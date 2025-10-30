Začínal úklidem toalet, teď šéfuje obřímu nábytkáři. A říká: Nejsem „pandrláček“, zadarmo to nebylo
Ve svých 33 letech vede Michal Karcol českou pobočku firem XXXLutz a Möbelix. Je tak nejmladším CEO v koncernu. A má velkou slabost pro jedničky.
Když před pár týdny prezentoval svůj profesní příběh před porotou soutěže Manažer roku, vytasil se i s vcelku nečekaným předmětem – záchodovou štětkou. „Mou první brigádou bylo totiž uklízení toalet v mém rodném městě Prievidza,“ usmívá se Michal Karcol, šéf české a slovenské pobočky nábytkářské firmy XXXLutz. A porotce zaujal. Vyhrál totiž v kategorii Mladý manažer do 35 let.
Karcol pochází ze sportovní rodiny a je nejmladším ze čtyř sourozenců. „Doma jsme měli opravdu sparťanskou výchovu. Měli jsme jasně nastavená pravidla, která jsme museli dodržovat. Výmluvy nikoho nezajímaly – a když jsme něco chtěli a měli už na to věk, museli jsme si na to vydělat sami. Kromě uklízení toalet jsem ještě roznášel letáky, myl nádobí v kuchyni restaurace, doplňoval zboží v obchodech a taky prodával ve stánku lázeňské oplatky a suvenýry,“ vzpomíná v rozhovoru pro CzechCrunch.
Do zahraničí odešel už po základní škole, protože dostal stipendium na Kopernikus-Gymnasium v německém městečku Niederkassel poblíž Kolína nad Rýnem. Tato zkušenost i výchova jej, jak sám říká, naučila jednu zásadní věc: že nic nepřijde samo. „Zodpovědnost znamená dělat věci pořádně, i když se nikdo nedívá. To si nesu také do vedení firmy. Chci, aby v XXXLutz platilo, že každý bere výsledky za své, ať už se mu zrovna daří, nebo ne. Stejně jako doma platí, že výmluvy nikoho neposunou. Radši si vyhrneme rukávy a jdeme to zlepšit.“
Po maturitě zamířil do Bratislavy, kde vystudoval Stavební fakultu na Slovenské technické univerzitě se zaměřením na pozemní stavby, architekturu a management staveb. Získal také titul MBA z managementu obchodu a doktorát z mezinárodního obchodu. Chvíli učil němčinu a rozjížděl mezinárodní jazykové kurzy, pak se přesunul do Česka, kde pracoval jako manažer nejdříve pro Lidl, následně pro Kaufland. „Zajímaly mě stavby, ale zároveň mě přitahovaly i potraviny,“ směje se.
V případě Kauflandu Karcol vedl obchodní dům na pražském Vypichu, poté jako oblastní vedoucí dostal na starost všechny pražské prodejny řetězce. „A během covidu jsem také krátce zastupoval německého šéfa jako obchodní ředitel pro oblast Čechy,“ vyjmenovává třiatřicetiletý manažer. Zlom přišel v roce 2022: během dovolené v Itálii mu zavolal headhunter a nabídl mu trainee pozici v XXXLutz s možností rychle vyrůst na oblastního vedoucího.
Rozběhnutou kariéru v Kauflandu tedy vyměnil za práci pro nábytkářskou skupinu, kde musel začínat od píky. „Tak to u nás ale chodí, každý si tím projde.“ Byl prodavačem v Německu, poté dělal vedoucího oddělení, následně zastupoval vedoucího prodeje a nakonec jej firma poslala do Bratislavy zastupovat vedoucího obchodního domu.
„A pak to šlo rychle. Zanedlouho mě přeřadili do Prahy, kde jsem nejprve řídil jeden obchodní dům, poté postupně další a nakonec jsem přebral i celé Čechy,“ vyjmenovává Karcol. Ani ne osm měsíců poté, na podzim 2023, dostal nabídku na pozici CEO. A v srpnu následujícího roku se stal i jednatelem obou nábytkářských značek v Česku.
Chci, aby lidé viděli, že nejsem nějaký „pandrláček“, který to místo dostal zadarmo.
Na přechod ze segmentu potravin do úplně jiného odvětví si prý zvykal dlouho, zejména kvůli pomalejšímu tempu. „Když pracujete pro supermarket, vstáváte ve čtyři ráno. Stát se může cokoliv. Pamatuji si, že mi jednou zavolali, že nepřišel zelinář. Tak jsem si vyhrnul rukávy a šel doplňovat zeleninu, než přijdou první zákazníci. U nábytku je všechno jinak. U každého rozhodnutí trvá měsíce, než se jeho efekt projeví. A hlavně – červená židle se nikdy nezkazí.“
Tím naráží na symbol značky XXXLutz – červenou židli, která se objevuje před některými z poboček tohoto řetězce. Ta v Norimberku se dokonce dostala mezi Guinnessovy světové rekordy, protože je vysoká 25 metrů a váží 35 tun. Do povědomí Čechů se značka vryla i díky slavné znělce „XXXLutz ta ta ta ta, ceny nízké ta ta ta ta“ z roku 2010. „Teď pracujeme na tom, abychom spontánní povědomí přetavili v lepší zákaznickou zkušenost,“ říká Karcol.
