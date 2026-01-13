Youtuber tvrdí, že rozluštil recepturu Coca-Coly. Složení perfektního klonu zveřejnil celému světu
Coca-Cola svůj recept střeží v trezoru a až na výjimky ho nikdo nezná. LabCoatz ale využil nejrůznější analytické metody, aby ho dokázal replikovat.
Coca-Cola tvrdí, že pouze dva zaměstnanci znají přesnou recepturu jejího nejslavnějšího nápoje. Teď k nim možná přibyl další člověk – a spolu s ním i miliony jeho sledujících. Americký vědecký youtuber LabCoatz totiž zveřejnil video, v němž tvrdí, že na složení ikonické limonády přišel. Respektive jedno z nejstřeženějších obchodních tajemství napodobil tak, že chuť má být prakticky nerozpoznatelná od originálu.
Na rozluštění přísně tajné receptury, která je už skoro 140 let zapečetěna v trezoru v ústředí Coca-Coly, pracoval podle svých slov celý rok. Během něj nápoj zpětně analyzoval, jinak řečeno chuťově rozebíral jeho možné složky. Konkrétní vzorky dokonce podroboval takzvané hmotnostní spektrometrii a dalším analytickým metodám, aby byl výsledný kolový klon co nejvěrohodnější.
Veškeré své výzkumy pak podrobně zahrnul do pětadvacetiminutového videa na YouTube, které za pár dní od vydání získalo přes tři miliony zhlédnutí a jednoznačně patří k jeho nejúspěšnějším.
Na jaké složení tedy přišel?
LabCoatz nepřekvapivě zjistil, že hlavními složkami jsou perlivá voda a cukr, kterého je v litrovém objemu 104 gramů. Klíčem k napodobení chuti Coca-Coly jsou ale speciální aromatické roztoky, které mají být právě oním přísně střeženým tajemstvím. Youtuber přišel na dvě možné varianty:
Varianta A:
- citronový olej: 45,8 ml
- limetový olej: 36,5 ml
- olej z čajovníku (tea tree oil): 8,0 ml
- skořicový olej (cassia): 4,5 ml
- muškátový olej: 2,7 ml
- pomerančový olej: 1,2 ml
- koriandrový olej: 0,7 ml
- fenchol: 0,6 ml
Poznámka: Výše uvedená olejová směs se má v objemu 20 až 21 ml naředit pomocí 95% ethanolu na celkový objem 1 l.
Varianta B:
- karamelové barvivo (Shank’s caramel color): 320 ml
- glycerin: 175 g /lze použít menší množství/
- kyselina fosforečná (85%): 45 ml
- ocet (5% kyselost): 10 ml
- vanilkový extrakt: 10 ml
- vinné třísloviny (taniny): 8 g /lze použít vyšší množství/
- kofein: 9,65 g
Poznámka: Výše uvedená olejová směs se má v objemu 10 ml naředit vodou na celkový objem 1 l.
Samozřejmě je nutné brát jeho zkoumání s rezervou a nejedná se o oficiální recepturu, kterou Coca-Cola s největší pravděpodobností nikdy nezveřejní. Soudě ale podle následného testování mají být jeho verze chuťově velmi podobné. Tvůrce slavného nápoje se k LabCoatzovým pokusům nevyjádřil, jejich výsledek může ale minimálně zajímat ty, kteří si vlastní „autentickou“ kolu chtějí s trochou práce udělat doma.