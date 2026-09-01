Vytvořili jednu z nejprodávanějších her dneška. Místo oslav 80 procent firmy přišlo o práci a peníze
Star Wars Zero Company je jednou z nejlépe hodnocených her z univerza Star Wars všech dob. Jenže její vývojáři prožívají kritickou situaci.
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Vyrobíte videohru, která vládne žebříčku prodejnosti. Díky ní připomenete fanouškům nejslavnější okamžiky jedné velice známé značky. Chvála se na vás valí jak ze stran hráčů a recenzentů, tak od managementu a majitelů. A přesto to nestačí. Protože místo oslav musíte řešit to, že jste přišli o práci a mzdu.
Před pár dny vyšla hra Star Wars Zero Company. Do tohohle filmového, seriálového, knižního, komiksového a samozřejmě videoherního vesmíru pod palcem Disney – který ale v posledních letech často spíš nudí než baví – přinesla velice svěží vítr. Daří se jí nadchnout hráče i znalce Star Wars. Nedaří se ale jejím vývojářům.
Herní studio Bit Reactor se potýká s nemalou krizí. Většinu svých pracovníků ještě před vydáním hry poslalo na nucené a především neplacené volno. Na papíře zůstávají jeho zaměstnanci, ale nepobírají mzdu. Také rozvázalo smlouvy s externími spolupracovníky. Takto zasaženo mělo být stěží uvěřitelných 80 procent vývojářů. Přitom Star Wars Zero Company je hit.
Hra od svého vydání vystřelila na přední příčky prodejního žebříčku na Steamu, největším online obchodě s PC hrami. V Česku jí patří čtvrté místo, v USA se v prodejích dokonce drží na prvním místě. Navíc vyšla i na konzole. Ty největší herní magazíny na světě dávají titulu, který připomíná taktické hity jako XCOM, devět bodů z deseti, servery Opencritic a Metacritic sdružující verdikty recenzentů u něj hlásí průměrné skóre 87, respektive 85 bodů ze sta.
To ze Zero Company mimochodem činí jednu z nejlépe hodnocených Star Wars her všech dob. Jenže rozpočtová realita je neúprosná. Bit Reactoru jednoduše měly před premiérou hry dojít finance a jeho vedení neočekávalo podobný úspěch. Proto vývojářům začalo několik týdnů před vydáním odebírat práci i peníze. A aby těch interních krizí snad nebylo málo, aktuální informace začaly vyplouvat na povrch kvůli probíhajícímu sporu šéfa studia Grega Foertsche a spoluzakladatelky Alison Kellyové o vlastnictví firmy.
Jak poukazuje respektovaný novinář Stephen Totilo, soudní dokumenty explicitně zmiňují zasažení „většiny pracovníků“ neplaceným volnem. Nedobrý stav studia měly Totilovi potvrdit i další zdroje. A kritickou situaci popisuje i bývalý vývojář Zachariah Scott. „Je divné a zvrácené, že všichni ti lidé z Electronic Arts, Disney a vedení Bit Reactoru píšou nadšené příspěvky o tom, jaká je Star Wars: Zero Company obrovský úspěch,“ napsal se zmínkou vydavatele hry, respektive držitele značky Star Wars. Ti nicméně na současnou situaci neměli mít přímý vliv.
„Chválí práci týmu, zatímco zdánlivě tají skutečnost, že ten tým byl už před několika týdny poslán na nucené volno. Je to nechutný, ale až příliš běžný pohled. Další korporátní hra trhá žebříčky na Steamu, zatímco vývojáři si musí hledat práci,“ dodal Scott. Ten byl z Bit Reactoru odejit ještě před současnou krizí, ve stínu dalších zdrojů ho však těžko nařknout z pouhé zahořklosti. Zůstává tak otázkou, kolik vývojářů by v podobné atmosféře zvážilo pokračování na svých pozicích – zástupci studia uvedli, že úspěch hry by mohl znamenat návrat k běžnému fungování.