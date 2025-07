Zastavily byznys, i když fungoval. Teď jsou s ovocnými bublinkami zpět a chtějí změnit, jak se v Česku připíjí

Uložit 0

Když Michaela Schenková a Michaela Syrová začínaly s výrobou ovocných nealkoholických bublinek Champi pod svou firmou Mams, rozhodně neplánovaly, že se i přes úspěch na čas odmlčí. Ale stalo se. Pauza přišla kvůli potřebě vylepšit výrobu a nakonec se natáhla na dva roky. Champi je ale zpět a kromě úspěchu v byznysu by zakladatelky chtěly pohnout i společností. „Chceme podpořit to, aby lidé nemuseli vysvětlovat důvody, proč nepijí alkohol,“ říká pro CzechCrunch Schenková.

Jejich společný příběh začal už před patnácti lety, kdy se potkaly. Obě těhotné a bez jasného pracovního plánu. Syrová působila jako personalistka, Schenková se věnovala vývoji reklamních produktů. Spojilo je mateřství i zájem o potravinářské technologie, chemii a vůbec o to, co vlastně doma dávají dětem pít. A tak se zrodil nápad – vytvořit slavnostní pití bez cukru, konzervantů a umělých přísad.

„Nejdřív jsme měly jen hezkou myšlenku,“ vzpomíná Syrová. Z ní ale vzešel konkrétní produkt, a to po měsících plných dotazů na zpracovatele ovoce, vinaře či návštěv univerzit. Jen samotný vývoj perlivého nápoje z ovocné šťávy trval pět let, nicméně firma se pak rozjela. A i když byla výroba přerušena technickými potížemi, je zpět, a to s jasnou vizí.

Foto: Mams Jablkové nealko bublinky Champi dostaly i nový design

„Nepít alkohol přestává být něco, co musíte vysvětlovat. Stává se z toho úplně normální volba, bez omluvy, bez nálepky. A přesně na tenhle moment jsme čekaly,“ říká Michaela Schenková. Spolu s Michaelou Syrovou v červnu vrátily na trh produkt, který samy kdysi dlouho hledaly, tedy slavnostní perlivé pití bez alkoholu. Ale návrat neznamenal navázání rovnou tam, kde skončily.

„Čas utíká rychle, ale pauza trvala skoro dva roky,“ připomíná Syrová. Přestávka nejprve přišla vhod, jelikož obě zakladatelky cítily únavu. Když po pár měsících došlo na rozhodování, jestli se do projektu opět pustit, nebo ne, zvítězila první varianta. „Bilancovaly jsme a vyšlo z toho, že i díky tomu, jaký je současný trend, to má smysl,“dodává Syrová.

Návrat do provozu ale nebyl úplně jednoduchý. Hlavní překážkou byl fakt, že původní Champi muselo být po celou dobu chlazené. A to omezovalo nejen zákazníky, ale i samotný rozvoj značky. „Narážely jsme na to u zákazníků i odběratelů. Věděly jsme, že to musíme udělat nechlazené,“ říká Schenková.

Vymyslet řešení zabralo měsíce. Kamarádky nakonec přišly se šetrnou pasterizací, což znamená, že trvanlivost lze udržet i bez chladu, aniž by se muselo měnit složení a byla ovlivněna chuť. „Chtěly jsme produkt posunout, ale ne za cenu přidávání čehokoliv navíc. Stojíme si za tím, že v jednoduchosti je síla,“ říká Schenková.

Použité suroviny navíc drží pevně pod kontrolou. „Jablka odebíráme převážně z České republiky, v případě potřeby doplňujeme z Rakouska. Vždy podle sezony, kvality a dostupnosti,“ popisují s tím, že výběr dodavatelů u nich probíhá stejně pečlivě jako evidence nákladů nebo plánování skladu.

Podstatné je nejen složení, ale i směr, kterým Champi nyní míří. Tedy k zavedení nového standardu: nechci pít, tak nebudu. „Když jsme před lety přišly na trh, doba ještě nebyla tam, kde dneska. Můžeme tedy srovnávat, jak se zákazník choval tehdy a jak se chová teď. A rozdíl je obrovský,“ říká Schenková.

Foto: Mams Prim hraje jablková chuť

„Už to není tak, že by se někdo snažil převléct do jiného hávu. Myslím tím takové to předstírání, že pijete alkohol, jen abyste mezi ostatní zapadli. Abych nebyl vyloučen ze společnosti. Otočilo se to a začíná to být tak, že piju nealko, je to moje volba a je to tak správně,“ přidává Schenková.

Podle obou zakladatelek se z nealka skutečně stává nová norma, a to i díky tomu, že mladší generace to bere přirozeněji. A právě na tenhle moment Champi čekalo. „Dnes už spousta lidí prostě nepije. Pomocí Champi chceme podpořit to, aby nemuseli vysvětlovat důvody proč,“ říká Schenková. „Jinými slovy, chtěly bychom odbourat třeba klasické otázky, jestli nepijete kvůli těhotenství, řízení nebo třeba nemoci.“

Její kolegyně Syrová ale také jedním dechem dodává: „Určitě nechceme moralizovat, ať si každý pije, co chce. Ale chceme přispět k tolerantnímu pohledu.“

Aktuálně se výroba blíží kapacitě šesti tisíc lahví denně, nicméně jestli je to moc, nebo málo, se teprve uvidí. „Na čísla je brzy, prodáváme zhruba měsíc,“ říká Schenková. Obě šéfky jsou ale poučeny z minulosti, kdy se v začátcích denní výroba pohybovala kolem tisícovky. „První rok jsme třeba vůbec nezvládly Vánoce. Neměly jsme co prodávat, úplně jsme to podcenily. Letos víme, co nás čeká, a víme, jak to udělat líp,“ je si jistá.

S tím vším jim ale od začátku pomáhalo i domácí zázemí. „Naše rodiny jsou nedílnou součástí celé téhle cesty. Obě máme doma skvělé manžely a děti, bez jejichž podpory, trpělivosti a pochopení by to jednoduše nešlo,“ říkají. I tak ale přiznávají, že začátky byly intenzivní a čas se musel brát někde jinde. „Ne vždy se dařilo skloubit práci, domácnost, děti a vztahy bez tření. A občas to zkrátka skřípalo,“ přiznává Schenková.

Do nové fáze značky ale vstupují se širším záběrem a globálnějším pohledem. „Já žiju v Anglii. Díky tomu máme myšlenky z více směrů a kultur. Tady v otázce nealka fungují lépe,“ říká Schenková. Právě díky tomu začínají zvažovat i expanzi.