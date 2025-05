Vývojářská Etnetera chce být stoletou firmou. Její obrat loni vzrostl na 730 milionů

Uložit 0

Česká technologická skupina Etnetera Group dosáhla za minulý rok obratu 730 milionů korun, což znamená meziročně pětinový nárůst. Ještě výrazněji jí rostl provozní zisk, který se podle dat poskytnutých redakci CzechCrunche vyšplhal na 90,1 milionu korun, tedy o 40 procent více než v předchozím fiskálním roce. Skupinu od loňského března vede nový ředitel Jiří Štěpán, který vystřídal dlouholetého šéfa Martina Paličku.

Ve srovnání s dřívějšími lety jde o pokračování růstového trendu – ještě ve fiskálním roce končícím v únoru 2022 měla skupina obrat 426 milionů korun. Etnetera se dlouhodobě zaměřuje na vývoj softwaru a mobilních aplikací pro klienty jako ČSOB, O2 nebo Košík, přičemž v posledních letech rozšiřuje portfolio o oblasti jako umělá inteligence, e-commerce a automotive řešení. Kromě mateřské Etnetery zahrnuje skupina dalších pět firem včetně tzv. joint venture Green:Code se Škoda Auto.

Štěpán má se skupinou, která aktuálně zaměstnává přes 450 lidí, velké plány. „Máme za sebou desítky let plné zajímavých projektů, teď se díváme hlavně do budoucnosti. Zajímá nás, co bude za dvacet nebo třicet let. A máme takový sen, který není vůbec skromný. Chceme, aby Etnetera jednou byla první stoletou IT společností,“ popisuje.