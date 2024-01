Začínala s vlastním second handem. Přes vesmír a Stanford se právnička dostala až k prodeji Zásilkovny

Uložit 0

V týmu, který loni pomáhal investorům při akvizici Packety, mateřské společnosti Zásilkovny, působila vedle někdejšího ředitele televize Nova Jana Andruška mimo jiné i třicetiletá advokátka Anna Stárková. Její příběh se z běžných právnických formulek vymyká: před kariérou v právní kanceláři White & Case měla jako studentka vlastní módní značku a vintage second hand. A vzdělání získala na kalifornské Stanfordově univerzitě.

K počítačům ani moderním technologiím neměla Anna Stárková nikdy moc blízko: „Tak nějak normálně, uživatelsky. Určitě jsem v dětství neprogramovala. Táta je typický kutil, takže si vždycky všechno opravil sám, což na mě asi zapůsobilo, ale ajťáci jsme doma nikdy nebyli.“

Blíž měla dlouho k módě – byla spolumajitelkou vintage second handu Win Win, který dnes funguje pod značkou 1981. „To bylo ještě při vysoké škole. Koupily jsme nošené oblečení, upravily ho, přešily a daly zpět do oběhu,“ popisuje vlastní podnikatelskou dráhu s tím, že stála i u vzniku Ústavu práva módního průmyslu, organizace, která se snaží o osvětu ohledně práva a obchodu v oblasti módy.

Poté jí ovšem tak trochu vstoupil do života Elon Musk. Samozřejmě hodně nepřímo a s nadsázkou, nicméně byla to jeho práce, která jí pomohla nasměrovat kariéru na právo a moderní technologie. V rámci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyrazila na Erasmus do Lucemburska a seznámila se tam s problematikou telekomunikací a vesmírného práva.

„Měli jsme tam přednášku od profesora z americké univerzity MIT, který pracoval i pro SpaceX. Bylo to ohromně zajímavé a došlo mi, že telekomunikace a moderní technologie jsou něco, kde by pro mě i jako budoucí advokátku mohla být příležitost,“ vysvětluje Stárková.

Nebylo to ale hned, protože pobyty v zahraničí (kromě Lucemburku strávila nějaký čas i ve švýcarském Lausanne) ji nejprve nasměrovaly k evropskému právu. Měla dokonce nastoupit do týmu dnes už bývalého soudce Soudního dvora Evropské unie profesora Jiřího Malenovského. Z toho ale nakonec kvůli byrokracii sešlo, a tak ještě při škole začala spolupracovat s pražskou pobočkou White & Case, jedné z nejznámějších právních kanceláří.

Tam se postupně víc a víc zaměřovala na soutěžní právo, na technologie, duševní vlastnictví a na ochranu soukromí. Tedy témata, která hýbou moderní společností. „Ještě před covidem jsem například vyrazila v rámci získávání zkušeností na stáž do interního právního oddělení v Avastu, nyní Gen Digital, který je naším klientem,“ popisuje Stárková.

Foto: White & Case Advokátka Anna Stárková

Avast pro ni byl cenný tím, že poznala zevnitř život dynamické korporace, nastálo by ale v takovém prostředí podle svých slov zůstat nechtěla – jako advokátka kanceláře se dostane k řadě pestrých obchodních případů. Ostatně prodej společnosti Packeta, která provozuje Zásilkovnu, do rukou skupiny investorů v čele s fondem CVC Capital a miliardářem Jiřím Šmejcem a jeho Emmou Capital je toho důkazem. Stárková tu řešila aspekty duševního vlastnictví.

White & Case je globálním partnerem velkých hráčů, jako je fond CVC, spolupracuje ale i s českou finanční skupinou PPF, které kancelář radila s akvizicí mediální skupiny CME, do níž patří televize Nova. Její bývalý generální ředitel Jan Andruško je dnes jedním z partnerů White & Case působícím v Praze a právě on vedl tým, který se podílel na prodeji Zásilkovny i akvizici CME.

Historie kanceláře sahá až do roku 1901, kdy společnost na Wall Street v New Yorku založili Justin DuPratt White a George Case. Dnes má po celém světě čtyři desítky poboček a zaměstnává bezmála pět tisíc lidí. Svou centrálu má nadále v New Yorku a právě za oceán by se výhledově ráda vydala i Stárková, aby spolupracovala s domácími hráči na poli digitální ekonomiky při dobývání tamního trhu.

S Amerikou má ostatně sama hodně společného, v letech 2022 a 2023 absolvovala postgraduální studium na kalifornské Stanfordské univerzitě. Té patří v žebříčku nejlepších vysokých škol světa Times Higher Education Ranking druhé místo za britským Oxfordem.

„Byla to skvělá zkušenost. Získala jsem tam titul LLM v oboru Právo, věda a technologie. Tamní přístup k výuce je hodně praktický, spoléhají na rozvoj soft skills, jako je vyjednávání a dotahování transakcí. V Evropě jsme více zaměření formálně, respektive regulatorně,“ shrnuje své dojmy z ročního pobytu v San Francisku.

Do Silicon Valley by se už ale vracet nechtěla, víc ji láká právě New York, jelikož většina technologických transakcí se zpravidla děje ve spolupráci s tamními týmy. Dalším důvodem je i rozmáhající se epidemie drogy fentanyl, která ročně v USA zabije na 100 tisíc lidí a je především na západním pobřeží čím dál větším společenským a bezpečnostním problémem.

„Našimi klienty jsou firmy jako Google nebo Meta. Když se naskytne zajímavá příležitost, ráda bych do Ameriky vyrazila. Teď si dělám i americké advokátní zkoušky,“ má jasno Anna Stárková. A dodává, že tím, co teď hýbe jak technologickým, tak právnickým světem, je umělá inteligence: „A u toho chci být.“