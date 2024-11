Závody v umělé inteligenci běží. Amazon lije další čtyři miliardy do Anthropicu, konkurenta OpenAI

Uložit 0

Rychlý vývoj ve světě umělé inteligence můžeme sledovat jako běžní uživatelé z první ruky, a to díky aplikacím jako ChatGPT nebo Claude. Za nimi stojí společnosti OpenAI a Anthropic, které se řadí k předním hráčům v tomto oboru a také patří k těm nejvyhledávanějším mezi investory. Do první jmenované vkládá miliardy Microsoft a spol., do té druhé masivně investuje Amazon. Právě ten nyní svou „sázku“ na startup Anthropic založený bývalými zaměstnanci OpenAI ještě zvyšuje. K dosavadním čtyřem miliardám dolarů přidá ještě jednou tolik, což celkové investice Amazonu do Anthropicu zvedne na osm miliard dolarů (195 miliard korun).

Poprvé Amazon do kalifornského projektu, který stojí za vývojem pokročilého jazykového modelu Claude, jenž je přímým konkurentem populárního ChatGPT od OpenAI, investoval loni v září. Tehdy oznámil, že do Anthropicu pošle 1,25 miliardy dolarů. Na začátku letošního roku investici zvýšil na čtyři miliardy dolarů a nyní přidává ještě jednou tolik. Pro Amazon se jedná o jeho největší startupovou investici v historii. Ve světě umělé inteligence (AI) ale aktuálně nejde o nic nového. Jsou to právě největší technologické firmy, které se spojují s menšími startupy věnující se umělé inteligenci.

Firmy jako Microsoft nebo Amazon si nechtějí nechat utéct žádnou příležitost, protože sází na to, že umělá inteligence významně promění nejen technologický sektor, ale výhledově i celý svět. Navíc menším startupům dokáží poskytnout klíčovou infrastrukturu pro vývoj a testování umělé inteligence, která je velmi náročná. A právě o to se jedná také v případě spolupráce mezi Amazonem a Anthropicem. Firma, kterou v roce 2021 založili bývalý členové OpenAI v čele se sourozenci Danielou a Dariem Amodeiovými, oznámila, že Amazon Web Services (AWS) bude nově jejím primárním partnerem v cloudu a trénování umělé inteligence.

Foto: CzechCrunch Antrhopic vyvíjí AI asistenta Claude

„Naše spolupráce se společností Amazon se zásadním způsobem podílela na zpřístupnění možností Clauda milionům koncových uživatelů u desítek tisíc zákazníků. Těšíme se na spolupráci s Amazon při trénování a pohánění našeho nejpokročilejšího modelu umělé inteligence,“ uvedl spoluzakladatel a šéf Anthropicu Dario Amodei, podle kterého má za sebou AI software jeho firmy „rok průlomového růstu“. Nová investice od Amazonu by nicméně podle Financial Times neměla bránit Anthropicu ve spolupráci s dalšími významnými partnery, jakou jsou Nvidia nebo Google. Od něj ostatně startup již dříve získal dvě miliardy dolarů.

Jak uvádí magazín TechCrunch, v Anthropicu by sice údajně preferovali využívání čipů od Nvidie, ale vysoká investice od Amazonu byla příliš dobrá na to, aby ji odmítli. Načež si měl Amazon v rámci nového financování vymínit podmínku, že bude Anthropic k tréninku umělé inteligence používat jeho čipy a cloudovou infrastrukturu AWS. Zároveň již má Amazon pracovat na zabudování modelů Claude do příští generace svého reproduktoru poháněném chytrou asistentkou Alexa a oznámena byla rovněž spolupráce s Annapurna Labs.

Jde o divizi AWS, která se zabývá výrobou čipů, a s Anthropicem má spolupracovat na vývoji budoucích generací akcelerátorů Trainium, což jsou čipy vyrobené na míru pro trénování modelů umělé inteligence. Amazon zůstává ve firmě i po další velké finanční injekci jako minoritní investor. Podle portálu Crunchbase už Anthropic od investorů získal celkem 13,7 miliardy dolarů (přes 330 miliard korun). Konkurenční OpenAI již mělo nabrat 21,9 miliardy dolarů, přičemž 13 miliard investoval sám Microsoft. Ten už investičně podpořil také další AI firmy, jako je francouzský Mistral nebo G42 z Abú Dhabí.

Závratně rostou také valuace AI firem. Anthropic si po posledním investičním kole z konce loňského roku, které vedl fond Menlo Ventures, dokráčel k valuaci přes 18 miliard dolarů. Ještě mnohem výš je ale aktuálně OpenAI, jehož hodnota se za půl roku zdvojnásobila na více než 150 miliard dolarů. A čerstvé investiční kolo tento týden oznámila také společnost xAI Elona Muska, která měla podle informací The Wall Street Journal získat od investorů pět miliard dolarů při valuaci 50 miliard dolarů, což je dvojnásobek proti stavu před několika měsíci. Prakticky ihned po založení své firmy dokázal nedávno vybrat od investorů miliardu dolarů také Ilja Sutskever, další odpadlík z OpenAI, který chce vyvinout bezpečnou superinteligenci.