Zatímco bitcoin ztratil devět procent, oni dvacet připsali. Český fond vydělává, i když krypto krvácí
Kapitál loni mířil spíš do umělé inteligence a krypto ostrouhalo. Fond Dopamine Investments ale nálada na trhu netrápí, vydělává totiž jinak.
Na první pohled se může zdát, že rok 2025 byl pro kryptoměny úspěšný. Do odvětví vstoupily velké finanční instituce, americký Fed i česká ČNB, zájem investorů roztáčela kryptoměnová ETF a rozhýbala se také regulace. Při pohledu na čísla se ale optimismus rychle vytrácí. Zatímco zlato lámalo rekordy, bitcoin svou roli „digitálního zlata“ nepotvrdil. Za celý minulý rok ztratil přes 7,35 procenta, od historického maxima do konce roku dokonce zhruba třicet procent své hodnoty. Ne všichni na kryptoměnových trzích ale počítali ztráty.
Celkový pokles kryptoměnových trhů zkomplikoval život zejména menším investorům, některým větším hráčům se sofistikovanějšími strategiemi se naopak dařilo. Příkladem je český hedgeový fond Dopamine Investments, kterému se za osm měsíců od založení v květnu minulého roku podařilo dosáhnout zhodnocení 20,2 procenta. Bitcoin přitom ve stejném období krvácel a skončil s devítiprocentní ztrátou.
Jízda to ale byla jako na horské dráze, z květnových 96 500 dolarů se cena bitcoinu vyšplhala na říjnová maxima kolem 125 000 dolarů a během několika týdnů spadla o třetinu na prosincových 87 500 dolarů. „Situace na trzích nebyla jednoduchá. V říjnu došlo k největší likvidaci pákových pozic v historii, což pravděpodobně způsobilo, že řada hráčů byla nucena postupně odprodat tisíce bitcoinů, to stáhlo trh dolů,“ vysvětluje Jakub Helešic, spoluzakladatel a partner fondu, který má ve správě prozatím šedesát milionů korun.
Zároveň Helešic identifikuje další důležité trendy: „Rizikově orientované peníze, které v minulých cyklech proudily do krypta, se v roce 2025 přesunuly především do technologických akcií a segmentu umělé inteligence. Byli to přitom často právě retailoví gambleři, kteří pomáhali hnát ceny kryptoměn strmě vzhůru. Nám se i přesto podařilo porazit nejen bitcoin, ale celý trh.“
Název jeho fondu je slovní hříčkou, která odráží filozofii zakladatelů. Zatímco v běžném světě kryptoměnového tradingu bývá dopamin jako hormon štěstí spojován se vzrušením z risku a divokých výkyvů cen, tým Dopamine Investments se snaží na tvorbu dopaminu jít skrze systematické zisky a naopak stresový kortizol minimalizovat.
Recept na zisk, když trhy krvácí
Klíčem k černým číslům v roce, kdy trhy padaly, se staly stabilní výnosové strategie zaměřené na takzvanou tržní neutralitu. Fond z velké části funguje jako poskytovatel likvidity. Místo sázky na růst ceny inkasuje fond poplatky za to, že se na trhu obchoduje – bez ohledu na směr.
Jednou z využívaných strategií je například poskytování likvidity na platformě Aave zaměřené na kryptoměnové půjčky. Fond do systému vloží kapitál a ostatní účastníci si ho mezi sebou půjčují, za což platí úrok. Zisk se tedy tvoří podobně jako u banky z úroků půjček, nikoliv podle toho, zda cena bitcoinu roste nebo klesá.
Stabilní výnosové strategie a využití tržních neefektivit se staly nejziskovější částí našeho portfolia.
Rozdíl je v tom, že zde celý proces probíhá plně automatizovaně prostřednictvím chytrých kontraktů přímo na blockchainu. Protokol Aave je dnes objemem uzamčených vkladů srovnatelný s velikostí většiny českých bank. Důležité je, že i kryptoměnové půjčky jsou vždy kryté jinou kryptoměnou jako zástavou, takže pokud by hodnota zástavy začala klesat pod stanovenou hranici, systém ji automaticky prodá (zlikviduje) a půjčka se splatí. „Celý mechanismus je nastaven tak, aby chránil poskytovatele kapitálu,“ dodává Helešic.
Druhou složkou, která loni tvořila velkou část profitu fondu, byly oportunistické obchody. Tedy převážně technické výnosy plynoucí z chybného ocenění rizika jinými účastníky trhu. „V prostředí stagnujícího trhu se stabilní výnosové strategie a využití tržních neefektivit staly nejziskovější částí našeho portfolia,“ popisuje Helešic.
