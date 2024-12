Začal jako instalatér a probojoval se ke slávě. Teď kariéra Conora McGregora padá kvůli jeho vlastní kauze

Uložit 0

Zápasník Conor McGregor svým chováním vždy rozděloval fanoušky. Jedni ho nenáviděli, druzí milovali. Jenže některé věci jsou přes čáru. Když byl minulý měsíc McGregor shledán vinným ze znásilnění a zbití ženy v dublinském hotelu, i ti nejvěrnější podporovatelé se začali k němu obracet zády a jeho hvězda zamířila ke dnu.

Už dříve plnil přední strany sportovních magazínů, stal se jednou z nejvýraznějších tváří organizace UFC, byl držitelem několika titulů šampiona a lidé ho i pro výstřední a občas trochu šílené chování milovali. Conor McGregor byl na vrcholu absolutní hvězdou, která si měla celkově přijít až na 200 milionů dolarů, tedy přibližně 4,7 miliardy korun. Navenek se vždy prezentoval coby spořádaný otec a milující manžel. Jenže se postupně ukazovalo, že McGregor nemá problém svého vnitřního démona pouštět ven i mimo klec.

Postupem času se začala objevovat řada případů spojených se slovním i fyzickým napadáním soupeřů, ale i fanoušků a dalších lidí, za což byl dokonce několikrát zatčen. Mířilo na něj také několik obvinění ze sexuálního napadení, přičemž k jednomu z nich mělo dojít v prosinci roku 2018 v dublinském hotelu. Conor McGregor veškerá obvinění od počátku odmítal s tím, že mezi ním a napadenou mělo dojít k běžnému sexuálnímu styku.

Jeho tvrzení však příliš nenahrával fakt, že se napadená Nikita Hand den po incidentu ocitla v centru pomoci pro sexuálně napadené, kde byla její zranění shledána natolik závažná, že lékař nařídil, aby byla zaznamenána na fotografie. Na základě těchto a dalších důkazů byl nakonec někdejší šampion MMA organizace UFC shledán vinným a bylo mu nařízeno vyplatit Nikitě Hand odškodnění ve výši 250 tisíc eur, tedy necelých 6,2 milionu korun. A kauza má i dopad na jeho kariéru.

Instalatér s potenciálem

Po celou dobu soudního líčení stála po McGregorově boku jeho žena Dee Devlin. Během něj přitom vyšlo najevo, že ji McGregor v době, kdy spolu již měli první dítě, podváděl. Přitom to byla právě ona, díky komu se dostal až na vrchol, jak ostatně sám McGregor vždy rád připomínal.

Co postrádal na výšce či váze, doháněl svým zápalem. Ostatně v mládí začal boxovat proto, aby se mohl bránit těm, kdo jej šikanovali. Rodák z Dublinu se v bojových sportech našel, MMA začal trénovat v roce 2006 a už o rok později se postavil do svého prvního a mezi amatéry také jediného MMA zápasu. Svého soupeře ukončil hned v prvním kole, což mu vyneslo podpis první profesionální smlouvy.

O velkých penězích si však zatím mohl nechat jen zdát, a proto se začal živit prací instalatéra. Těžké pracovní dny střídaly ještě náročnější tréninky a McGregor po roce a půl pochopil, že tudy cesta nevede, a naplno se pustil do zápasení. Právě v této době potkal Dee Devlin, která jej od první chvíle podporovala, živila a vozila na tréninky. McGregor jí tuto péči vracel postupnými úspěchy, kdy nejdříve v nové organizaci zaznamenal několik výher v řadě a postupně si vybojoval titul v pérové divizi i šampiona lehké váhy.

