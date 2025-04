Z Niceboye udělali půlmiliardový byznys. Další cíl? Značka šperků a do tří let alespoň sto milionů

Uložit 0

Podnikají spolu přes dvacet let, výrazný úspěch zaznamenali se svou značkou elektroniky Niceboy. Jiří Zima a Daniel Janků ji během osmi let dovedli k půlmiliardovým tržbám, loni se ale z aktivního vedení stáhli a plánovali se věnovat investicím. To ovšem Zimovi moc dlouho nevydrželo, společně s manželkou totiž rozběhl novou značku šperků Furiosa. „Jsem asi člověk s potřebou něco přímo budovat,“ říká. Cíle si přitom nekladou malé, z byznysového hlediska chtějí do tří let dosáhnout obratu sto milionů korun. Samotná mise je pak mnohem širší – podpořit ženy, aby měly větší sebevědomí a chuť být samy sebou.

Zimova manželka loni končila rodičovskou dovolenou a přemýšlela, čemu by se mohla profesně věnovat. „Rozhodla se, že udělá menší e-shop, kde bude prodávat vlastní korálkové náramky,“ přibližuje Zima, jenž ještě koncem roku popisoval, že po předání vedení Niceboye se jako dalšímu bude věnovat podpoře mladých projektů v rámci skupiny andělských investorů The Seeders. Jen to mu ale nakonec moc dlouho nevydrželo.

„Ne, že bych už nechtěl vůbec investovat. Jako anděl sice firmy aktivně podporujete, ale projekt naplno buduje někdo jiný. A mně chybělo rozběhnout zase něco od nuly,“ vypráví pro CzechCrunch podnikatel, jenž nedávno oslavil čtyřicáté narozeniny. V začátcích tak nejdřív spíše zpovzdálí podporoval svou manželku, nápad na vybudování nové značky jej ale nakonec úplně pohltil a nyní se mu věnuje na plný úvazek.

Foto: Niceboy Majitelé značek Niceboy a Furiosa Jiří Zima a Daniel Janků

Zároveň si Zima uvědomoval, že „jen“ s prodejem korálkových náramků velkou stopu na trhu neudělají. Rozhodli se proto projekt povýšit na komplexnější značku jednoduchých, ale výrazných a moderních šperků. Cílí na skupinu mladších lidí, tedy generaci Z, což se podepisuje jak v estetice a designu, tak i v komunikaci, kde češtinu z většiny nahrazují různé anglicismy.

„Viděl jsem velkou mezeru na trhu. Šperky z drtivé většiny buď prodávají obchody, které nabízejí všechny možné druhy a výrobce, nebo vedle nich menší, artová a designérská jména. Velké značky, které by si šperky i samy vyráběly, téměř chybí,“ popisuje Zima a jako jedinou výjimku zmiňuje společnost Pandora. Sám Zima přitom již na pohled moc blízký vztah ke šperkům nemá. Jediným doplňkem, který má na sobě během rozhovoru, je snubní prsten. „Mám ale vztah k estetice a designu, tato rovina mě baví a vlastně i dost naplňuje,“ vysvětluje.

Zimova manželka Tereza se ve Furiose kromě samotné výroby náramků stará o provoz e-shopu jako takového včetně komunikace se zákazníky, objednávek a expedice. Firmu oficiálně z osmdesáti procent vlastní Zima, zbylých dvacet procent pak připadá jeho dlouholetému podnikatelskému souputníkovi Danielovi Janků.

„Dan s námi sedí v kanceláři, a když viděl potenciál, rozhodl se do projektu vstoupit. Dali jsme si společnou výzvu – vybudovat evropského hráče a do tří, maximálně čtyř let dostat e-shop na sto milionů korun v obratu,“ popisuje Zima. Janků se ve firmě postavil do podobné role jako v Niceboyi a pečuje zejména o oblasti související s finančním řízením.

E-shop Furiosy byl spuštěn loni v listopadu před vánoční sezonou, v prvním roce má již směřovat k obratu 15 až 20 milionů korun. „Není to extra hodně, ale vzhledem k segmentu ani málo a ukazuje to slibný potenciál na další škálování,“ pochvaluje si Zima, jenž doplňuje, že jen za březen značka prodala zboží za 1,3 milionu korun.

