Money Maker pořádaná CzechCrunchem.