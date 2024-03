Roger Federer se vrhl do nového byznysu. Jeho miliardové brýle díky Oscarům obletěly svět

Uložit 0

Moment, kdy sledoval Mission: Impossible II a viděl Toma Cruise coby Ethana Hunta, jak dostal instrukce k misi přes své samodestruktivní sluneční brýle, mu utkvěl v paměti. Dokonce natolik, že si přál, aby i on jednou nějaké brýle pomohl navrhnout. To se mu podařilo – a odhalil je veřejnosti na jedné z největších společenských událostí. Dnes už sice bývalý, ale pořád jeden z nejlepších profesionálních tenistů Roger Federer na Oscarech ukázal, jak vypadá novinka z více než miliardové spolupráce, kterou loni uzavřel. A znovu potvrdil, že umí přemýšlet i byznysově.

Přišel ve sportovním, jemně béžovém saku, které doplňovaly černé kalhoty a černý motýlek, a po svém boku měl ženu Miroslavu. Fotografové neváhali a hned si ho stavěli před sebe, vždyť jde o jednoho z nejslavnějších tenistů všech dob, který dodnes drží rekord v počtu vítězných grandslamových utkání. S bílým sportem ale Roger Federer už předloni v září skončil, aby se mohl věnovat rodině. A také aby měl více času pokračovat ve svých byznysových aktivitách.

O peníze zřejmě dvaačtyřicetiletý švýcarský gentleman nemá nouzi. Jen za svou profesionální kariéru, kterou nastartoval v roce 1998, si měl podle amerického Forbesu vydělat přes 130 milionů dolarů, tedy asi tři miliardy korun. Ovšem ve srovnání s tím, kolik za svůj život vydělal v tenisu celkově, jde o poměrně malou část, zhruba desetinu. Odhaduje se, že jen za sponzorské smlouvy a další byznysové záležitosti si přišel na více než jednu miliardu dolarů.

Dlouhých šestnáct let v řadě byl nejlépe placeným tenistou, přičemž v roce 2020 dokonce stanul na pozici nejvýdělečnějšího sportovce na světě s částkou přes 106 milionů dolarů, respektive 2,5 miliardy korun. S takovým jměním se dá nakládat různě, na rozdíl od třeba někdejší hvězdy fotbalové NFL Toma Bradyho nevrazil velkou část do krypta, aby o ni nekompromisně přišel, ale volil spíše investice do fungujících firem, ke kterým má vztah.

Roger Federer & his wife, Mirka, attend the Oscars. And as always, they’re impeccably dressed. pic.twitter.com/hIwKfc86vn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 10, 2024

Skvělým příkladem je švýcarský výrobce tenisek On, do kterého investoval v roce 2019. Do té doby o deset let fungující firmě příliš lidí neslyšelo, respektive neměla zdaleka tak velké renomé jako Nike, Adidas, Under Armour nebo Asics. Po Federerově finanční injekci ale začala nabírat na síle, obzvlášť pak ve Spojených státech, kde jen za loňský třetí kvartál prodala zboží za necelých 300 milionů dolarů, o 60 procent více v meziročním srovnání.

Oficiálně se neví, kolik peněz do ní Federer vložil, ve značce ale drží tříprocentní podíl, který má nyní hodnotu přibližně 330 milionů dolarů, v přepočtu přes 7,5 miliardy korun. Tržní hodnota On totiž činí zhruba jedenáct miliard dolarů, tudíž čtvrt bilionu korun. A nebýt švýcarského tenisty, který jí propůjčil tvář a navrhl s ní i vlastní tenisky (nehledě na to, že v jejích botách hrál), asi by nejspíš leccos z toho nebylo.

Federer nicméně není jen fanoušek tenisek, ale zjevně nedá dopustit ani na kvalitní sluneční brýle. Ostatně to byl důvod, proč loni v dubnu oznámil spolupráci s původem americkou značkou Oliver Peoples, která se na výrobu brýlí dlouhodobě specializuje. Vznikla již v roce 1986 a její doplňky nosily i filmové hvězdy, například Brad Pitt ve snímcích Mr. & Mrs. Smith a Klub rváčů, Bruce Willis v Šakalovi nebo Jeremy Strong v Boji o moc od HBO.

Partnerství, které má podle informací serveru Essentially Sports hodnotu 63 milionů dolarů, což je asi 1,5 miliardy korun, ale dosud nepřineslo na trh žádný produkt. Federer se sice loni pro magazín GQ rozmluvil o tom, jak chtěl mít vlastní brýle, které by nepadaly z očí, a jak ho při představě o dobrých brýlích ovlivnila kultovní Mission: Impossible II, ale výsledek nikde. Marketingový tým patrně vyčkával na ten správný moment. A ten přišel z neděle na pondělí.

Ani Federer si totiž nenechal ujít letošní udílení Oscarů, které jednoznačně ovládl Oppenheimer od Christophera Nolana – a právě při obligátním focení celebrit byl zachycen v brýlích, které jsou jeho prvním výstřelem pro Oliver Peoples. Žádná extravagance, nic obzvlášť speciálního, zkrátka na první pohled matně černé sluneční brýle se zatmavenými skly, které se vzdáleně inspirují i ikonickým designu od Ray-Banu. A mají být ručně vyráběny v Itálii.

Zásadní pro uvedení prvního Federova modelu pro Oliver Peoples je ale to, že k němu došlo přímo na červeném koberci. Z fotek z galavečera se rázem stal hit sociálních sítích, přičemž i my jsme je vybrali do našeho výběru nejzajímavějších oscarových momentek. Jak se bude situace vyvíjet dál, je otázkou, lze ale očekávat, že Oliver Peoples – podobně jako On – naberou před letní sezónou na síle.

Sluneční brýle pod příznačným názvem Mr. Federer zamíří i do běžného prodeje, a to ve středu 13. března. Dostupné budou za cenu okolo 500 dolarů (necelých dvanácti tisíc korun) na americkém e-shopu v pěti základních barevných kombinacích: v matně černé, kterou měl Federer na sobě na Oscarech, ve dvou odstínech hnědé, v tmavě modré a také zelené. Černá varianta se nicméně v předobjednávkách již vyprodala.