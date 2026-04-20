Vysílačku ze Star Treku si za čtyři miliony pořídíte na zápěstí. Luxusní hodinářství vyrobí jen tři kusy
Švýcarské hodinářství Hautlance se rozhodlo oživit vzpomínky na oblíbené sci-fi z 60. let. Proměnilo komunikátor ze Star Treku v hodinky.
Švýcarská hodinářská manufaktura Hautlence se rozhodla proměnit nostalgické vzpomínky na sci-fi klasiku v hodinářský skvost. Vysílačku kapitána Jamese T. Kirka ze seriálu Star Trek přetvořila v náramkové hodinky Retrovision ’64, které na letošním veletrhu Watches & Wonders v Ženevě vyvolaly pořádný rozruch. Zařízení, které věrně kopíruje design z roku 1964, včetně typického výklopného krytu a mřížky, však není žádnou hračkou. Jeho cena v přepočtu šplhá ke čtyřem milionům korun.
Tento retro-futuristický kousek nemá běžné ručičky. Čas se odečítá v malém okénku, kde číslice každých šedesát minut samy přeskočí. Středu celého stroje pak dominuje neustále rotující součástka, takzvaný létající tourbillon. Ten je navržen tak, aby budil dojem, že se uvnitř hodinek volně vznáší bez jakéhokoli viditelného upevnění.
Manufaktura vyrobila pouze tři kusy pro celý svět a další výrobu neplánuje. Hautlence tímto modelem završuje trilogii Retrovision a po kouscích inspirovaných tranzistorovými rádii (model 47) a japonskou robotikou (model 85) tak přichází symbol vesmírného věku 60. let. Pro majitele nemá jít jen o luxusní doplněk, ale i sběratelský kus.