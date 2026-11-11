Z Olomouce do Asie. Startup, který pomocí AI odhaluje arytmie, teď získal 130 milionů
Stačí pás na hrudi a aplikace v mobilu. Kardi Ai tak dokáže zachytit i srdeční potíže, které při běžném vyšetření mohou lékařům uniknout.
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Ten nápad vzešel z nezávazné debaty u sklenky vína. Kardiolog Tomáš Skála a americký podnikatel Stephen Burke tehdy diskutovali o obtížnosti, zdlouhavosti a finanční náročnosti monitorování stavu lidí, kteří trpí srdečními potížemi. Rozhodli se proto vytvořit zdravotnický přístroj, který se vejde do dlaně, je pohodlný na nošení a vyhodnocuje záznamy EKG pomocí umělé inteligence. A tak vznikl startup Kardi Ai.
O čtyři roky později už má olomoucká firma hodnotu 600 milionů korun – a právě získala investici 130 milionů korun v kole Series A. Vedl ho německý fond Callisto Health, k němuž se přidaly Seed Startery České a Slovenské spořitelny, BrightCap Ventures, Purple Ventures, Depo Ventures a Garage Angels. S čerstvými penězi chce Kardi Ai vyrazit do dalších zemí a posunout vývoj umělé inteligence, která by jednou dokázala srdeční potíže nejen odhalovat, ale i předvídat.
Základem technologie startupu je hrudní pás se snímačem EKG, který člověk nosí při běžných denních činnostech. Záznamy pak putují do mobilní aplikace, kde je vyhodnocuje umělá inteligence. Ta dokáže zachytit i poruchy rytmu, které se objevují jen občas a při krátkém vyšetření by mohly uniknout, a výsledky pak lékařům pomáhají rozhodnout o dalším postupu. V Česku už Kardi Ai spolupracuje s více než 70 nemocnicemi a jeho technologii využívá přes šest tisíc lidí. Zhruba u čtvrtiny z nich prý systém upozornil na možnou arytmii, víc než 500 nálezů označil za kritické.
Kardi Ai už nezůstává jen v Česku. Působí na Slovensku, v Polsku, Rumunsku i Bulharsku, teď ale míří především do Německa – a vyhlíží i vzdálenější cíle. V Indii získal dovozní licenci a v posledním čtvrtletí letošního roku chce spustit provoz v Hajdarábádu. Ve Spojených arabských emirátech má registraci zdravotnického prostředku, zatímco na singapurské schválení stále čeká. Právě odtud by se rád rozšířil do Indonésie, Vietnamu či na Filipíny.
Odhalit arytmii je jedna věc: Kardi Ai by ale časem chtěl poznat i to, komu teprve hrozí. „Postupně se posouváme od zachycování poruch srdečního rytmu k technologii, která by dokázala upozornit na zvýšené riziko s předstihem,“ říká spoluzakladatel a šéf firmy Vlastimil Hrabal. To je však zatím jen vývojový projekt, než se totiž podobná funkce dostane k pacientům, musí projít odborným ověřováním i schválením regulátorů.