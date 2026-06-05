Vzal miliony z krypta a v Brně postavil malé posilovny. Jejich zrcadla vám řeknou, jestli cvičíte blbě
Takzvané FitPods se nachází v M-Paláci, je jich 14 a vedle toho, že za jednorázový poplatek nabízí veškeré vybavení, jsou zčásti poháněny AI.
Možná i vás od pravidelného cvičení odrazuje představa, že musíte sdílet posilovnu s desítkami lidí. Ať už kvůli čekání, než se uvolní činky a stroje, nebo kvůli sebevědomí. Proto po Česku postupem let vznikají malá privátní fitka, kde si zaplatíte vstup a máte vše pro sebe. To zaujalo i tehdy devatenáctiletého Adama Pauka, který rok připravoval vlastní koncept privátní posilovny v Brně. A nakonec přišel s několika fitness buňkami, které se vám otevřou prakticky kdykoliv a ještě vám nabídnou virtuální trenéry.
Adam Pauk byl dlouho zvyklý cvičit doma, kde měl klid, vybavení i vlastní tempo. Jenže když se později přesunul za studiem do Brna a začal chodit do klasických fitness center, zjistil, že mu jejich běžný provoz nevyhovuje. „Stroje byly často obsazené, okolo nich byly desítky lidí a trénink se měnil spíš ve stres. Nepomáhalo ani to, že jsem zkoušel chodit v časech, kdy jsem čekal menší návštěvnost,“ vzpomíná Pauk. Z této frustrace se zrodila myšlenka na vlastní projekt.
Už od patnácti let podnikal – založil společnost Coin Factory, která se zabývá kryptoměnami a hostingem těžební infrastruktury –, a tak měl zkušenosti a finance k tomu, aby se o otevření alternativy k tradičním fitkům mohl pokusit. Ačkoliv sám uznává, že zpočátku měl velké obavy, protože věděl, že český trh s posilovnami je poměrně nasycený. I tak do toho, navzdory pochybnostem, šel.
Připravoval se na to rok – a letos v květnu projekt konečně spustil. Jmenuje se FitPods a základ tvoří čtrnáct soukromých fitness místností, které si lidé rezervují přes aplikaci podobně jako zasedačku nebo saunu. Jen místo stolu, projektoru a karafy vody na ně čekají činky, běžecké pásy, posilovací stroje a jiné technologie pro diagnostiku těla.
„Fungují jako samoobslužný provoz, který je otevřený nonstop, takže i ve tři ráno nebo během svátků. Středobodem je aplikace, ve které si vyberete konkrétní místnost, takzvaný pod, zarezervujete si čas, zaplatíte, přijdete, telefonem si otevřete dveře a začnete cvičit. Chtěl jsem, aby to pro zákazníka bylo maximálně intuitivní,“ dodává Pauk.
Jednotlivé pody se liší podle toho, k čemu je chce člověk využít. Některé jsou postavené pro silový trénink, jiné na procvičení celého těla, funkční cvičení, regeneraci nebo měření tělesného složení. Na rozdíl od jiných fitness center (včetně těch soukromých) tam nejsou stroje a činky rozeseté v jednom otevřeném prostoru, ale uzavřené do samostatných místností, které si zákazník vybírá podle svého tréninku.
„Nejčastěji k nám lidé chodí ve dvojicích, typicky s partnerem, kamarádem nebo kolegou. Přijít ale mohou i s trenérem. Nemyslím si proto, že by soukromé fitness podporovalo izolaci. Spíš mění prostředí, ve kterém lidé tráví čas společně,“ popisuje Pauk s tím, že v prvních týdnech si aplikaci stáhlo přes pět set lidí, ke konkrétnějším číslům se ale vzhledem k nedávnému otevření nevyjadřuje.
