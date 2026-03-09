Zanedbaný žižkovský Balkán oživí miliardy. V areálu TJ Spoje vyroste 250 bytů i moderní sportoviště
Na pomezí Žižkova a Vysočan vznikne do roku 2030 nová rezidenční čtvrť. Součástí projektu za 3,7 miliardy korun bude i obnova sportovního zázemí.
Investiční skupina Penta Real Estate rozšiřuje své pražské portfolio o strategické území na takzvaném Balkáně, kde koupila východní část sportovního areálu TJ Spoje v Praze 3. Plánuje tam rozsáhlou výstavbu za přibližně 3,7 miliardy korun. Podobu nové čtvrti určil výsledek urbanisticko-architektonické soutěže, v níž zvítězil ateliér OVA architekti. Realizace projektu by měla odstartovat ve druhé polovině roku 2027 s plánovaným dokončením na začátku roku 2030.
Na zanedbaném brownfieldu vznikne zhruba 250 bytů v bytových i řadových domech. Developer klade důraz na propojení s okolní přírodou, konkrétně na scelení parků Třešňovka a Višňovka a napojení na páteřní cyklotrasu vedoucí z Vítkova. „Zanedbaný brownfield přezdívaný Balkán je dnes místem nikoho. My ho chceme otevřít a rozvíjet jako kombinaci rezidenčního bydlení, rekreačních ploch a kvalitního veřejného prostoru,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate.
Celý projekt má respektovat specifický charakter lokality na rozhraní Žižkova a Vysočan. Klíčovým aspektem pro městskou část je celková modernizace sportovní infrastruktury. Kromě bytů projekt zajistí revitalizaci přilehlých areálů TJ Spoje a TJ Sokol Žižkov II. Podle místostarosty Prahy 3 Pavla Dobeše je současný stav území dlouhodobě neudržitelný a Praha 3 trpí nedostatkem sportovišť. Nový záměr má veřejnosti i místním klubům nabídnout moderní hřiště s vysokým standardem.