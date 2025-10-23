Z hollywoodských studií na ukrajinskou frontu. Pomáhají dronům a nabírají přes 200 milionů
Technologie startupu Vermeer pro dronové záběry využívali v Netflixu i HBO, pak zaujaly americké ministerstvo obrany. Investují do nich i Češi.
Čeští investoři z Rockaway Ventures se podíleli na investici do amerického startupu Vermeer, který vyvíjí vizuální poziční systém (VPS) pro orientaci dronů a bezpilotních letadel bez GPS. Firma získala devět milionů dolarů, tedy 228 milionů korun. Investiční kolo série A vedl kalifornský fond Draper Associates, který v minulosti investoval do Tesly, Skype, Coinbase nebo SpaceX. „Navigace Vermeeru má stejný charakter jako GPS – snadno se používá, je těžko narušitelná a připravená k rozšíření. Na rozdíl od GPS ale dokáže fungovat bez rádiových signálů,“ vysvětluje Petr Šmíd z Rockaway Ventures, pro které jde o druhou investici v oblasti takzvaných dual-use technologií po americko-slovenském CulturePulse.
Technologie VPS funguje podobně jako lidská orientace v prostoru – dron pomocí až čtyř kamer sleduje okolí a porovnává obraz s předem připravenými 2D nebo 3D mapami. Protože jde o pasivní systém nezávislý na příjmu signálu, dokáže určit polohu i tam, kde je GPS záměrně rušená, podvržená nebo nedostupná. Řešení má využití nejen v obranném průmyslu, ale také v autonomních vozidlech nebo doručování na dálku. Vermeer už má více než 30 zákazníků a spolupracuje například s kanadským výrobcem dronů Draganfly, který integruje VPS do modelu Commander 3XL.
Za startupem stojí Brian Streem, který svou kariéru začínal ve filmovém průmyslu v New Yorku a v roce 2014 založil firmu Aerobo specializující se na dronovou kinematografii pro Netflix, HBO a hollywoodská studia. Nástroje, které pomáhaly vizualizovat složité záběry z dronů, vzbudily pozornost amerického ministerstva obrany, což vedlo k založení Vermeeru v roce 2018. Streem se kvůli rozvoji firmy na delší dobu přestěhoval do Kyjeva. „Spolupráce s našimi partnery přímo na frontové linii nás donutila inovovat rychleji a soustředit se na to, co v boji skutečně funguje,“ říká Streem. Prostředky z investice startup využije na další vývoj produktů a posílení výrobní kapacity.