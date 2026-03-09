Byznys –  – 3 min čtení

Vytvořili sklo pro Orient Express i Netflix, málem ale česká rodinná značka zanikla. Zachránil ji syn

Když česká sklářská značka Evpas málem zanikla, pomohla mladá generace. Syn zakladatelů ji zachránil e-shopem, Instagramem a novými designy.

Marta PlecitáMarta Plecitá

evpas-zlatohlavekStory
Foto: Evpas
Kryštof Zlatohlávek, potomek zakladatelů, navrhuje pro rodinnou sklárnu moderní designy
Zatímco jeho vrstevníci po škole mířili do družiny, Kryštof Zlatohlávek jako malý trávil všední odpoledne hraním si mezi ryteckými stroji a vzorky sklenic. „Pamatuji si, že jsem měl ve sklárně i kolébku, je to moje nejstarší vzpomínka. Zaměstnanci se na mě chodili koukat přímo k vzorkovně,“ usmívá se dnes mladý muž, který reprezentuje druhou generaci rodinného podniku Evpas, kde se už skoro čtyřicet let vyrábí české sklo s ručně rytými vzory.

Cesta k tradičnímu řemeslu ale pro Kryštofa Zlatohlávka nebyla přímočará. Přestože v něm doslova vyrostl, jako teenager snil o kariéře právníka nebo lékaře. „Nakonec mě ale dostihla rodinná tradice. Nechtěl jsem, aby firma, kterou rodiče celý můj život budovali, zanikla,“ líčí.

Příběh značky Evpas (zkratka jmen zakladatelů Evy a Pavla a slova sklo) začal v roce 1988 v Doksech u Máchova jezera. Rodiče, vyučení rytci z Nového Boru, si tehdy v malé dílničce u babičky začali plnit sen. V 90. letech jejich byznys vzkvétal – v České Lípě zaměstnávali padesát lidí a kamiony plné zdobených, zlatem a smaltem dekorovaných váz a mís odtud mířily na východ, hlavně do Ruska i Arabských emirátů.

evpas-3

Foto: Evpas

evpas-4
evpas

S příchodem covidu a následnou krizí se ale východní trhy zavřely a tradiční zdobené dekory přestaly svět zajímat. „Rodiče tehdy uvažovali, že skončí úplně. Museli jsme propouštět lidi, kteří s námi byli desítky let, což bylo nejhorší,“ vzpomíná sedmadvacetiletý Kryštof Zlatohlávek. V tu chvíli se rozhodl do rodinného soukolí naplno zapojit.

„Bylo mi jasné, že pokud se má naše firma i po krizi udržet, potřebuji našemu řemeslu rozumět technicky a zároveň se ho naučit prodat moderními cestami,“ vysvětluje, proč z českolipského gymnázia přestoupil na Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově. Tam se v oboru užitá malba naučil vše od kresby až po technologické postupy dekorování. Dál pak na pražské vysoké škole navázal studiem digitálního marketingu a managementu.

Češi umí nápojové sklo udělat a pak vyrýt tak tenké jako nikdo jiný na světě.

Jeho vizí bylo vrátit české sklo do českých domácností, vnést do designu minimalismus a lehkost. „Bylo mi líto, že dřív měl české sklo doma každý a postupně ho vytěsnila anonymní výroba z velkých nákupních center. Určitě hrály roli ceny, ale zároveň podle mě sklárny nenabízely moderní designy, které by se lidem opravdu líbily,“ přemýšlí nad tím, proč v kolekcích ponechal to nejlepší z designu svých rodičů a postupně to začal rozšiřovat o vlastní návrhy.

Mezitím od dědečka zdědil starou zrcadlovku a začal se učit fotit sklo – pro fotografy jeden z nejtěžších materiálů. Navíc se musel popasovat s drobným hendikepem, který mu v životě dosud nepřekážel. „Mám poruchu barvocitu a z počátku bylo například zlato na mých fotkách zelené,“ přiznává s úsměvem. Z nedostatku ale udělal přednost. Vizuální identitu brandu postavil na černobílých fotografiích, které dávají vyniknout čistotě křišťálu a preciznosti rytiny. „Lidé to dnes vnímají jako naši značku, ale původně to byla cesta, jak se vyhnout chybám v barvách,“ vzpomíná.

evpas-zlatohlavek-2
Foto: Evpas
V Evpasu vzniká i ručně malované sklo. To jediné je na e-shopu nafoceno barevně

Ve chvíli, kdy měl nafocené desítky skleniček, váz, dóz i dalších produktů, se pustil do budování e-shopu a organického obsahu na sociálních sítích. Strategie vyšla nad očekávání. Zatímco dříve byl Evpas závislý na velkoobchodních partnerech, dnes tvoří online prodej 70 procent obratu. Ten v roce 2025 dosáhl deset milionů korun a letos míří k šestnácti. „Loni o Vánocích jsme museli úplně vypnout reklamu. Nestíhali jsme vyrábět,“ vzpomíná Kryštof Zlatohlávek.

Nejoblíbenějším produktem jsou dlouhodobě tenkostěnné skleničky na víno, které i přes svou křehkost vydrží myčku. „My Češi jsme v tom absolutní řemeslná špička, umíme nápojové sklo udělat a pak vyrýt tak tenké jako nikdo jiný na světě,“ říká Kryštof. Jejich design slaví úspěch nejen doma. Sklenice a karafy značky Evpas se používají v michelinských restauracích v Berlíně i Paříži a objevily se například v seriálu Císařovna na Netflixu.

evpas-2
Foto: Evpas
Evpas představuje několikraát ročně nové kolekce skla

Nově budou zdobit stoly luxusní stomístné plachetnice Orient Express, největší v historii, která letos v červnu poprvé vypluje na Středozemní moře a v zimě pak do Karibiku. „Spolupracujeme také s barrandovskými filmovými studii a dokážeme do snímků vytvořit zakázky na míru i v malém počtu kusů,“ dodává Zlatohlávek výhody malé rodinné firmy.

Srdcem výroby Evpasu je již deset let historický areál bývalé textilky v Jezvém u České Lípy a do firmy je už zapojena celá rodina. Kryštof Zlatohlávek řeší marketing a design, sestra Tereza komunikaci a účetnictví, rodiče výrobu. Ve vypjatých obdobích pomáhají i babička s dědou. „Bude jim za dva roky devadesát, ale stále pro nás vozí sklo nebo pomáhají balit. Jsou s námi od začátku,“ líčí Kryštof Zlatohlávek.

I přes čtyřicetileté zkušenosti, rostoucí obrat a prestižní zakázky mluví Kryštof Zlatohlávek o rodinné pokoře ke sklu jako výrobnímu materiálu. „Sklo vám nedá nic zadarmo. Stačí pár stupňů v peci jinak nebo otevřené okno a celou várku můžete vyhodit,“ vysvětluje. Cílem firmy podle jeho slov tak není jen dál růst, ale i otevírat sklárnu veřejnosti a ukazovat krásu ruční práce.

„Sklářská rytina je od loňska na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Na rozdíl od broušení jde o mnohem složitější techniku, kdy rytec drží sklenici zespodu proti kotouči a na to, co tvoří, prakticky nevidí,“ vysvětluje mladý podnikatel, proč je na řemeslo, které jeho rodina pomáhá nést dál, hrdý.

