Zapsání myšlenky na papír vyvolá další nápady, říká Tomáš Sedláček jako ambasador zápisníků Moleskine
Moleskine v Česku prodá ročně 50 tisíc zápisníků a diářů. Nejžádanější barvou je černá, tvoří se ale i tematické ilustrované edice.
„Pro mě každá myšlenka stojí za zapsání. Už jen proto, že tím samotným aktem se začnou vyvolávat další,“ říká ekonom Tomáš Sedláček a na prázdnou stránku před sebou zanáší první křivku. Vedle něj sedí jeho syn Kryštof a zapisuje jméno své oblíbené postavy ze Star Wars. „Já jsem to viděl spoustukrát, on třikrát tolik,“ směje se Sedláček, když se syn snaží uhodnout, jakou nejoblíbenější postavu nakreslí otec.
„Luke Skywalker to není, na mě byl moc Mirek Dušín,“ zazní po chvíli, zatímco oba dál dopisují myšlenky, které mezi nimi přeskakují. Scéna působí skoro jako domácí momentka, ale zároveň ukazuje podstatnější věc: že výměna myšlenek někdy nezačíná u klávesnice ani u kamery, ale u prázdné stránky v zápisníku.
Právě takhle je vystavěné nové tříminutové video značky Moleskine, která si Tomáše Sedláčka vybrala jako českého ambasadora. A využívá ho k tomu, aby připomněla, že i v době AI má ruční zápis svoje místo – jako pomalý způsob přemýšlení, který generuje další nápady.
V éře umělé inteligence, kdy poznámky zapisují aplikace a zápisy z porad generují automatické přepisy, působí papírový notes skoro jako anachronismus. Jenže byznys s ním dál roste a míří na manažery i kreativce. V Česku značku Moleskine oficiálně zastupuje firma Activa, která ji nabízí jak v retailu, tak ve firemních dodávkách kancelářských potřeb. Podle jejích dat se na tuzemském trhu prodá kolem 50 tisíc zápisníků značky Moleskine ročně.
Papírenské zboží se stává způsobem, jak si vytvořit analogový ostrůvek.
Na papír se nezapomnělo ani v číslech. Globální trh s papírovými zápisníky a diáři má hodnotu desítek miliard dolarů a dlouhodobě roste spíše pozvolna, ale stabilně. „Nejrychleji roste prémiový segment. Značky, které nesoutěží cenou, ale příběhem, designem a tím, že se jejich produkty stávají součástí každodenního pracovního rituálu,“ říká Marek Poláček, obchodní ředitel Activy pro maloobchod.
Paradox je podle něj zřejmý: poznámky dnes dokáže zapisovat mobil, AI umí shrnout poradu do několika bodů a sdílené dokumenty nahradily velkou část papírování. Přesto se objevuje vlna vědomého návratu k papíru, zejména u lidí, kteří tráví většinu dne v digitálním prostředí. „Papírenské zboží se stává způsobem, jak si vytvořit analogový ostrůvek: chvíli bez notifikací, kdy člověk pracuje jen s tím, co má před sebou,“ dodává Poláček.
Důvody nejsou jen estetické. Výzkumy ukazují, že psaní rukou podporuje hlubší zpracování informací a lepší zapamatování. Zápisník nefunguje jen jako úložiště dat, ale jako nástroj myšlení. Člověk si myšlenku formuluje, přepíše, vrací se k ní, dopisuje další souvislosti. Přesně to ve videu popisuje i Sedláček.
Digitální nástroje tak papír úplně nenahrazují, spíš ho doplňují. AI pomůže s přepisem, shrnutím nebo organizací, ale samotné „vytěžení“ nápadu se často děje jinde – třeba právě v zápisníku, který má člověk na stole nebo v tašce.
Lovebrand pro manažery
Moleskine přesně na tenhle typ používání míří. Značka vznikla v roce 1997 v Miláně a od začátku navazuje na příběh „legendárního zápisníku“, který používali umělci a spisovatelé, jako byli Vincent van Gogh nebo Pablo Picasso. Z černého notesu s gumičkou a kapsou tak udělala symbol určité identity: jsem člověk, který přemýšlí, kreslí, plánuje a bere své myšlenky vážně.
Dnes je Moleskine součástí belgické skupiny D’Ieteren a funguje jako globální brand s velmi specifickým místem na trhu. Neprodává papír a desky, ale zkušenost – od charakteristického krémového papíru přes klasický formát a minimalistický design až po limitované edice s motivy filmů, komiksů nebo kulturních ikon. K tomu přidává chytré produkty, jako jsou sady pro digitální přepis ručně psaných poznámek, a vlastní aplikace, které analog doplňují, ne nahrazují.
„Češi si Moleskine oblíbili díky jeho minimalistickému designu, kvalitnímu provedení a celkové jednoduchosti, která působí profesionálně. Značka má silnou reputaci a lidé ji často volí nejen pro vlastní používání, ale i jako reprezentativní firemní nebo osobní dárek,“ vysvětluje Poláček.
Právě firemní sféra je pro Moleskine důležitá. Zápisník stojí víc než běžný blok, ale zároveň pořád výrazně méně než elektronika nebo luxusní doplňky. Přesto je velmi osobní – člověk ho má na stole každý den, bere si ho na porady, dovolenou i do letadla. Z hlediska byznysu se tak Moleskine pohybuje v zajímavé pozici. Na jednu stranu čelí stejným tlakům jako celý segment firemních dárků a kancelářských potřeb, kdy firmy šetří, hledají levnější alternativy, část komunikace se přesouvá čistě do digitálu.
Na druhou stranu těží z toho, že prémiový papír si našel nové publikum: manažery, freelancery i kreativce, kteří mají na telefonech všechny možné aplikace, ale klíčové myšlenky si raději zapíší do notesu. A právě to je vzkaz, který přináší nové video s Tomášem Sedláčkem a jeho synem. Vypadá jako drobná rodinná scénka s poznámkami o Hvězdných válkách, ale ve skutečnosti ukazuje něco podstatnějšího: že slow thinking – pomalé, ruční promýšlení témat – začíná často u prázdné stránky v zápisníku.
