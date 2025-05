Z energetiky si odskočili k pokladnám, teď je za stamiliony prodali. Dotykačku získal Cíglerův Seyfor

Uložit 0

Za stamilionovým dealem, v rámci kterého brněnská technologická skupina Seyfor stoprocentně převzala Dotykačku, je více než desetiletý příběh. Dlouholetým investorem poskytovatele moderních pokladních systémů byla investiční skupina Redwood Capital, která se tehdy rozhodla vykročit mimo svou tradiční oblast energetiky a pomohla z Dotykačky vytvořit významného hráče ve svém oboru. Už v roce 2014 o ni měl zájem i Martin Cígler a jeho Seyfor (tehdejší Solitea), nakonec ji získal Redwood. Seyfor ale do ní postupně majetkově přece jen vstoupil a nyní ji získal celou. Hodnota firmy prý přesáhla miliardu korun.

„Celkové ohodnocení Dotykačky je výrazně nad miliardu korun. Krát 0,42. Tohle platíme v den transakce,“ uvedl Martin Cígler pro Seznam Zprávy. Co to přesně znamená? Seyfor dosud držel v Dotykačce 58% podíl, který nadvakrát nabyl v roce 2019. Nyní přikoupil i zbylých 42 procent, na něž odkazuje Cígler v rámci toho, co nyní jeho skupina zaplatila. V přepočtu by to mělo být řádově 400 až 500 milionů korun. Investiční společnost Redwood Capital tak svou misi v nejpoužívanějším pokladním systému v Česku, který loni utržil kolem 300 milionů korun, končí. Transakci musí posvětit ještě regulátor.

„Probíhající akvizice je naší dosud největší investicí a zároveň ukázkovým příkladem dlouhodobého a strategicky řízeného růstu. Dotykačka je pro nás klíčovým produktem, který vhodně doplňuje portfolio našich služeb. Když jsme v roce 2019 vstoupili do firmy, měli jsme jasnou vizi: konsolidovat trh pokladních systémů v Česku a na Slovensku a vytvořit silné technologické zázemí pro další expanzi. Dnes je Dotykačka jedničkou v Česku, úspěšně působí na Slovensku i v Polsku a nově má díky našemu zázemí příležitost vstoupit i na další trhy, kde jsme dnes velmi silní,“ říká Martin Cígler, zakladatel a generální ředitel společnosti Seyfor.

„Akvizice Seyforu je pro nás pěkným zakončením desetiletého byznysového projektu, který jsme na jeho počátku vnímali jako vystoupení z naší komfortní zóny investic v energetickém sektoru. Měli jsme štěstí na skvělý management v čele s Petrem Menclíkem a spolehlivé byznysové partnery ze Seyforu a Sandberg Capital, se kterými vždy platila každá, byť nepsaná dohoda. Víme, že necháváme Dotykačku v dobrých rukách,“ říká Tomáš Hardt, partner investiční společnosti Redwood Capital, který ji řídí společně s Markem Šimákem, Petrem Polívkou a Filipem Tampierem. Dlouhodobě působí především v oblasti obnovitelných zdrojů energie a IT.