Za co nejjednodušší přijímání peněz. Češi mění jakýkoliv mobil v platební terminál
Pražský startup Tapaya vyvinul řešení, které nahrazuje fyzické terminály a šetří čas firmám i vývojářům. Teď oznámil uzavření úvodní investice.
„Chceme, aby přijímání plateb bylo stejně jednoduché jako rozsvítit světlo. Desítky let to znamenalo spoléhat na fyzický hardware. Museli jste ho koupit, nosit s sebou, zapojit a pak složitě párovat transakce. Obchodníky už tato složitost unavuje,“ popisuje ředitelka českého startupu Tapaya Laura Ďorďová, která ho rozjela loni s Romanem Kuchaříkem a Petrem Zahradníkem. Tapaya místo toho vývojářům poskytuje softwarový balíček, díky němuž mohou firmy snadno přidat přijímání bezkontaktních plateb do svých aplikací pro Android či iOS. Běžné chytré telefony nebo tablety se tak mění na plnohodnotné platební terminály bez nutnosti pořizovat fyzický hardware. Samotný proces integrace má zabrat zhruba třicet minut.
Na další rozvoj nyní Tapaya získala v úvodním, takzvaném pre-seed kole investici ve výši jeden milion eur, téměř 25 milionů korun. Investiční kolo vedl tuzemský fond Depo Ventures společně s britským Passion Capital, připojil se také lotyšský BADideas.fund. Získaný kapitál pomůže především s dokončením formálních certifikací a budováním vlastní infrastruktury. Startup aktuálně realizuje své první integrace na českém trhu a rozšiřuje partnerství ve střední Evropě a Pobaltí.
Klíčovým cílem pro využití nové investice je dokončení certifikace podle globálního bezpečnostního standardu PCI MPoC. V dlouhodobějším horizontu se firma připravuje na zavedení digitálního eura nebo takzvané agentní platby prováděné umělou inteligencí. „Celou platební infrastrukturu jsme zabalili do jediného vývojářského balíčku, takže programátoři mohou platby integrovat do aplikace stejně snadno jako jakoukoliv jinou funkci,“ doplňuje Ďorďová.