Díky tomu se o něj začala zajímat největší MMA organizace světa UFC, ve které debutoval takovým stylem, že si odnesl bonus za nejlepší knockout večera. McGregor dokázal pokračovat ve své spanilé jízdě i nadále, likvidoval jednoho soupeře za druhým a bylo jasné, že ani tady nabídka zápasu o titul šampiona není daleko. V roce 2015 se skutečně začal domlouvat střet mezi ním a tehdejším šampionem Josém Aldem, a byť to kvůli Aldovu zranění napoprvé nevyšlo, v prosinci se oba utkali tváří v tvář.

Zápas však trval pouhých 13 vteřin. Tak rychle byl McGregor schopen poslat šampiona k zemi a říct si o 3,5 milionu dolarů. I když svůj další zápas McGregor prohrál a po 15 zápasech si poprvé připsal první porážku v UFC, v odvetě se mu přemožitele Natea Diaze podařilo zdolat a později přihodil i porážku šampiona Eddieho Alvareze, díky čemuž držel coby jediný bojovník v historii UFC dva pásy ze dvou váhových kategorií. McGregor byl na svém absolutním vrcholu a s ním i UFC, které na odvetný zápas s Diazem prodalo živý přenos 1,65 milionu diváků.

Od té doby se však McGregorova sportovní kariéra vyvíjela všelijak. Od MMA si dal pauzu a na základě neaktivity mu byly oba pásy postupně odebrány. Mezitím si dal s boxerským šampionem Floydem Mayweatherem boxerský zápas, který prohrál, nicméně víc než o sport šlo tehdy o peníze. A McGregor si přišel na přibližně 100 milionů dolarů.

Návrat do klece UFC přišel v roce 2018, kdy se postavil proti Dagestánci Khabibu Nurmagomedovi. McGregor tehdy prohrál a právě po tomto zápase mělo dojít k incidentu v dublinském hotelu. Coby zápasník se pak McGregor představil ještě třikrát, v posledních dvou zápasech proti Dustinu Poirierovi. V obou případech opět přišla prohra, přičemž poslední střet skončil zlomeninou nohy přímo v ringu. McGregor sice nedávno oznámil svůj návrat, nicméně fotky, které často zveřejňuje na sociálních sítích, napovídaly, že to tak žhavé nebude.

Foto: UFC McGregor byl pověstný svou jedovatou levačkou

Spíš než dřina v gymu jej v posledních letech zaměstnávaly párty, luxusní dovolené, a dokonce si střihnul i roli ve filmu Road House po boku Jakea Gyllenhaala. McGregor rozjel také řadu podnikatelských aktivit. Mezi ně patří například vlastní nahrávací studio, hospoda The Black Forge a s ní spojená značka piv Forged či whiskey Proper No. Twelve.

Tuto značku měl McGregor údajně prodat za 600 milionů dolarů a ani tentokrát se věc neobešla bez problémů. McGregora čeká kvůli tomu další soudní líčení, kdy jeho někdejší přítel a společník Artem Lobov po zápasníkovi žádá podíl z prodeje, který měl dle svých slov celý McGregorovi zařídit.

Byla to právě značka Proper No. Twelve, která po vynesení rozsudku o McGregorově vině jako první ukončila s hvězdou spolupráci, protože i po prodeji byl zápasník stále její tváří. A ztráta dalších partnerů na sebe nenechala dlouho čekat. Spolupráci s ním ukončila například herní společnost IO Interactive, z irského Národního muzea voskových figurín zmizela jeho socha, piva Forged byla stažena z letištních barů v Corku a Dublinu a řada obchodníků odmítla prodávat výše zmíněnou whiskey.

Od McGregora se navíc odvrací i někteří skalní fanoušci, kteří bombardují jeho sítě roztrpčenými komentáři. Jsou pohoršeni tím, co spáchal, a dávají mu jasně najevo, že pro ně přestal být vzorem. Tělocvičny přemalovávají jeho obrazy na zdech a hospoda The Black Forge zeje prázdnotou. Je jasné, že po finanční stránce má Conor McGregor již vystaráno, jeho reputace však v posledních týdnech pokulhává víc než on sám v kleci.