Aby takový model dával smysl, nestačí jen zamknout dveře od malé posilovny. Důležitou roli proto ve FitPods hrají technologie. Ať už jde o základní systémy v podobě ovládacího panelu, přes který si v podu nastavíte osvětlení, teplotu nebo audio, nebo o technicky pokročilejší vychytávky, které jsou propojené přímo se cvičením. Těmi jsou takzvaná AI fitness zrcadla, která fungují jako virtuální trenér.
Protože jsou jejich součástí kamery, dokážou sledovat váš pohyb, počítat opakování, vyhodnocovat techniku a případně upozorňovat na chyby. Vedle toho jsou v některých podech také stanice značky Speediance, které místo klasického závaží používají elektricky generovaný digitální odpor. V praxi si na nich vyberete program a necháte stanice, aby nastavily zátěž a pak vás provázely jednotlivými cviky.
„Jasně, AI je dnes trochu buzzword. Spousta firem o ní mluví, ale často není úplně jasné, co konkrétně vlastně dělá. U nás je to vlastně poměrně jednoduché – když totiž před zrcadlem cvičíte a třeba neuděláte dřep dostatečně hluboko, umělá inteligence vás na to upozorní. Zkrátka dělá to, co by dělal lidský trenér, byť je zřejmé, že člověk vám k tomu přidá i emoci. To AI neudělá – a je na každém, co si vybere,“ dodává Pauk.
Právě tyto technologie, ale také konvenční vybavení jednotlivých podů a stavební úpravy udělaly z FitPods poměrně kapitálově náročný projekt. Vybudování první pobočky vyšlo na více než deset milionů korun, přičemž většina šla z Paukovy kapsy a něco z úvěru od banky. Část rekonstrukce také pomohl pokrýt M-Palác, v němž FitPods sídlí. „Bez jeho spolupráce by byla celková investice ještě vyšší,“ doplňuje dvacetiletý zakladatel.
Cena se počítá za celý pod, nikoliv podle počtu lidí. Standardní sazba u většiny místností vychází na 75 korun za 15 minut, noční provoz od 23:00 do 5:00 stojí 50 korun za 15 minut. Stejnou částku FitPods účtuje i za takzvané AI pody se stanicemi Speediance, zatímco měření na Visbody vyjde na 350 korun za patnáctiminutový vstup.
Co se byznysového modelu FitPods týče, dnes stojí hlavně na jednorázových rezervacích a kreditových balíčcích pro pravidelné návštěvníky. Vedle toho nabízí i doplňkové služby, například diagnostiku složení těla pomocí Visbody, služby osobních trenérů nebo masáže. Součástí prostoru je také zóna s občerstvením. Konkrétnější čísla ale zatím neuvádí.
„Dnes se soustředíme hlavně na to, abychom vytvořili službu, ke které se budou lidé rádi vracet. Pokud se nám podaří vybudovat produkt, který zákazníci skutečně chtějí používat, ekonomika projektu se bude řešit výrazně snáz. Proto bych dnes velmi nerad říkal, že se do zisku dostaneme za tři měsíce, šest měsíců nebo rok,“ dodává.
Podobně opatrný je i při otázkách na expanzi. Dokáže si představit další vlastní pobočky i franšízový model, nejdřív ale chce vyladit brněnský provoz, pochopit chování zákazníků a ověřit, jestli se nový typ privátního fitness ekonomicky udrží. „Možná to není nejvíc startupová odpověď, ale v této fázi je poctivější než tvrdit, že už máme detailně naplánovanou expanzi na několik let dopředu,“ dodává.
Ambice mu přesto nechybí. FitPods podle něj nemusí klasická fitness centra nahradit, může ale vedle nich vytvořit nový segment pro lidi, kterým otevřený model nevyhovuje, podobně jako to udělal například Jakub Zelenka se sítí PrivateGym, která funguje napříč republikou. Ať už kvůli soukromí, času, začátečnické nervozitě nebo prostě proto, že chtějí mít trénink víc pod kontrolou.