Z učitele na základce miliardářem. Jeho nenápadná firma vyrábí něco, bez čeho se neobejde Apple ani Tesla
Když firma vstoupila na burzu, investoři se o její akcie poprali. Jejich cena vystřelila tak prudce, že obchodování muselo být dvakrát přerušeno.
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Ještě před lety učil děti na základní škole, dnes patří mezi nejbohatší lidi v Číně. Mai Michael totiž se svou sestrou vybudoval firmu, která vyrábí speciální lepicí pásky a ochranné fólie pro technologické giganty včetně Applu, Tesly nebo BYD. A právě na tomto nenápadném byznysu sourozenci pohádkově zbohatli. Když jejich společnost Crown New Materials na začátku listopadu vstoupila na burzu, její akcie během jediného dne vystřelily až o 787 procent a z obou sourozenců udělaly dolarové miliardáře.
Výrobky Crown New Materials byste v běžném papírnictví hledali marně, přesto se bez nich řada moderních továren neobejde. Firma se specializuje na výrobu lepicích materiálů a speciálních fólií, které nacházejí využití v celé řadě průmyslových odvětví. Její nabídka zahrnuje tři hlavní kategorie: průmyslové lepicí materiály, speciální lepicí materiály pro elektroniku a ochranné či funkční fólie.
Právě ochranné fólie hrají důležitou roli při výrobě mikročipů. Křemíkové destičky jsou totiž mimořádně citlivé na znečištění a poškození. I nepatrné prachové částice mohou při výrobě způsobit vady, a fólie proto pomáhají destičky chránit. Neméně důležité jsou speciální lepicí pásky, které slouží například k upevňování drobných součástek uvnitř elektronických zařízení. Mezi zákazníky společnosti patří technologičtí giganti jako Apple, Huawei, Google či Amazon, ale také automobilky Tesla a BYD.
Z původně malé firmy se navíc postupně stal významný výrobce s pěti továrnami v Číně a Vietnamu, který dnes na světovém trhu konkuruje americkému koncernu 3M či japonské společnosti Nitto Denko, přičemž v minulém roce utržil v přepočtu 11 miliard korun.
Za úspěchem společnosti stojí dnes dvaašedesátiletý Mai Michael, jehož kariéra přitom začínala úplně jinde než ve světě byznysu. V letech 1981 až 1984 pracoval jako učitel na základní škole v jihočínském městě Čung-šan.
Učitelskou profesi ale v prosinci 1984 opustil a hned v lednu následujícího roku zamířil do průmyslu. Dalších patnáct let sbíral zkušenosti v továrnách, kde se seznamoval s výrobou lepicích materiálů a dostal se i do vedení jednoho z výrobců. Zkušenosti z oboru měla také jeho sestra Mai Chuj-sia, která působila v obchodních a manažerských pozicích v místních podnicích.
V červnu 2000 pak sourozenci spojili síly a založili svou společnost, která zůstává pevně v rukou rodiny dodnes. Mai stojí v jejím čele jako předseda představenstva a generální ředitel, jeho sestra zastává funkci místopředsedkyně. Před vstupem firmy na burzu sourozenci společně kontrolovali 87,17 procenta jejích akcií.
Největší pozornost ale firma vzbudila na začátku tohoto listopadu, kdy vstoupila na burzu v Šen-čenu. Zájem investorů totiž předčil očekávání. Nově obchodované akcie jsou v Číně mimořádně populární a jejich upisovací ceny bývají nastaveny poměrně nízko.
V případě Crown New Materials ale bylo k obchodování dostupných pouze 9,4 procenta všech akcií společnosti, což zvýšilo tlak na jejich cenu. Ta začala prudce růst a burza musela během dopoledne obchodování hned dvakrát přerušit.
Během jediného dne se tak cena akcií vyšplhala až o 787 procent nad původní upisovací cenu. Na této úrovni se ale neudržela a první obchodní den nakonec uzavřela se ziskem přibližně 398 procent. Mimořádný zájem o akcie provázelo také upozornění samotné společnosti, která investory vyzvala k opatrnosti a racionálnímu rozhodování.
Z obou sourozenců se tak prakticky přes noc stali dolaroví miliardáři. Majetek Maie Michaela odhadl magazín Forbes na 2,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 53 miliard korun, zatímco jmění jeho sestry dosáhlo dvou miliard dolarů, přibližně 42 miliard korun.