Zdravotnická část Penty vyrostla o polovinu na 11,5 miliardy. Táhla ji Alzheimer centra
Penta Hospitals CZ za rok 2025 zvýšila obrat o více než 50 procent ze 7,57 miliardy a do svého rozvoje investovala 861 milionů korun.
Zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ uzavřela rok 2025 s obratem 11,46 miliardy korun a meziročně si polepšila ze 7,57 miliardy v roce 2024. Jeden z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku provozuje 19 nemocnic a síť 54 domovů Senevida pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Na obratu se nejvíce podílely právě divize Senevida s 50 procenty a Hospital se 44 procenty, zbytek připadl na ambulantní a domácí péči.
Do svého rozvoje skupina loni investovala 861,3 milionu korun. Největší část – 545,5 milionu – směřovala do zdravotnické infrastruktury. K hlavním projektům patřila výstavba nového pavilonu psychiatrie v Nemocnici Ostrov za více než 250 milionů korun či otevření domova Senevida v Bystřici nad Pernštejnem se 112 lůžky.
Skupina v roce 2025 evidovala 34 431 hospitalizací a přes 1,24 milionu ambulantních výkonů, provedla také 408 robotických operací a jako první v Česku zavedla roboticky asistované operace kyčelního kloubu. „Silné ekonomické výsledky nejsou samy o sobě cílem. Vnímáme je jako předpoklad pro investice, které zlepšují péči o pacienty,“ uvedla generální ředitelka Barbora Vaculíková. Vlastníkem skupiny je investiční skupina Penta.