CEO českého a slovenského XXXLutz se stal loni, kdy už se firma postupně oklepávala z následků předchozích let – covidové pandemie, dopadů války na Ukrajině či energetické krize. Společnost XLCZ, která sdružuje XXXLutz, Möbelix a Kiku, za rok 2023 vykázala ztrátu 240 milionů korun. Rok 2022 naopak uzavřela se ziskem 85 milionů. Obrat v obou letech zůstal zhruba na šesti miliardách.
„Rok 2024 už byl výrazně lepší. Otevřeli jsme tři prodejny – velké kuchyňské studio v Praze, obchodní dům v Hradci Králové a také novou pobočku ve slovenské Nitře,“ vypočítává Karcol. A skupina dál expanduje. V Česku už má XXXLutz 12 obchodů, Möbelix dvacet, Kika jeden. „Máme plány, kde budeme otevírat další prodejny, konkrétnější však být zatím nemohu.“
XXXLutz typicky staví velké obchodní domy s plochou od devíti tisíc metrů čtverečních, aby v nich mohl prezentovat veškerý svůj sortiment. „Zároveň nám slouží jako taková ‚laboratoř‘ pro testování nových konceptů a služeb,“ připomíná manažer. I proto mu zatím nedávají smysl maloformátové prodejny, jaké dříve testovala konkurenční IKEA. „Nabízíme stovky tisíc předmětů. A chceme, aby naši zákazníci našli vše pohromadě pod jednou střechou.“
Kromě toho nyní rakouský nábytkářský řetězec přebírá německou skupinu Porta a s ní i 13 prodejen, které v Česku provozuje pod názvem Asko. Hodnotu transakce společnosti neuvedly, obchod ještě podléhá schválení německého regulátora. A komentovat to nechce ani Karcol. „Aktuálně je proces v rukou antimonopolního úřadu, takže nemohu poskytnout bližší informace. Integraci však pečlivě sledujeme.“
Jedním z hlavních tahounů růstu je teď pro XXXLutz rovněž segment developmentu. Firma se totiž stala dodavatelem nábytku pro nájemní bydlení i byty na prodej. „Už máme zařízenou přibližně tisícovku bytů. A chystáme se vybavit další,“ vysvětluje Karcol s tím, že jeho řetězec spolupracuje s velkými i menšími developery a nabízí vybavení a řešení také pro hotely, sektor gastra, kanceláře nebo coworkingy.
On sám je velmi aktivní na profesní síti LinkedIn, ostatně jej CzechCrunch letos zařadil mezi nejvlivnější CEOs na této platformě. „Chci, aby lidé viděli, že nejsem nějaký ‚pandrláček‘, který to místo dostal zadarmo. Ukazuji, jaký jsem, jaká je naše společnost, co se nám daří i nedaří,“ líčí. Příspěvky si prý píše sám, Google mu pak pomáhá s gramatikou. „Přece jen nejsem Čech a česky se stále učím,“ doplňuje s úsměvem.
Šéf českého XXXLutz, který je nejmladším CEO v koncernu, má také slabost pro jedničky. I budík si nastavuje tak, aby končil „1“. „Takže vstávám v 5:01, 5:51 nebo třeba v 6:11. Takové je moje nastavení. Mám rád jedničky, protože se snažím být nejlepší,“ uvádí. Naopak svůj věk tak vážně nebere. „Vše záleží na tom, jak se chováte k lidem. Kdyby mi bylo 50 a choval se jako hulvát, nikdo mě nebude respektovat. Majitelé mi dali důvěru a já toho využil,“ dodává.
Vedení chápe spíš jako příklad než jako výkon moci. „Firma není o mně, ale o lidech, kteří v ní dělají. Mluvím otevřeně, poslouchám a očekávám to samé od ostatních. Rozhodnutí se mají rodit z argumentů, ne z hierarchie. Leadership pro mě znamená být u toho, naslouchat a mít přehled. Neřídit z výšky, ale zblízka. Odpovědnost nekončí tím, co udělám, naopak začíná i tam, kde něco neudělám,“ pokračuje Karcol.
A jak si představuje budoucnost v nábytkářském odvětví? Jako stále těsnější propojování inteligentních technologií s každodenním životem. „Vestavěné senzory, modulární řešení, integrace s chytrou domácností nebo AI asistenti, kteří pomáhají optimalizovat prostor, světlo i pohodlí. To všechno nás čeká dřív, než si myslíme. Ale i když svět mění technologie, v XXXLutz zůstáváme věrní tomu, co nás vždy odlišovalo. A tím je lidský přístup,“ uzavírá.