Zapomeňte na home office, Mercedes přináší car office. Pracovat půjde i z auta díky moderním nástrojům

Průměrná vzdálenost, která dělí české zaměstnance od místa vykonávání jejich pracovních povinností, činí přibližně 18 kilometrů. Pokud dojíždějí vozem, jedná se zhruba o 40 minut strávených každý den za volantem při cestě do práce a zpět. Za tu dobu by se dalo vyřídit množství e-mailů a dokonce si i střihnout videomeeting. A co teprve, pokud se přesouváte na delší vzdálenosti. Bez osobního řidiče s rukama na volantu se však jedná o nebezpečný výkon povolání. V Mercedesu však vzali ideu práce z auta za svou a interiér třídy E chtějí skutečně proměnit na malou mobilní kancelář.

Třída E vždy patřila mezi oblíbené volby manažerů, což by se mohlo s novou generací ještě umocnit. Kromě toho, že ji Mercedes nabídne i v elektrifikované verzi, novinku prošpikoval také celou řadou špičkových technologií, mezi kterými by neměly chybět ani ty, jež budou maximálně vycházet vstříc práci z vozu.

Automobilka za tímto účelem navázala partnerství se společností Cisco, díky čemuž by měly být přístrojové desky nové třídy E vybaveny kancelářskými nástroji Webex. Jedná se o videokonferenční software, jehož jednotlivé aplikace půjde díky datovému připojení a vestavěnému wi-fi modulu stáhnout přímo na displej informačního panelu.

Foto: Mercedes Modely třídy E jsou oblíbenou volbou manažerů

Během samotné jízdy pak budou u jednotlivých aplikací k dispozici pouze audionástroje s prý doposud nejlepším potlačením okolních ruchů ve své třídě. Pokud však řidič zastaví, otevře se mu podstatně širší paleta nástrojů. S jejich pomocí se bude moci účastnit videokonferenčních hovorů, využívat automatickou transkripci, sdílet obsah a dokonce i reagovat na přicházející zprávy pomocí emotikon.

Během delších cest si tak bude možné střihnout poradu s kolegy v kanceláři, pohodlně odesílat e-maily nebo na odpočívadle absolvovat videocall s lidmi na druhém konci světa. Tato funkce bude zkrátka dávat smysl těm, kteří vedou pracovní život v dynamickém stylu s množstvím dlouhých cest, během kterých ovšem musí být neustále ve spojení s okolím.

Nástroje Webex či Zoom zažily velký růst během pandemie, kdy se staly mnohdy jedinou možností pro udržení chodu společností. S postupným návratem zpět do původních kolejí, kdy řada firem zjišťuje, že home office není ten nejlepší zaměstnanecký benefit, se proto technologické firmy snaží najít uplatnění pro své nástroje v jiných segmentech, jako je právě automotive.

Cisco na něčem podobném v minulosti již spolupracovalo s Fordem, jehož vybrané modely taktéž dostaly některé nástroje Webexu. Podobná spolupráce by pak měla fungovat například také mezi Zoomem a Teslou.