Začali s jednou plotýnkou a rozesláním esemesek. Dnes chtějí dostat svá mražená jídla i do firem
FreezyPeezy vyrábí vakuovaná mražená jídla, která stačí ohřát ve vodě – třeba když není čas stát u plotny. V redakci jsme několik z nich otestovali.
Vaření může být zábava a fajn relax, občas ale i pořádná přítěž, do které se musí hladový člověk nutit. Podobně to měl i Václav Mills Voverka, který pracoval v restauraci a v kuchyni trávil celé dny. Když chtěl co nejvíc zkrátit čas, který věnoval vaření i doma, začal si jídla porcovat a dávat do mrazáku, aby mu něco zbylo na další dny. A rovnou ho napadlo, že by z toho mohl být dobrý byznys. Jeho startup FreezyPeezy teď dodává zákazníkům po Praze mražená vakuovaná jídla a má i další plány – dostat se do kanceláří.
Dvaatřicetiletý Voverka přišel s nápadem na byznys s vakuovanými pokrmy během pandemie covidu, kdy pracoval v kuchyni indonéské restaurace Javánka na Vinohradech. Ačkoliv měl vystudované společenské vědy, podnikavost ho vedla směrem k vlastnímu byznysu. Právě v Javánce si tak mezi obědovým a večerním provozem pronajal jednu z nevyužívaných plotýnek a začal na ní vařit první várky následně mraženého jídla.
„Mražení mi přišlo jako extrémně smysluplné, nemusí se do toho dávat žádné konzervanty. Navíc krabičkových diet je spousta, ale tohle chybělo,“ popisuje Voverka první impulz, proč se do projektu v roce 2022 pustil.
I díky inspiraci z indonéského podniku tak začal Voverka vařit převážně asijská jídla – dobře snáší mražení a zároveň obsahují i zeleninu nebo luštěniny. V repertoáru FreezyPeezy tak najdete třeba žluté curry s tofu, kuřecí tikka masalu nebo kung-pao. Podobných jídel tu je už celkem čtrnáct.
Jakmile Voverka před lety uvařil první pokrmy, potřeboval přirozeně taky strávníky. Rozeslal tak stovky esemesek svým známým, aby je o nové službě informoval. Na sociálních sítích, které by mu s propagací značky dost pomohly, tehdy ještě nepůsobil. I proto přibral do týmu Ninu Votočkovou, která v Javánce taky pracovala. Právě ta měla zajistit rozjezd sítí, administrativu a správu e-shopu. „Potřeboval jsem někoho, kdo tomu dá větší strukturu,“ vysvětluje.
Spolu s narůstajícím povědomím o novém startupu bylo ale také potřeba se přesunout do většího prostoru. FreezyPeezy tak už přes dva roky sídlí v bývalé industriální budově v pražských Řepích. „Kdybych ten prostor nevzal, byl by dávno obsazený,“ vzpomíná na dobré podmínky Voverka.
V jeho firmě dnes pracuje na částečný úvazek zhruba osm lidí, většina z nich ale zajišťuje spíše administrativní chod byznysu než jeho gró – a jídla tak občas vaří i sám Voverka. „Dny u počítače mě deprimují, takže se do kuchyně vracím rád. Asi 30 procent mojí agendy je pořád vaření,“ přiznává.
Každá porce je pak vakuově zabalena a k jejímu ohřátí stačí několik minut ve vroucí vodě. Přílohy si zákazníci musí připravit sami, což byl původní záměr, teď to chce ale Voverka změnit. „Možná jsem byl zbytečně tvrdohlavý. Koukal jsem na to moc ze svého pohledu – že přece není problém si uvařit rýži a dát si jí, kolik chci. Ale chceme lidem vyjít vstříc a nabídnout i kompletní jídlo,“ říká. FreezyPeezy se také plánuje víc zaměřit na zákazníky v kancelářích, a tak je sázka na přílohy logickým krokem.
Zákaznickou základnu teď tvoří především mladé rodiny, ale také senioři, kteří už nechtějí trávit čas u plotny. „Když máte malé dítě nebo přijdete domů unavení, často nemáte chuť vařit nebo si objednávat,“ míní zakladatel. Podle něj jsou prodeje na vzestupu, jak ale sám říká, není to procházka růžovým sadem. „Máme online produkt a být vidět v šumu reklam korporátů není lehké,“ vysvětluje.
FreezyPeezy v současnosti rozváží jednou týdně a pouze po Praze, cílem je ale celorepublikové pokrytí. Firma, jejíž roční obrat se zatím pohybuje v řádu vyšších stovek tisíc korun, jedná například s distributorem Family Market. Ten rozváží po zemi mražené potraviny ve známých žlutých autech, ze kterých kdysi vyhrávaly melodie.
Voverka chce zatím zůstat v online prostředí, i proto zvažuje také spolupráci s online supermarkety. „Pořád máme volnou výrobní kapacitu. Chceme si ale vyjednat podmínky tak, abychom nemuseli zdražovat. Díky přímému prodeji si teď můžeme dovolit udržet ceny kolem 125 až 145 korun za porci,“ uzavírá.