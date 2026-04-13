Vývojář překonal klinickou smrt své agentury. Z Budějovic teď integruje pražské designové studio
Agentura Argo22 Libora Suchého před lety překonala těžké byznysové zkoušky, s akvizicí otevírá novou kapitolu.
Před lety ve své agentuře přišel o důležité klienty a tým i obraty mu klesly na třetinu. Libor Suchý to ale nevzdal, různé peripetie překonal a jeho budějovická Argo22 dnes dosahuje tržeb na úrovni padesáti milionů korun. Prochází ale další transformací, kdy se z čistě vývojářské agentury rozšiřuje o další vertikály, s čímž souvisí i akvizice pražského designového studia SDMK Jakuba Sodomky.
Dnes třiačtyřicetiletý Suchý si začal jako vývojář přivydělávat již během studia gymnázia v Budějovicích, poté se vydal i na Jihočeskou univerzitu. Rok po dokončení školy ale začínal cítit stagnaci, odhodlal se pro větší změnu a začal se koukat za hranice. „Na fórech jsem se dočetl, že najít práci na dálku je skoro nemožný, že člověk musí dorazit. Domluvil jsem si tedy bydlení v Londýně, vzal svého stříbrného Peugeota 307, v slzách se rozloučil s mamkou a vyrazil jsem vstříc novému dobrodružství,“ vzpomíná na časy, které jej nakonec přivedly do pozice PHP programátora v herní společnosti Party Gaming (dnes Bwin.party).
Z Londýna se pak přesunul na Filipíny, kde dva roky řídil vývojářský tým mezinárodní SEO agentury Ayima. Těhotná manželka jej ale přivedla zpátky do Budějovic, kde Suchý rozběhl vlastní agenturu Argo22, jež původně fungovala jako externí tým pro Ayimu. Portfolio a tým ale rostly a zakázky přibývaly i od dalších klientů.
„Nějakou dobu jsme jeli na vlně úspěchu, až přišlo drsné vystřízlivění. Klinická smrt,“ vzpomíná Suchý na rok 2015. Jeden z jeho největších klientů tehdy vyměnil management a zastavil projekt, na němž Argo22 pracovalo, navíc Ayima přišla o klíčového zákazníka a seškrtala náklady na vývoj. „Museli jsme propustit většinu lidí, z více než dvacítky nás zůstalo asi jen sedm,“ popisuje Suchý. Propad lze vidět i na hospodářských výsledcích firmy, kdy během jednoho roku její tržby spadly z více než patnácti milionů na méně než pět milionů, zároveň se propadla i do ztráty.
Pro Suchého to dle jeho slov byla první zkušenost s reálným světem byznysu. „Až na základě téhle zkušenosti jsem začal chápat, co to znamená budovat firmu poskytující služby a jaké riziko představuje přílišná závislost na klíčovém odběrateli,“ popisuje s tím, že si odnesl jedno hlavní poučení: nikdy nezáviset jen na jednom či dvou zákaznících.
Z problémů se ale Argo22 dokázalo oklepat, loni už dosáhlo obratu na úrovni padesát milionů korun, v týmu má přes 45 lidí a hlásí také vyrovnané portfolio klientů napříč obory od fintechu po geografii, kdy za pětinou obratu stojí klienti ze Spojených států.
Další růst je ale podmíněn celkovou reorganizací firmy a posílením jejích kompetencí. A transformací prochází i samotný Suchý, jenž se víc posouvá z role zakladatele, který měl tendenci být osobně u klíčových projektů, do role reálného CEO. Ruku v ruce s tím se rozšiřuje i záběr Argo22, doteď primárně vývojářské firmy do pozice partnera pro vývoj digitálních produktů.
S tím souvisí také integrace pražské agentury SDMK Design Czech Jakuba Sodomky, čímž získá produktový designový tým s vlastní metodikou. „Spojení nám dává smysl i z pohledu širšího trendu na českém digitálním trhu, kdy klienti stále častěji hledají jednoho partnera pro celý produktový cyklus. Díky propojení designového studia a vývojářské firmy můžeme přinést výstupy bez limitů v efektivitě i konzistenci,“ komentuje Suchý.
Jaká byla hodnota transakce ani jedna ze stran nekomentuje, podle vyjádření ale Argo22 interně oceňují na zhruba padesát milionů korun a SDMK na přibližně patnáct milionů korun.
Sodomka původně studoval nábytek a interiéry, krátce působil i jako scénograf v Národním divadle. K digitálnímu designu se dostal kolem roku 2008, postupně se profiloval jako designér webových aplikací. Spolupracoval s agenturami McCann a Prague Bistro na projektech pro klienty jako TGI Fridays, Pražské jaro nebo Poděbradka. V roce 2011 si odvezl bronz z Young Lions v Cannes, mezinárodního festivalu kreativity, který jeho jméno poprvé dostal na mapu české designové scény. O tři roky později založil vlastní studio, ze kterého v roce 2018 vyrostla značka SDMK Design.
Sodomka vstupuje do vedení Argo22 jako Chief Design Officer a byznys partner, zároveň přináší klientské portfolio v hodnotě desítek milionů korun díky spolupráci s Mastercard, ČEZem nebo Paymentology a projekty pro FlowPay, PSN, Tymbe, Macromo nebo Renomii. „Mojí rolí je budovat v Argo22 silné designové kompetence a rozvíjet obchod. Klient získává jeden odpovědný tým od prvního nápadu po dlouhodobý provoz,“ dodává Sodomka.