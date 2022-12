Komentář Luboše Kreče: New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Verge… Vyhnout se v posledních dnech Samu Bankmanu-Friedovi, zakladateli padlé kryptoburzy FTX, dost dobře nešlo. V Česku se podobně všudypřítomným stal Richard Watzke se svou firmou Xixoio, v níž zasahovala policie. Obě – v mnoha ohledech odlišné kauzy – mají podobný základ. Jsou důsledkem přehřátého trhu.

Sam Bankman-Fried se rozhodl vyrazit do mediální protiofenzivy a poskytl rozhovory hned několika elitním světovým médiím. Všechny měly společné dvě věci. Jednak třicátník známý na sociálních sítích pod svými iniciálami SBF všude zopakoval, jak byl naivní a špatný manažer a spoustu toho pokazil, jednak vždy seděl ve svém apartmánu na Bahamách a vysílal na dálku, protože americké půdě se zatím vyhýbá jako čert kříži.

K pochopení toho, jestli byl příběh kryptoburzy FTX a s ní propojené obchodní firmy Alameda Research cíleným podvodem, nebo jen příkladem nezvládnutých ambicí a hromady nezodpovědnosti, bude ještě potřeba čas. Zodpoví to policejní vyšetřování, které se rozjelo na několika úrovních.

Známý finančník Bill Ackman na Twitteru napsal: „Můžete si myslet, že jsem blázen, ale já mu věřím.“ Narážel tím na spekulace o tom, jaké jsou a byly Bankman-Friedovy motivace k tomu, aby tak ochotně vystupoval před novináři. Sám SBF v interview pro Financial Times uvedl, že kdyby „mlčel, jakoby tím připouštěl, že mnoho teorií, které se objevují, jsou pravdivé“.

Dá se věřit tomu, že opravdu nevěděl, co se v Alamedě děje, když tuto firmu majetkově z 90 procent ovládal? A co si myslet o tom, že řada klientů kryptoburzy FTX posílala své peníze na konto Alamedy, aniž by to ale věděla? Měli za to, že si vkládají prostředky na svůj účet u FTX, ve skutečnosti finance končily u společnosti, která se věnovala vysoce rizikovým operacím…

Ve světě klasických financí naprosto nemyslitelné, ve světě Bankman-Frieda? Prý jen relikt dob, kdy FTX nemělo vlastní bankovní účty. „Chyběla mi mozková kapacita, abych pochopil, co přesně se v Alamedě dělo,“ řekl v rozhovoru pro Wall Street Journal. Právě Alameda Research je ve středu kauzy – zmizely v ní miliardy dolarů, které zčásti pocházely od klientů FTX, kteří ale nikomu nedali souhlas, že s jejich prostředky smí spekulovat.

Tohle všechno bylo možné jen díky bezmezné víře investorů, těch drobných i kvalifikovaných. V co? V záblesky geniality, které média v souvislosti se Samem Bankmanem-Friedem popisovala, aniž by je dostatečně kriticky nahlížela (včetně CzechCrunche). A také v šanci sáhnout si na pohádkový úspěch, který nabízely v posledních dvou letech investice do krypta.

Reprofoto: Nas Daily/YouTube Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoměnové burzy FTX

Levné peníze a jejich přebytek nalákaly lidi do pasti. Začali si myslet, že rizikové investice vlastně nejsou rizikové, protože všechno roste a nic nepadá. A že není třeba se detailně zajímat a chápat, co je podstatou investic, které dělají. Taková atmosféra přitáhla spoustu běžných střadatelů, kterým se zatočila hlava z toho, jak – údajně snadno – se v kryptu dá vydělat.

A zároveň přitáhla pozornost všelijakých výlupků. Jestli je jedním z nich i Sam Bankman-Fried, zjistíme zanedlouho. Upřít se mu ale nedá, že image trochu poťouchlého matematika, kterého semlel dramaticky rychle se rozvíjející byznys, působí v jeho případě poměrně realisticky.

To se o druhém příkladu kryptonájezdníka, který poutá pozornost v Česku, říct nedá. U Richarda Watzkeho bylo od počátku zřejmé, že se prostě snaží svézt na módní vlně. A nejspíš se u toho i pořádně napakovat. Dřív to zkoušel s realitami a uměním, teď se vrhnul na virtuální měny.

Na to, že jeho projekt Xixoio jeví spoustu varovných znaků, jsme i na CzechCrunchi upozorňovali opakovaně. Sice i v tomto případě si musíme počkat na výsledky policejního vyšetřování, ale už jen fakt, že se detektivové o činnost firmy a její představitele zajímají, je v intencích toho, co řada insiderů očekávala, že nastane.

„Každá významná inovace narážela na začátku na odpor,“ vysvětloval v nedělním videu určeném svým investorům Watzke s tím, že Xixoio narušuje širokou škálu byznysových disciplín, které se tomu brání. Policejní razie má být právě důsledkem těchto tlaků. „Budeme dělat maximum pro to, abychom Xixoio očistili a abychom dokázali, že k němu přistupujeme s péčí řádného hospodáře,“ dodal.

Policie podle informací Seznam Zpráv podezřívá Watzkeho a spol. z podvodu a z praní špinavých peněz, po pondělním zátahu zabavili kriminalisté mimo jiné vilu, kterou si Watzkeho manželka koupila za 36 milionů v hotovosti. Xixoio od více než tří tisíc hlavně drobnějších investorů vybralo přes 500 milionů korun, za které slíbilo vybudovat novou technologickou platformu, která by jednou měla nahradit jak burzy, tak banky. Policie se podle všeho domnívá, že to je pouze zástěrka a že vybrané peníze zástupci Xixoio utrácejí.

Foto: Xixoio Richard Watzke, zakladatel Xixoio

Sam Bankman-Fried stejně jako Watzke vzývá příchod nového finančního systému, přičemž jak FTX, tak Xixoio měly být jakýmsi prvním krokem k naplnění jejich velkolepých plánů. Potud teorie a propaganda. Už jen tím se potvrzuje, že není radno věřit velkohubým rádoby prorokům změny.

Nicméně ani olbřímý krach FTX, po kterém zůstalo přes milion věřitelů ve ztrátě a vypařilo se kolem devíti miliard dolarů, ani pochybnosti kolem Xixoio, kde jsou v sázce stamiliony korun, by neexistovaly bez nekritického hajpu a pocitu, že všichni musí být v kryptu. Ten z něj udělal něco všedního, prostého, zaručeného a nadstandardní zisky slibujícího.

Nic z toho kryptoměny nejsou. A popravdě – nejsou to ani akcie. Risk a šance, že proděláte třeba úplně všechno, k nim patří. Tohle uvědomění, že při investování je třeba zvažovat a přemýšlet o možných důsledcích, je cennou lekcí obou afér. Pro mnohé ovšem dost drahou.