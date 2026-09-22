Z traktoru a role šerifa až na absolutní vrchol byznysu. Syn Warrena Buffetta převzal žezlo v Berkshire
Nemá spravovat miliardové investice ani nakupovat. Howard Buffett dostal v čele impéria jediný klíčový úkol: ochránit rodinnou filozofii.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Howard Buffett, syn legendárního investora Warrena Buffetta, se ve svých 71 letech stal předsedou konglomerátu Berkshire Hathaway. Jeho život přitom připomíná spíš dobrodružný román než kariéru manažera. Nemá vysokoškolský titul, desítky let hospodařil na farmě, působil jako šerif a jako fotograf cestoval do válečných oblastí. Teď má pomáhat chránit odkaz svého otce a kulturu a hodnoty, na kterých společnost vyrostla.
Howard Buffett přebírá firmu v mimořádně silné finanční kondici: její hodnota se pohybuje kolem 1,1 bilionu dolarů a v hotovosti drží zhruba 365 miliard dolarů. Taková finanční pozice jí dává mimořádnou volnost. Společnost má dostatečně velkou rezervu pro případné turbulence na trzích a zároveň může rychle financovat velké akvizice bez nutnosti výrazně se zadlužovat.
Tohle je ale přitom něco, o co se Howard Buffett starat nebude, o využití peněz totiž nebude rozhodovat. Za každodenní řízení Berkshire a její klíčová obchodní rozhodnutí odpovídá generální ředitel Greg Abel, který převzal vedení firmy na začátku roku.
Howardova úloha je jiná. Má dohlížet na to, aby si Berkshire i pod novým vedením zachovala firemní kulturu a hodnoty, které Warren Buffett budoval více než šest desetiletí. On sám zůstává v představenstvu a synovu roli v dopise akcionářům přirovnal k pojistce, kterou akcionáři vlastní a doufají, že ji nikdy nebudou muset využít.
Zajímavé je, že Howard Buffett se nikdy nevydal cestou investičního manažera ani korporátního finančníka. V sedmdesátých letech postupně studoval na třech různých školách, ani jednu však nedokončil. Místo akademické nebo finanční kariéry ho totiž přitahovalo zemědělství.
V roce 1986 začal hospodařit na 400akrové farmě v Nebrasce, kterou mu koupil otec. Ze zemědělství se pro něj stala celoživotní vášeň a obor, v němž se vypracoval v uznávanou kapacitu. Dnes hospodaří na tisících akrech půdy v Illinois i Nebrasce a platí za průkopníka šetrného přístupu a moderních technologií ochrany půdy.
K tomu se váže i fakt, že ve světě velkých peněz nebude nováčkem ani člověkem neznalým oboru. Díky svým znalostem agrobyznysu a výroby potravin se prosadil i v nejvyšších patrech amerického průmyslu a léta působil jako viceprezident zpracovatelského gigantu Archer Daniels Midland a zasedal v představenstvech Coca-Coly nebo výrobce zemědělské techniky Lindsay Corporation.
Jeho záběr tím ale nekončí. S oblibou se vydává do míst, kterým se většina vrcholových manažerů vyhýbá obloukem. Jako vášnivý fotograf procestoval přes 150 zemí světa. Jeho snímky zachycují nejen ohroženou divočinu, ale především realitu válečných konfliktů. Napsal více než tucet knih a také produkoval dokumenty.
Mimořádné nasazení ukázal po vypuknutí války na Ukrajině. Přes svou nadaci tam nasměroval už více než miliardu dolarů na odminování půdy, pomoc zemědělcům a obnovu zničené infrastruktury. Na Ukrajinu sám pravidelně jezdí a pohybuje se přímo u bojových linií.
A aby byl výčet jeho neobvyklých rolí úplný, Howard si odsloužil i několik let v bezpečnostních složkách; po letech u dobrovolných záloh se v roce 2017 stal šerifem okresu Macon v Illinois a po skončení mandátu zůstal ve funkci zástupce šerifa.