Zapomeňte na měsíce tvorby obsahu pro headsety. Nový nástroj prý vytvoří virtuální svět na míru během vteřin

Uživateli stačí napsat pár vět a program mu během pár vteřin vytvoří virtuální realitu podle jeho představ.

Na začátku měsíce Google DeepMind představil Genie 3, revoluční nástroj, který dokáže vytvořit interaktivní 3D světy v reálném čase pouze na základě textového popisu. Podle technologického giganta stačí zadat například „deštný prales“ nebo „Mars v roce 2050“ a systém během několika sekund vygeneruje svět, ve kterém se uživatelé díky VR headsetu mohou procházet a zkoumat ho několik minut v kuse, jako by v něm skutečně byli. Přitom vše běží plynule při 24 snímcích za sekundu a v rozlišení 750p.

Odborníci vidí největší potenciál nového nástroje ve vzdělávání, kde by mohl odstranit hlavní překážku aktivního využití virtuální reality ve školách – tedy časově náročný vývoj programů pro headsety. Učitel přírodopisu by za pomoci AI od Googlu měl v budoucnu do programu jednoduše napsat například: „Vytvoř simulaci odlesňování a ukaž jeho dopad na životní prostředí,“ a studenti by pak mohli v reálném čase sledovat dopady změny na biodiverzitu. Systém přitom dokáže modelovat fyzikální vlastnosti světa, simulovat přírodní jevy včetně vody a světla, vytvářet živé ekosystémy nebo dokonce animované scénáře.

Při uvedení novinky Google DeepMind zároveň upozornil na její omezení. Genie 3 generuje svět po jednotlivých snímcích, takže nejde o skutečný 3D prostor, s nímž pracují například herní vývojáři, ale o jeho pouhou iluzi. Zatím také neumí vytvářet geograficky přesné modely reálných míst, nepodporuje složité interakce mezi více aktéry a není určen pro relace delší než pár minut. Další zásadní otázkou je, jak bude firma řešit zodpovědnost a kontrolu obsahu, který bude v novém modelu AI vznikat. Z tohoto důvodu je Genie 3 zatím dostupný jen vybraným výzkumníkům a tvůrcům pod dohledem týmu pro odpovědný vývoj.

