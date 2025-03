Vyrobí více energie než spotřebuje. V Bílých Karpatech postavili místo nefunkčního úřadu aktivní dům

Uložit 0

Na místě nevyhovující budovy, ve které sídlil obecní úřad malé obce v Bílých Karpatech, vybudoval Rudimov novostavbu. Kromě toho, že je sídlem samosprávy, se stala útočištěm obecního života a je také první energeticky aktivní veřejnou stavbou ve Zlínském kraji.

Je to malá obec se zhruba 250 obyvateli. Když se tu začal budovat nový obecní úřad, který má částečně suplovat i společenské centrum, i sami místní se do jeho stavby zapojili. Kromě nich se na projektu podíleli také architekti, nová budova je dílem dvou studií, konkrétně ateliéru Mimosa architekti a Ateliér Mur.

Do obce navrhli energeticky aktivní dům. To znamená, že díky svému vybavení vyrobí víc energie, než je sám schopný spotřebovat. Podařilo se to jednak díky příznivé orientaci stavby, ale i kvalitnímu zateplení a dostatečnému technologickému vybavení. Celá budova je tak v takzvaném aktivním standardu.

O vytápění objektu se stará tepelné čerpadlo na bázi vzduch-voda, na střeše je pak instalovaný fotovoltaický systém s výkonem 19,38 kilowattpeaku, který zásobuje baterii s kapacitou 21,32 kilowatthodin. Technologie doplňuje také rekuperace.

„Pozitivní energetická bilance zdaleka není jediným udržitelným principem stavby. Kde to bylo možné, byly použity lokální zdroje a materiály – venkovní kamenná dlažba je z blízkého lomu, dřevo na krov bylo vytěženo z místního lesa,“ popisují architekti. Tohle všechno vyneslo Rudimovu ocenění nejinovativnější obec Zlínského kraje v soutěži Vesnice roku, kterou vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Architekti se se stavbou rozhodli vycházet z tradičních venkovských stavení, a tak vznikl čistě bílý dům se sedlovou střechou. „Měřítkem objekt odpovídá jak velikosti obce, tak okolním drobnějším stavbám především rodinných domů. Úřad je navržen tak, aby nebyl jen solitérem, ale zejména součástí mozaiky staveb důležitých pro život obce. Forma, odvozená jak z obecného archetypu vesnické stodoly, tak ze sousedící hasičské zbrojnice, oba tyto objekty propojuje,“ popisují architekti.

Kromě dobrovolných hasičů se ale v místě nachází rovněž klubovna místních spolků, venkovní taneční parket a dětské hřiště. Spolu s novým úřadem se tu tak podařilo vytvořit v podstatě centrum obce. Zbrojnici a nový úřad navíc nově spojuje venkovní plocha, na kterou byla vysazená hrušeň – útočiště, které poskytuje stín, a znak nově vzniklého místa.

Novostavba přinesla ale ještě jednu věc – spojení s dosud nevyužívanou zahradou, která se rozvolňuje do okolní krajiny. Další útočiště, na kterém je možné v místě trávit čas. Venku tedy stejně jako uvnitř. Do budovy umístili architekti víceúčelový společenský sál a dvě kanceláře. Podkroví pak slouží technickému zázemí, skladům a archivu.

„Sál je navržen tak, aby sloužil nejen všem společenským aktivitám obce a soukromým akcím jejích obyvatel, ale díky truhlářské vestavbě také poskytoval zázemí místní knihovně a spolkům. Dům je tak maximálně využit v průběhu celého týdne, což současně napomáhá jeho úspornému provozu,“ dodávají architekti.