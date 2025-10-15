Z Prahy propojují evropské domácnosti a tvoří z nich obří elektrárnu. Jejich cena je ve stamilionech
Pražský startup Delta Green nabírá 50 milionů korun od Creda a dalších na expanzi. Z domácností chce vytvořit energetickou síť.
Pražský energetický startup Delta Green získal dva miliony eur, tedy 50 milionů korun, od investorů z Credo Ventures, Tilia Impact Ventures a Purple Ventures. Ti ve firmě drželi minoritní podíly už nyní. Peníze společnost použije na expanzi do Evropy, kde chce vybudovat obří virtuální elektrárnu. Podnik, který založili čtyři čeští inženýři v čele s Davidem Brožíkem a Janem Hiclem, propojuje běžné domácnosti se solárními panely a bateriemi do inteligentní sítě. Ta pak dokáže flexibilně reagovat na potřeby energetického trhu.
Nejnovější investice přichází při valuaci startu 25 milionů eur, tedy přes 600 milionů korun, což je výrazný skok oproti předchozímu ocenění. „Zároveň už pociťujeme něco, čemu říkáme Credo efekt. Díky investorům z Credo Ventures, kteří mají opravdu dobrý track record, se nám totiž ozývají zahraniční hráči, že do nás chtějí investovat a různě si nás předcházejí,“ směje se Brožík, který ve firmě funguje jako CEO.
Další investiční kolo nicméně plánují Delta Green až na přelom let 2026 a 2027, kdy by chtěli dosáhnout dvojnásobné valuace na úrovni 50 milionů eur a tedy přes miliardu korun. Pak by do hry měli vstoupit právě velcí zahraniční investoři, kteří pomohou firmě synergicky s rozšiřováním byznysu do dalších zemí. „Určitě nebudeme hledat jen finanční partnery,“ upozorňuje Hicl.
Za Credo Ventures měl jejich další investici do Delta Green na starost Jakub Křikava: „Energetická situace v Evropě se mění a jsou čím dál více potřeba nová technologická řešení pro transformaci a stabilizaci sítě. Delta Green má dobře našlápnuto využít této příležitosti a stát se hlavním evropským hráčem v odvětví retailové energy flexibility.“ A dodal: „Po roce stráveném s týmem, kdy jsme viděli, jak dobře na spolupráci reagují čeští i mezinárodní zákazníci z řad energetických firem, jsme se rozhodli naši původní investici navýšit.“
S desítkami milionů od trojice tuzemských fondů hodlají Delta Green zrychlit svoji už probíhající expanzi do zahraničí, peníze použijí také na technologické vylepšení svého systému zvaného Proteus. Právě ten dokáže centrálně řídit a optimalizovat chod zapojených domácích elektráren, z nichž dělá chytrou síť, jež dokáže poskytovat takzvanou flexibilitu. Když je elektřina drahá nebo síť přetížená, systém sníží spotřebu, vybije baterie nebo prodá přebytečnou energii ze solárů. A naopak.
Domácnosti za to dostávají odměnu – podle společnosti E.ON, která je partnerem Delta Green v Česku, mohou zákazníci vydělat až několik tisíc korun ročně. „Flexibilita domácností už není v pilotní fázi. Náš růst dokazuje, že to funguje napříč tisíci domácnostmi,“ říká Jan Hicl. Do konce roku by startup chtěl mít deset tisíc zapojených domácností – některé si v Česku „shání“ sám, hlavně je ale získává právě přes velké hráče, jako je E.ON, jimž pronajímá svůj systém.
Roční tržby společnosti z poskytování flexibility by měly dosáhnout 25 milionů korun, je také stále ještě ztrátová, což je u rychle rostoucích technologických startupů běžné. Působí ale v mimořádně lukrativním a dynamickém prostředí měnící se energetiky, kde jsou nyní pojmy jako flexibilita, agregace nebo chytré řízení spotřeby mimořádně atraktivní a soustředí se na ně i ti největší hráči. Ostatně zakladatelé Delta Green, kteří ve firmě i nadále drží majoritu, už odmítli několik nabídek na akvizici.
Flexibilita domácností už není v pilotní fázi. Náš růst dokazuje, že to funguje napříč tisíci domácnostmi.
Příští rok by se počet klientů, kterým Delta Green řídí domácí elektrárnu, měl vyšplhat na desítky tisíc. „Pořád jsme v pilotní, hodně růstové fázi,“ potvrzuje Brožík. „Uzavřeli jsme první dohody v Rumunsku, Itálii, Maďarsku a na Slovensku a jsme v pokročilých jednáních s několika velkými mezinárodními dodavateli energie o nasazení naší technologie,“ dodává ale Hicl.
Konkurenční prostředí se rapidně zahušťuje. V segmentu virtuálních elektráren a flexibility domácností působí například německý Powernaut nebo řada dalších hráčů, kteří se snaží zachytit vlnu rostoucího zájmu o decentralizované energetické zdroje. Právě to láká investory a Delta Green patří k nejpokročilejším zástupcům tohoto byznysu – ostatně když získali licenci od českého správce distribuční sítě ČEPS, aby mu poskytovali služby výkonové rovnováhy, byli prvními ve střední a východní Evropě, komu se něco takového s domácími elektrárnami povedlo.
„Právě když si trh uvědomil důležitost tohoto typu řešení pro transformaci energetiky k větší udržitelnosti, měla společnost už připravené skutečné řešení, které mohou energetické společnosti okamžitě použít,“ říká Pavel Petřek, který je partnerem ve fondu Tilia Impact Ventures, jenž do startupu investoval po boku Credo Ventures.
Proč je byznys, kterému se Delta Green věnuje a který úzce souvisí se strojovým učením, umělou inteligencí a složitými matematickými modely, tak atraktivní, vysvětluje David Brožík na maržích, které mají obchodníci s energiemi: „Víte, kolik je jejich profit z vaší složenky? Maximálně jedno procento,“ vysvětluje a dodává: „Hodně se do toho zakusují sankce za to, když odběrná místa mají vyšší nebo naopak nižší spotřebu, než se plánovalo. A právě tyto výkyvy se chytrým řízením a flexibilitou dají hodně vyhladit. A my pak dokážeme to ziskové procento znásobit.“