Jak Furiosa vypadá a komunikuje, je aktuálně do velké míry ovlivněné šéfkou marketingu Veronikou Tázlerovou. Zima s manželkou již v začátcích stanovili, že značka bude takzvaně bold, což se dá z angličtiny volně přeložit jako odvážná, nebojácná, drzá či výrazná. Proto nese červenou barvu a odkazuje na to také samotný název, furious znamená naštvaný či divoký.

Foto: Furiosa Kampaň značky Furiosa

„Jde o opak toho, co označuju jako béžové brandy, které jsou v módě a s doplňky zaměřenými na maminky, rodinnou lásku, domácí pohodu,“ přibližuje Zima. S Tázlerovou se náhodně setkal na marketingové konferenci a dostal radu: nestačí, že značka bude bold jen na papíře, tato pozice se musí podepsat i na celkové komunikaci, na tom, za čím si stojí, jak působí a co dělá. To nakonec vedlo k tomu, že Tázlerová do Furiosy od února nastoupila.

Jejím prvním úkolem bylo dotvořit komunikaci značky, které dala misi empowering bold confidence. „Tato tři slova řídí všechno, co děláme. Neprodáváme šperky. Prodáváme sebevědomí,“ vysvětluje Tázlerová. Proto také Furiosa podpořila konferenci pro podnikatelky, spolupracuje se skupinami jako Holky z marketingu a Holky z byznysu nebo sponzoruje podcast Czech Femme.

Značka bez názoru neuspěje

Odvážnost a sebevědomí Furiosy se podepisuje i na její provokativnosti. „Nová značka bez názoru nemá šanci na trhu uspět,“ vysvětluje Tázlerová a ukazuje příklad velikonoční kampaně s názvem #PomlázkaIsCancelled. „Ne, že bychom chtěli pomlázku zrušit, ale když je ženám nepříjemná nebo ponižující, chceme jim dodat sebevědomí, aby měly odvahu říct ne,“ popisuje.

Furiosa se tak opírá i o témata feminismu. „Ve smyslu podpory žen, které mají názor a nebojí se za ním stát, vnímají svou hodnotu a váží si samy sebe. Vím, že feminismus má bohužel negativní konotace, my ale vnímáme pozitivní význam,“ říká a vysvětluje i kontext samotného slova boldness, což pro některé ženy může znamenat, že jsou doma a vychovávají tři děti, pro další pak to, že jsou bezdětné a cestují po světě… „Ani jedna cesta není ta ‚správná‘. Chceme, aby se ženy nebály být samy sebou,“ doplňuje.

„Takový přístup znamená, že Furiosa samozřejmě nebude pro všechny, to je přirozené. Ale cílová skupina vůbec není malá,“ dodává Zima, jenž vidí potenciál i v rozšíření značky mimo šperky do segmentu dalších módních doplňků jako brýlí či třeba parfémů. „To všechno dokáže ženám dodat sebevědomí, a když přemýšlíme nad dlouhodobým horizontem, sky is the limit,“ pokračuje s odkazem na anglickou frázi, která volně přeloženo říká, že nic není nemožné.

Furiosa tak pracuje na rozšíření nabídky – například na designu brýlí spolupracuje s designérem a držitelem prestižního ocenění Red Dot Award Alešem Boemem. Autorskou kolekci doplňků plánuje představit i se šperkařkou roku 2023 Klárou Marií Bliss. Další spolupráce propojující různé segmenty mají přibývat, zatím jsou ale ve stadiu příprav a Zima je nechce prozrazovat.

Sdílnější je naopak v dalších plánech Furiosy, která začátkem letošního léta plánuje rozběhnout expanzi do šesti nových zemí – na Slovensko, do Polska, Německa, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. „Jde o regionálně blízké, ale hodně odlišné trhy, které nám umožní otestovat si různé přístupy,“ přibližuje.

„Na každou zemi máme zprvu vyhrazené jen desítky tisíc a uvidíme, jak na značku budou lidé reagovat. Podle toho, jak následně dopadne vánoční sezona, kde už rozpočet navýšíme, přizpůsobíme plány v dalším roce,“ pokračuje Zima. Věří přitom, že potenciál má Furiosa velký. „Pokud expanzi uděláme dobře a všechny trhy se rozběhnou jako Česko, můžeme již příští rok atakovat obrat čtyřicet až padesát milionů korun,“ uzavírá.