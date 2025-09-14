Za skoro tři miliony 20 minut ve vzduchu. Prvním majitelem létajícího auta je hvězda tech světa
Nadšenci čekali roky. Startup Jetson teď ukazuje, že osobní létání už není jen sci-fi koncept, ale i produkt, který si můžete objednat.
Na trávníku v kalifornském Carlsbadu se odehrála scéna jako z budoucnosti. Čtyři mohutné vrtule rozvířily vzduch, rám připomínající křížence dronu a motokáry se lehce zvedl a člověk, který seděl v jednoduché otevřené kabině a joystickem řídil směr, se začal vznášet pár metrů nad zemí. Nebyl to kaskadér z hollywoodského filmu, ale technologický podnikatel Palmer Luckey. A taky první majitel Jetson One, stroje, který chce lidem umožnit, aby si jednou koupili osobní létající auto podobně snadno, jako si dnes pořídí motorku.
Pro firmu Jetson to byl moment, na který čekala téměř osm let. Když zakladatel Tomasz Patan v roce 2017 v Polsku poskládal první prototyp, byl to spíš experiment než dopravní prostředek. Šlo o lehký kovový rám se čtyřmi rotory, který dokázal na pár minut zvednout pilota do vzduchu. Od začátku šlo ale o velký sen: dostat lidi z ucpaných silnic a nabídnout jim možnost doslova se nad problém dopravních kolon vznést. O čtyři roky později, v roce 2021, Jetson ukázal první oficiální model a začal přijímat objednávky. Zájem byl obrovský, během pár měsíců se vyprodaly celé výrobní kapacity na roky dopředu, ale samotné dodávky se nakonec protáhly.
„Bezpečnost je nejvyšší prioritou. Pokud by to znamenalo, že se výroba zpozdí o dva nebo tři měsíce, tak ať,“ vysvětlil šéf firmy Stephan D’haene. Podle něj prošel Jetson One dvanácti kompletními revizemi, než dostal podobu, která obstojí i v rukou běžného uživatele. Vyladili software, aby ovládání bylo jednoduché a intuitivní, a navrhli vlastní díly.
Výsledkem je elektrický letoun pro jednu osobu, který dokáže letět rychlostí přes 100 kilometrů za hodinu, ve vzduchu vydrží zhruba dvacet minut a může se pohybovat až 450 metrů nad zemí. Přitom k jeho pilotování není potřeba žádná licence, stačí absolvovat krátký výcvik a naučit se základy. Létat se ale smí jen v nezalidněných oblastech USA, v České republice by musel splňovat přísnější pravidla.
První zákaznický kus konečně přistál v září 2025 na americké půdě a putoval k Palmeru Luckeymu, známému technologickému vizionáři, který kdysi rozjel revoluci virtuální reality se svými brýlemi Oculus Rift. Luckey absolvoval necelou hodinu tréninku, usedl do stroje, stiskl start a během pár sekund se vznášel. Obkroužil trávník, hladce přistál a od zakladatelů Jetsonu dostal symbolický model křídel.
Stroj, který pilotoval, ovšem není obyčejný kus, patří do limitované série Founders Edition. Každý z této stovky kusů má karbonový rám, dvoubarevný lak, prémiové kožené sedačky a speciální obrazovku, která nového majitele přivítá. Součástí balení jsou i praktické doplňky, od krytů na baterie po speciální vozíky na manipulaci s nimi. Rozměrově se Jetson One vejde do větší garáže, zhruba jako čtyřkolka nebo malý vůz. Cena jednoho kusu je 128 tisíc dolarů (zhruba 2,7 milionu korun), a kdo si ho objedná dnes, dočká se dodání nejdříve v roce 2027, výroba je na dlouho dopředu vyprodaná.
Firma se mezitím přestěhovala do Itálie, spustila sériovou výrobu v Toskánsku a postupně zvyšuje tempo: teď zvládne vyrobit dva stroje týdně, do konce roku by to měly být čtyři a dlouhodobě cílí až na deset týdně. Největší zájem mají zákazníci v USA, kde se Jetson řídí pravidlem létání mimo hustě zalidněné oblasti a mimo zakázané letecké prostory. Proto firma očekává, že stroje budou létat hlavně na předměstích a ve volné krajině. Kalifornie, Texas a Florida mají být prvními místy, kde se osobní drony stanou běžným pohledem, a to ne v centrech měst, ale tam, kde je dost místa na bezpečné starty a přistání.