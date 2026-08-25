Začínali s jedním šapitó, dnes jejich festival vozí do Prahy největší zahraniční jména nového cirkusu
Festival, který vznikl z lásky k novému cirkusu, dnes patří k největším přehlídkám v Evropě. Právě přivezl hvězdy z Austrálie, Francie i Rakouska.
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Nový cirkus se špatně škatulkuje. Není to klasické šapitó s klauny s červeným nosem, ale ani balet nebo činohra a přitom má v sobě kousek od každého. Spojuje akrobatické umění, žonglování, moderní tanec, pohybové divadlo, rytmus a hudbu. Právě proto si získává stále větší oblibu i u diváků. Za tímhle žánrem se ale roky muselo cestovat ven, do Francie, do Kanady, do Austrálie. Světová špička k nám často nezavítala.
To už se přes dvě dekády snaží změnit festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, který v roce 2003 založil současný ředitel Jiří Turek. Začínal přitom skromně, jedním šapitó, koncertem a vystoupením pro děti.
Dnes se každé léto promění pražské Letenské sady v dočasné cirkusové městečko z pláten, stožárů a dřevěných atrakcí a přiveze do něj to nejlepší, co se v oboru děje. Je to největší akce svého druhu v Česku a jeden z největších novocirkusových festivalů ve střední Evropě. Za dobu své existence nabídl přes dva tisíce představení, která navštívilo víc než sedm set tisíc diváků. Posledních pět let zahraniční část programu podporuje Nadace PPF.
„Dramaturgie festivalu je pečlivě vybírána tak, abychom dokázali oslovit a potěšit co nejširší spektrum diváků,“ vysvětluje výkonná ředitelka Ivana Pěkná. „Na festivalu tak najdete představení určená široké veřejnosti, ale také inscenace pro opravdové fajnšmekry a milovníky nového cirkusu.“ Na představení se osobně jezdí dívat a výběr pečlivě zvažují. „Každý rok se pak snažíme najít tu nejlepší kombinaci různých stylů, přístupů a uměleckých forem, aby byl program pestrý a každý si v něm našel to své,“ dodává.
Současný 23. ročník probíhá od 12. 8. do 31. 8. Odehrají se tu desítky představení, od večerních show pod šapitó přes dětskou scénu a koncerty až po open-air vystoupení a workshopy. Vedle zahraničních jmen tu hraje i domácí špička: Cirk La Putyka, Losers Cirque Company, Eliška Brtnická nebo AirGym Art Company se světovou premiérou projektu Vertige. Prostor dostává i nejmladší generace akrobatů z českých cirkusových škol.
Mezi zahraniční hvězdy letošního ročníku patří například australská Circa, která přivezla show Wolf plnou fyzicky extrémní akrobacie. Francouzský Cirque La Compagnie rozjel akrobatický road trip Pandax, kde se skáče přes hrazdy, žebříky a hraje na dechové nástroje. Rodinná Compagnie Rasposo naopak ve vizuálně nápaditém Hourvari kombinuje vzdušnou akrobacii s loutkami a atmosférou snu. A německo-rakouské trio v rodinné Sawdust Symphony mění piliny, prkna a nářadí v cirkusové rekvizity.
„Ještě jsme se nedostali ani do poloviny festivalu a už můžeme říct, že zahraniční program je téměř vyprodaný,“ říká Pěkná. „Je skvělé být u toho, když diváci tleskají ve stoje téměř po každém představení ve všech stanech festivalu.“
Přivézt soubor z Austrálie nebo dvě francouzské společnosti ale není úplně levná záležitost. „Již pátým rokem se můžeme opřít o Nadaci PPF,“ dodává Pěkná. „Partneři, kteří se podílí příspěvkem do festivalového rozpočtu, jsou v současné době velmi nezbytnou částí financování. A my jsme rádi, že si s nimi můžeme zachovat i nezávislost v dramaturgii.“
Partneři, kteří se podílí příspěvkem do festivalového rozpočtu, jsou v současné době velmi nezbytnou částí financování.
Zahraniční program však není zajímavý jen pro diváky, ale především i pro české soubory a vystupující. „Dlouhodobě podporujeme český talent a jsme přesvědčeni, že aby mohl vyrůst na světovou úroveň, potřebuje se poměřovat s tím nejlepším, co mezinárodní scéna nabízí,“ vysvětluje Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF. „I proto na Letní Letnou dlouhodobě pomáháme přivážet zahraniční soubory, které českým divákům i umělcům dávají jedinečnou možnost vidět, slyšet a zažít to, co právě hýbe světem nového cirkusu.“
To potvrzuje i Pěkná. „Festival má velký význam také pro českou novocirkusovou scénu. Umělci se mohou inspirovat prací různých souborů z různých částí světa, a to nejen prostřednictvím jejich představení, ale především během workshopů a tréninků, kde se zahraniční umělci dělí o své zkušenosti, dovednosti a umění,“ zakončuje.
Letní Letná: mezinárodní festival nového cirkusu a divadla
Kdy: 12.–31. srpna 2026 (23. ročník)
Kde: Letenské sady, Praha 7
Zahraniční hvězdy s podporou Nadace PPF
Circa (Austrálie)
Cirque La Compagnie (Francie)
Compagnie Rasposo (Francie)
Sawdust Symphony (Německo/Rakousko)
Z domácí scény: Cirk La Putyka, Losers Cirque Company, Eliška Brtnická (Enola), AirGym Art Company (světová premiéra Vertige) a nejmladší generace z českých cirkusových škol.
Dál na programu: dětská scéna, koncerty, open-air vystoupení zdarma, workshopy a hlídání dětí během představení.
Vstupenky a program: letniletna.cz