Zásilkovně loni klesl zisk na téměř polovinu. I letos ale pokračuje v růstu, tržby očekává 7,5 miliardy

Dlouhodobě roste, navzdory obecnému ­poklesu e-commerce trhu a nepříznivé makroekonomické situaci i v první polovině letoška o více než pětinu. Logistická skupina Packeta, do níž spadá Zásilkovna a celkem působí v osmi zemích, ale loni zaznamenala pokles zisku na téměř polovinu.

Podle dat Herueky v prvním i druhém čtvrtletí celkový obrat českých e-shopů meziročně nadále klesal, loni přitom celý trh e-commerce klesl vůbec poprvé ve své historii. Toto dění se ale nepodepsalo na výsledcích Packety, jež oznámila, že i v tomto roce si udržuje dvojciferný růst. Celkem měla dosáhnout obratu 3,2 miliardy korun, meziročně o 21,6 procenta více. Počet přepravených zásilek pak dosáhl téměř padesáti milionů s navýšením o 22,5 procenta.

„Hlavní důvod našeho růstu vidíme v tom, že stávající i noví zákazníci věří, že Packeta dokáže jejich zásilky spolehlivě a včas doručit. Logistický trh je velmi kompetitivní, je důležité neustále přicházet s inovacemi, zároveň je nutné udržovat kvalitu služeb na té nejvyšší úrovni. Nám se toto daří, a proto rosteme i v době, kdy celý trh klesá,“ komentuje pro CzechCrunch zakladatelka Zásilkovny a ředitelka Packety Simona Kijonková.

Podle ní je přitom zřejmé, že celkové ochlazení spotřebitelské poptávky dopadlo také na e-commerce. „Na druhé straně se potvrzuje, že každá krize je zároveň i příležitost. I v současné době je na trhu celá řada e-shopů dosahujících velmi slušného růstu. Dobrá manažerská rozhodnutí, investice správným směrem a profesionální finanční řízení dokážou přinést profit i za nepříznivé situace,“ doplňuje.

Foto: Zásilkovna Výdejní skříň Z-Box od Zásilkovny

Packeta tak nadále pokračuje ve svém růstu, kdy loni podle nedávno publikované oficiální závěrky dosáhla celkového obratu 6,4 miliardy korun, o čtvrtinu více než rok předtím. Zároveň ale zaznamenala pokles zisku – ze 227 milionů na loňských 128 milionů. Kijonková uvádí, že hlavním důvodem mají být vysoké investice do rozvoje firmy v oblastech péče o zákazníky, IT, robotizace, automatizace i nových dep.

V lednu Packeta například expandovala na Jadran a ve Slovinsku založila svou další entitu, v létě pak otevřela své největší depo na Moravě s rozlohou téměř dvanáct tisíc metrů čtverečních s kapacitou 2,5 milionu zásilek. „Packeta je dlouhodobě zisková a zisková byla i v roce 2022. Pokud investujete výrazně do růstu a do inovací, vylepšení kvality, produktů a zákaznické spokojenosti, musíte obětovat část zisku. To je základní podnikatelské pravidlo,“ říká Kijonková, která očekává letošní tržby skupiny na úrovni 7,3 až 7,5 miliardy korun.

Zároveň v současnosti pokračuje proces možného prodeje Packety, o němž Kijonková poprvé mluvila v květnu. „Jednání o vstupu investora probíhají. Více zatím bohužel nemůžeme komentovat,“ reagovala nyní na dotaz, v jakém stadiu se transakce nachází. Podle informací Hospodářských novin ale v červenci skončila doba pro podání prvních indikativních nabídek a zájem investorů byl značný. Mezi uchazeči o koupi se může nacházet i PPF, Emma Capital Jiřího Šmejce či třeba bostonská investiční skupina TA Associates, fondy MidEuropa, Advent International nebo Blackstone.

„Zájem fondů je velký, ovšem pořád platí, že prodej společnosti je jen jednou z možností a uvidíme, jak to celé dopadne,“ doplnila Kijonková pro HN. Kijonková je v rámci vehiklu JSK Investments, který vlastní se svým manželem Jaromírem, zakladatelem miliardového e-shopu s čočkami Alensa, největším akcionářem Packeta Group s podílem 48,6 procenta. Téměř 21 procent pak patří Notinu majitele Michala Zámce, jednomu z největších online prodejců kosmetiky a drogerie v Evropě. Mezi dalšími podílníky jsou bývalý klíčový programátor Lukáš Bílek, podnikatel Martin Kukačka, dodavatel Štěpán Chytka či jednatel firmy Petr Vytiska.