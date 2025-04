Zásilku a k ní řidičák a SPZ. Vláda plánuje spustit jejich doručování do výdejních boxů

Objednat si řidičský průkaz do výdejního boxu má být možné od července v síti Balíkovny, do níž jsou zapojené i AlzaBoxy a další.

Uložit 0

Pro nový řidičský průkaz už nebude nutné chodit osobně na úřad, místo toho si je půjde převzít na výdejních místech nebo ve výdejních boxech podobně jako s nákupem na e-shopech. Senátoři totiž nedávno schválili novelu několika silničních zákonů, která takový způsob doručení umožní prostřednictvím Balíkovny České pošty, do její sítě jsou přitom zapojené i AlzaBoxy, Box OX Point a Penguin Box. K vyzvednutí postačí výdejní kód jako u klasické zásilky.

„Od července bude možné přes Portál dopravy zvolit doručení řidičského průkazu vydaného z důvodu jeho končící platnosti nebo z důvodu jeho ztráty či odcizení na výdejní místo, kterým může být výdejní box či úložní místo,“ komentoval ministr dopravy Martin Kupka, podle kterého bylo doposud potřebné zajít na jeden z 206 obecních úřadů s rozšířenou působností. Nově bude možné využít minimálně 1 500 výdejních boxů a 1 500 výdejních míst.

Podle dřívějšího vyjádření Kupky by se takovým způsobem mohly doručovat například i registrační značky. „Usilovně pracujeme se Státní tiskárnou cenin na tom, abychom mohli registrační značky nebo malé technické průkazy posílat poštou nebo do AlzaBoxů. Lidé by se tak nemuseli vázat na pracovní hodiny úřadů. Jsme na tento postup zvyklí při nakupování zboží online, míříme k tomu mílovými kroky i v tomto směru,“ řekl Kupka loni na semináři Hospodářské komory.