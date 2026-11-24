Začalo to ekologickou katastrofou na severu Čech, jsou z toho podivné okurky. Nakládá je mladý vývojář
Michal Tancjura vytvořil hru Okurek. Která střídá útulnost a humor s hororem – a kterou inspirovala skutečná ekologická devastace Česka.
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Když se ve Stráži pod Ralskem na severu Čech v minulém století chemicky těžil uran, do půdy se natlačily přes 4 miliony tun kyseliny sírové. Likvidace této ekologické tragédie stále probíhá a ještě dlouho probíhat bude. Chmurná skutečnost se teď stala inspirací pro vcelku neobvyklý počin – mladý český vývojář na jejím základě vybudoval vlastní videohru. Ale nečekejte nějakou těžkopádnou záležitost s poselstvím. Dostanete mimo jiné okurky. Nakládané. A mluvící.
Víte, co je to Černý trojúhelník? Je to oblast na severu Čech a u obou našich severních sousedů, která byla zdevastovaná těžbou a zpracováním uhlí a uranu. Právě sem, na polorozpadlý statek kdesi v Českém Švýcarsku, vás ve své videohře vezme Michal Tancjura. „Inspirací mi byly skutečné události ze Stráže pod Ralskem. Hru jsem přitom začal dělat v rámci svého studia jako eskapistickou představu o poklidném životě na farmě,“ popisuje.
„Ale když jsem začal zjišťovat informace o prostředí severních Čech, dozvěděl jsem se o procesu loužení uranu,“ dodává s odkazem na v úvodu popsanou chemickou těžbu. „Zaskočilo mě, že jsem se o tom ve škole nikdy neučil. O to víc, když jsem sám původem z Ostravska, kde se vše točilo okolo těžby,“ říká pětadvacetiletý vývojář. Pro tvorbu své hry dokonce získal archivní podklady od státního podniku Diamo, který v Česku zahlazuje následky těžební činnosti.
„Celkově jsem cítil strašlivou lítost k tamním zapomenutým lidem a obětem těžby celkově,“ popisuje Tancjura. „Smog z továren, elektráren, těžby, vysídlování obyvatelstva z jejich domovů, kácení stromů, demolice domů, propad půdy, smrt zvěře, otrava vody a zdravotní problémy lidí byly přesně to, co jsem měl v hlavě, když jsem hru tvořil,“ dodává elektrotechnik, animátor a student herního designu na FAMU.
Jeho hra nese název Okurek a na Steamu vyšla před pár dny. Jenže i když má vážnou, vlastně tragickou inspiraci, míchá ji se vším možným – a rozhodně ne vždy vážným. Už první pohled ukazuje stylizaci připomínající éru prvního PlayStationu, k tomu přičtěte trochu humoru a dost bizarnosti. A taky hororu. Základní hratelnost spočívá v péči o farmu, v průzkumu jejího okolí a samozřejmě ve vysévání, sklízení a zavařování okurek, postupně se však začnou dít podivné události. Třeba že okurky začnou mluvit.
„Hru bych rozdělil do dvou rovin. Jedna je taková subverze žánru z pohodového farmářského simulátoru na hororovu hru. Ta druhá se potýká s otázkou, jestli máme odpovědnost za místo, kde žijeme, nebo je v pořádku se před světem schovat,“ popisuje autor. „Už akt zavařování, tedy zachování věcí ve stavu, kdy se nemůžou rozkládat, je metaforou pro vaši postavu, která si nepřiznává skutečnost a místo toho marně pokračuje v tupé rutině,“ říká.
Čas na severočeském statku ve hře totiž postupně plyne a skáče klidně i o několik let dopředu. „A vždy vidíte jiný kousek rozkladu farmy. Je pouze na hráči, zda si toho povšimne a rozhodne se zkoumat svět, ve kterém se nachází, a snad se i něco naučí, nebo zůstane u hry o zlých okurkách,“ popisuje Tancjura. Každopádně jeho Okurek není žádná rychlokvaška, tvůrce na něm pracoval rok a z velké části sám. S dílčími pracemi mu vypomohla dvojice Hugo Hausknecht a Jakub Zedník.
„Mít někoho, kdo vám z hlavy vytáhne absurdní nápady a převede je v realitu, je úžasné. Příkladem může být soundtrack, který kombinuje techno, harmoniku a basovou zobcovou flétnu,“ vysvětluje Tancjura. A přidává i to, co bylo na celém vývoji nejtěžší. „Rozjímání nad tím, co vlastně chci hráčům říct a jak moc to chci nechat volné k interpretaci. Je těžké dělat hru, která má nekonvenční vyprávěcí strukturu, kde zmatení je součástí hry,“ říká.
Nicméně jestli patříte mezi, řekněme, pragmatičtější čtenáře a Okurek ve vás vyvolává snad až kyselejší komentáře, možná vás překvapí, že to není žádný pseudoumělecký úlet odsouzený k nulovému počtu zájemců a hráčů. „Nastavil jsem si cíl na pět set wishlistů,“ popisuje Tancjura svou velice skromnou metu počtu zařazení na seznam přání na Steamu, světově největším online obchodě s videohrami. Skromnost byla zbytečná.
„Před vydáním týden nazpět jsem wishlistů měl šest tisíc. Ale uvidíme, jestli to v dnešní době něco znamená,“ přibližuje potenciální úspěch svého sladkokyselého počinu, který se prodává za zhruba 160 korun. „Není to hra pro každého. Ani se nesnaží být. Okurek jsem chtěl vydat hlavně proto, abych si prošel celým vývojem od začátku do konce,“ přidává vývojář vystupující pod pseudonymem JamiieDev, který aktuálně pracuje také na větší (a ještě hororovější) hře Paravoid.
„Pro mě tedy už hra účel splnila. Někdy dělá člověk umění pro ostatní a někdy ho dělá pro sebe,“ dodává. A když je řeč o hře s názvem Okurek, v níž nakládané okurky leccos symbolizují, nejde se nezeptat na autorovo vlastní nakládání. „Okurky jsem nakládat chtěl, ale vždycky, když jsem měl čas, tak nebyly v sezoně. Takže jsem zavařoval cuketu, lilek, salátovku, brambory, cibule i bílou část melounu. Bylo to OK,“ uzavírá s úsměvem Michal Tancjura