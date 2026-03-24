Zatímco vy jste pryč, AI doma pracuje. Claude propojil mobil s počítačem, úkolovat ho můžete odkudkoliv
Anthropic přináší konkurenci OpenClaw. Postavil agenta, který za vás udělá třeba analýzu, zatímco vy na mobilu jen schvalujete jeho kroky.
Představte si, že jedete ráno do práce, ale zapomněli jste vypracovat třeba datovou analýzu. Průšvih? Ne nutně. Z mobilu totiž pošlete svému digitálnímu asistentovi zprávu se zadáním a on si pak na zapnutém počítači sám otevře tabulky, projde data a výsledek vám pošle zpátky. Přesně tohle slibuje společnost Anthropic, která přišla s aktualizací svého modelu Claude. V ní umělé inteligenci zčásti předává vládu nad vaším počítačem.
Hon za tím, kdo jako první nechá AI plně ovládat náš počítač, nedávno divoce odstartoval open source projekt jménem OpenClaw. Ukázal, že lidé stojí o pomoc a chtějí například poslat umělé inteligenci zprávu přes WhatsApp a nechat ji, ať za ně odpracuje nudnou rutinu.
Jenže i přes své výhody měl tenhle nástroj poměrně děsivý háček. Vývojáři sledovali, jak omylem maže celé e-mailové schránky v rámci takzvaného automatického úklidu nebo sám od sebe zakládá lidem profily na seznamkách, o které se nikdo neprosil. Ekosystém doplňků hlásil nebezpečně vysoký podíl malwaru a tisíce počítačů zůstaly vystaveny hrozbám.
V Anthropicu tenhle chaos sledovali a zanalyzovali každé selhání konkurence. Díky tomu pak vytvořili nástroj, který má sice podobné ambice, ale staví na striktních pravidlech a bezpečnosti. Když mu tak zadáte úkol, Claude nezačne hned jednat. Místo toho nejprve hledá takzvané konektory. Pokud máte připojený Gmail, Google Drive nebo Slack, sáhne přímo do nich. Je to zdaleka nejrychlejší a nejméně chybová cesta.
Pokud ale narazí na aplikaci nebo interní systém, se kterým si takto napřímo nepopovídá, zkusí to přes webový prohlížeč. Až když selže i to, sáhne po poslední možnosti a začne váš počítač ovládat přesně tak, jako byste u něj seděli vy sami. Co to znamená v praxi? Claude si začne neustále pořizovat snímky vaší obrazovky, aby viděl, co přesně na monitoru zrovna máte. Díky těmto screenshotům se zorientuje v uživatelském rozhraní a poté sám hýbe kurzorem, scrolluje a vyťukává text do políček, jako by měl v ruce vaši myš a klávesnici.
Dává mu to obrovskou svobodu, jelikož si tak poradí i s programy, které žádné oficiální napojení na umělou inteligenci nemají. Navíc je tu několik bezpečnostních opatření. Například pokud zrovna sedíte u monitoru, vidíte všechny kroky přímo před sebou a jakoukoliv akci můžete okamžitě zastavit. A pokud Claudovi zadáváte práci na dálku z mobilu, systém vás upozorní notifikací pokaždé, když potřebuje schválit přístup k nové aplikaci.
Další posun přichází s funkcí nazvanou Dispatch. Anthropic totiž propojil mobilní aplikaci s tou desktopovou. Můžete si tak udržovat jedno nekonečné konverzační vlákno, které si pamatuje veškerý kontext vaší práce. Cestou na schůzku tak napíšete Claudovi z mobilu, ať z vašich lokálních souborů na disku vytáhne data pro analýzu. Jelikož jste si při odchodu z domova nechali zapnutý Mac i se spuštěnou aplikací, Claude se dá do práce, prohledá soubory, sestaví zprávu a hotový výsledek vám pošle zpět. Dokonce si můžete nastavit i pravidelné úkony, kdy asistent například každé ráno sám zkontroluje e-maily nebo připraví report.
Zní to obrovsky lákavě, ale pochopitelně to vyvolává zásadní otázky ohledně soukromí. Když umělá inteligence řídí váš počítač pomocí neustálých screenshotů celé obrazovky, vidí zkrátka všechno, co na ní zrovna svítí. Anthropic proto rovnou radí, ať před spuštěním funkce zavřete všechny důvěrné dokumenty. Pokud totiž máte na pozadí otevřenou třeba tabulku s výplatami, Claude si ji při plnění úplně jiného úkolu vyfotí a přečte.
Když ji ale zavřete, musel by ji aktivně hledat a otevřít. A tady už narazí na mantinely. Claude nemůže po disku řádit jako utržený ze řetězu. Nejen že vyžaduje povolení pro vstup do nových aplikací, ale systémy jako bankovnictví, investiční platformy nebo vládní databáze má zakázané úplně. Vývojáři model natrénovali tak, aby se těmto oblastem obloukem vyhýbal, ačkoliv sami přiznávají, že ani to zatím není stoprocentně neprůstřelné.