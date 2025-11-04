Tech –  – 1 min čtení

Z nápadu se dostal do vzduchu za rok a půl. Anduril dokázal, že stíhačka už nemusí mít pilota

Při prvním letu zvládl manévry i přistání zcela sám. Americký startup Anduril ukazuje, že ve vzduchu už nebude vždy potřeba člověk.

anduril_fury
Foto: Anduril Industries
Autonomní stíhačka Fury při prvním letu
Na ranveji v kalifornském Victorville se zvedl do vzduchu letoun bez oken, pilota i kokpitu. Jen tiché hučení proudového motoru a z dálky pozorující technici naznačovali, že se děje něco zásadního. Byl konec letošního října a americká technologická firma Anduril, kterou založil Palmer Luckey, poprvé vzlétla se svým dronem YFQ-44A, známým pod přezdívkou Fury. Ten je jedním z hlavních uchazečů o dodávky bezpilotních letounů pro americké letectvo.

Cílem programu je vyvinout nezávislé stroje, které budou operovat společně s pilotovanými stíhačkami. To znamená, že budou sdílet data ze svých senzorů, předávat informace pilotovi o situaci ve vzduchu a podle potřeby se účastnit boje. Vše s větší autonomií, než jakou mají běžné dálkově řízené drony.

První zkušební let trval jen pár minut, ale ukázal, že letová logika a autonomní systémy fungují. Fury letěl v takzvaném poloautonomním režimu, takže počítač letadla sám řídil trajektorii, nastavoval výkon motoru a vykonával naplánované manévry, zatímco pilot zůstával v roli dohledu. To není to samé jako klasické dálkové řízení, kdy operátor přímo určuje každý pohyb strojů – tady operátor sleduje chování systému, může zasáhnout nebo upravit cíl mise, ale běžný let a základní rozhodování provádí autonomní software.

Americké ministerstvo obrany označilo úspěšný let za důležitý krok nejen pro Anduril, ale i pro celý program. „Tento milník ukazuje, jak zdravá konkurence pohání inovace,“ uvedl šéf letectva Troy Meink.

Anduril zvládl dostat YFQ-44A z čistého návrhu k prvnímu letu za 556 dní, podle oficiálního prohlášení jde o nejrychlejší tempo v moderní historii bojových letadel. V následující fázi zkoušek společnost chystá integraci výzbroje, postupné testy více strojů najednou a zkoušení souhry s pilotovanými stíhačkami. Anduril rovněž oznámil, že v průběhu příštího roku plánuje ozkoušet i střelbu.

Současně se rozjíždí výstavba nové továrny Arsenal-1 v Ohiu, která má začít vyrábět první prototypy už příští rok. Areál o rozloze přibližně 465 tisíc metrů čtverečních má umožnit rychlou výrobu v běžných průmyslových podmínkách, bez nutnosti složitých či experimentálních procesů. Pro americké letectvo je rychlost klíčová. Podle Andurilu i armádních představitelů čelí Spojené státy tlaku z Číny, která za poslední rok představila několik nových pilotovaných i bezpilotních strojů.