Tržní neefektivita nastává v momentě, kdy cena neodpovídá skutečné hodnotě nebo realitě. To vytváří příležitost k zisku. Na kryptoměnovém trhu se tržní neefektivita nejčastěji projevuje jako „chyba v systému“, například u konkrétních burz, kterou může investor využít. Může se jednat o chybné kotace cen, špatnou provázanost spotového a futures trhu nebo odchylky v cenách.
Příkladem může být situace z června 2025 nebo následný říjnový propad, kdy strategie fondu prokázala schopnost ochránit kapitál a současně v tržně neutrální složce těžit ze zvýšené volatility. Ani tento systém však není neprůstřelný a nese svá specifika.
Největším rizikem pro tyto strategie totiž není samotný pokles ceny, ale takzvané riziko protistrany. Pokud by selhala samotná burza nebo protokol, na kterém fond operuje, hrozila by ztráta kapitálu. „Všechna systémová rizika se snažíme aktivně omezovat. Například při poskytování likvidity máme alokační limity nastavené tak, aby potenciální ztráta z jednoho selhání nepředstavovala zásadní dopad na celé portfolio,“ dodává Helešic.
O fondu Dopamine Investments
Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů (regulace CIMA, Kajmanské ostrovy)
Minimální investice: 100 000 dolarů (nebo ekvivalent)
Cílový výnos: 20–40 % p.a.
Strategie: Multistrategie (kombinace tržně neutrálních a směrových strategií)
Likvidita: Měsíční (možnost vkladů a výběrů k 1. dni v měsíci)
Poplatky: 2 % management fee, 20 % ze zisku (High Water Mark)
Zakladatelé: Tomáš Pacalt, Roman Panuška, Jakub Helešic
Fond Dopamine Investments funguje pod přísnou regulací měnové autority Kajmanských ostrovů (CIMA). Volba této exotické destinace není snahou o daňovou optimalizaci, ale nutností pro fond obchodující kryptoměny na pokročilé úrovni. V českém prostředí totiž neexistuje regulovaný obhospodařovatel, který by dokázal pracovat s aktivní správou kryptoměnových transakcí, kde se pozice fondu může měnit během okamžiku.
„Kajmanské ostrovy jsou globálním standardem, sídlí tam většina světových krypto hedgeových fondů. Máme jasně dané procesy a struktura se skládá z několika nezávislých subjektů, které dohlížejí na naše fungování,“ vysvětluje Helešic. Dopamine Investments touto cestou nešli sami, na Kajmanských ostrovech sídlí například i český algoritmický fond p-hat.
Čeká nás růst, nebo konec?
Do dalších měsíců se Helešic dívá s vysokou dávkou obezřetnosti, trh se podle něj musí po období pesimismu nejdříve uklidnit: „Historie ukazuje, že právě období největšího strachu a ztráty zájmu bývaly nejlepší dobou pro nákup. Podobnou situaci už jsme zažili mnohokrát – a zatím se pokaždé ukázalo, že právě v těchto chvílích vznikaly nejzajímavější příležitosti.“
Jeho kolega, manažer fondu Roman Panuška, nedávno v komentáři na síti X uvedl, že kryptoměnový trh se nachází v mimořádně zajímavé fázi. Makroekonomické podmínky jsou pro riziková aktiva velmi příznivé, přesto krypto zatím nereaguje tak dynamicky, jak by historicky odpovídalo jeho spekulativní povaze.
„Podle mě jsme od roku 2021 nezažili klasický retailový bull market. Současný růst je tažen převážně institucemi, ne masovým zájmem veřejnosti. Pokud se tento zájem vrátí, může přijít výrazný pohyb nahoru. A právě to z dnešní situace může potenciálně dělat velmi atraktivní moment pro systematickou akumulaci,“ napsal Panuška. Současná fáze tak nemusí znamenat úpadek sektoru, ale jeho zdravou očistu – slabé projekty postupně zmizí, zatímco posílí ty, které dokáží obstát i bez spekulativní euforie.
„Nikdo nemá křišťálovou kouli, proto musíme být vždy připraveni na více scénářů. Pokud se trh oživí, naše struktura portfolia nám umožní významně profitovat. A pokud bude stagnovat, stále máme nástroje, jak s částí prostředků generovat stabilní výnos v oblasti decentralizovaných financí,“ uzavírá Helešic.