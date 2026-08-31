Výstavba Vltavské filharmonie v Praze by mohla začít už za rok a půl. Podívejte se na nové vizualizace
Nově dostupné vizualizace vycházející z dokumentace pro povolení záměru ukazují projekt Vltavské filharmonie v dosud největším detailu.
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Pražská developerská společnost (PDS) podala žádost o povolení záměru pro Vltavskou filharmonii, čímž projekt národního hudebního centra v pražské lokalitě Bubny-Zátory vstupuje do další fáze přípravy. Rozsáhlá projektová dokumentace zahrnuje kromě samotné budovy i navazující veřejný prostor a dopravní infrastrukturu. Povolení záměru se očekává v prvním čtvrtletí roku 2027, zahájení výstavby je plánováno o rok později, na první čtvrtletí roku 2028.
Nahrávání dokumentace do systému začalo 27. srpna a kvůli jejímu mimořádnému rozsahu trvalo tři dny. Budova s pěti hudebními sály, kreativním hubem, restauracemi a dalším zázemím leží v jednom z nejsložitějších dopravních uzlů Prahy, projekt proto řeší i vazby na metro, tramvajovou a automobilovou dopravu i pěší a cyklistická spojení. „Za architektonickou vizí, kterou veřejnost zná především z vizualizací z architektonické soutěže, jsou dnes již také tisíce konkrétních technických řešení, výpočtů a detailů,“ popisuje vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer.
Příprava projektu běží od konce architektonické soutěže v květnu 2022, kdy zvítězil návrh dánského studia BIG – Bjarke Ingels Group, samotné zpracování dokumentace pro povolení záměru odstartovalo v roce 2025. Budova bude sloužit i Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK a hudebnímu oddělení Městské knihovny v Praze vedle České filharmonie. „Podání žádosti o povolení záměru je důležitým krokem nejen pro samotnou Vltavskou filharmonii, ale také pro proměnu zanedbaného území Bubny-Zátory,“ uvádí ředitel PDS Petr Urbánek. Zkušební provoz haly by měl začít v roce 2033.