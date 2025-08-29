Zbankrotoval, ale může vstát z popela. Hooters má vrátit život důchodce, který chce zpátky kýčovitost
Bývalý právník, který Hooters provází už od 90. let, odolal dluhové pasti i módním experimentům. Teď věří, že jeho recept zachrání celou síť.
Neil Kiefer zná Hooters, americkou restaurační franšízu, kterou můžete navštívit i v Praze, už desítky let. Bývalý právník z Floridy se v 90. letech spojil s původními zakladateli a postupně převzal řízení jejich poboček, jež jsou doteď známé především spoře oděnými servírkami a tradiční americkou kuchyní. Dnes jich vlastní kolem dvaceti a zároveň má plán na záchranu celé značky. Na rozdíl od centrály, která letos v březnu padla pod tíhou dluhů, totiž jeho podniky fungují dál.
Aby to bylo jasné: Hooters měl od začátku trochu roztříštěnou vlastnickou strukturu. Šestice kamarádů z Floridy otevřela první restauraci v roce 1983, když se ale o deset let později pustila do expanze, musela přibrat investory. Ti vytvořili centrální společnost Hooters of America, která převzala většinu značky a začala otevírat desítky franšíz po celé zemi. Původním zakladatelům tak zůstala jen menší skupina podniků kolem Tampy a Chicaga, které dál fungovaly nezávisle.
Právě v téhle „nezávislé“ části Hooters začal působit i Kiefer. Jako právník zakladatelům radil už od začátku 90. let a postupně se stal jejich blízkým partnerem. Nakonec převzal řízení několika restaurací a vybudoval si vlastní síť, kterou vedl odděleně od centrály.
🚨 #BREAKING: Hooters Revamp Underway
Neil Kiefer aims to rescue bankrupt Hooters by scrapping revealing shorts, restoring the classic orange uniform, and investing $300K per location.
The plan seeks to balance the chain’s provocative image with family-friendly appeal pic.twitter.com/2SRFPq0JJ4
— Wienerdogwifi (@wienerdogwifi) August 23, 2025
Ta mezitím nabrala stovky milionů dolarů dluhů, když investoři vypláceli sami sebe a zároveň otevírali nové pobočky bez většího úspěchu. Restaurace zastarávaly, služby se horšily a návštěvnost klesala. Pandemie sice nebyla smrtící ranou, ale tržby tehdy spadly téměř přes noc a podnik se od té doby potýkal s chronickými ztrátami. Vysoká inflace a rostoucí úroky pak situaci jen zhoršily, až firma letos v březnu definitivně vyhlásila bankrot.
Kiefer si však dál dělal věci po svém. Jeho restaurace přežily pandemii i úpadek centrály díky tomu, že se opíraly o místní zákazníky, rozvoz jídel a komunitu, která se k nim vracela. Kiefer se zároveň nenechal zatlačit do kroků, které podle něj měnily podstatu značky. Neexperimentoval s novými uniformami ani tematickými večery, jež se v roce 2021 staly terčem kritiky. Tehdy centrála Hooters servírkám vnutila šortky připomínající spodní prádlo, což vyvolalo bouři na sociálních sítích a hrozby odchodu ze strany dívek. Kiefer tenhle krok odmítl a trval na tom, že Hooters mají zůstat Hooters. S oranžovými šortkami, bílými tílky a atmosférou, na kterou byli hosté zvyklí.
Teď chce roky zkušeností a úspěchů přetavit ve svůj hlavní argument. Navrhuje převzít padesát zkrachovalých poboček, každou zrekonstruovat a znovu otevřít. Do každé mají jít stovky tisíc dolarů. Slibuje návrat k osvědčeným uniformám, osekané menu a vyšší kvalitu jídla. „Nemyslím si, že budou všude vykukovat holá pozadí,“ řekl Kiefer pro Wall Street Journal. „Hooters má být znovu rozkošně kýčovitý podnik. Nikdy to neměla být žádná vysoká gastronomie, ale poctivé jídlo a místo, kam se lidé rádi vracejí.“
O tom, jestli se jeho plán uskuteční, nyní rozhoduje soud v Dallasu. Ten dle Wall Street Journal posuzuje, jak se rozdělí a prodá majetek zkrachovalé centrály. Do hry se hlásí i další zájemci, část investorů by nejraději prodala restaurace po kusech, jiní prosazují, aby značku převzal nějaký jiný velký konkurent z odvětví. Kiefer tak musí přesvědčit věřitele, že právě jeho varianta dává největší šanci na přežití řetězce. Soud bude zvažovat, kdo nabídne lepší podmínky pro splacení dluhů a zároveň dokáže zajistit, že Hooters nezmizí z mapy. Pokud Kiefer dostane zelenou, stane se šéfem nové společnosti, která značku povede.