Penta udělala svou největší zdravotnickou akvizici. Za miliardy přikoupila šest nemocnic i školu
Skupina Penta Hospitals přebírá Group Mediterra. Součástí akvizice jsou nemocnice, rehabilitační klinika i zdravotnická škola po celém Česku.
Penta Hospitals oznámila akvizici Group Mediterra, která představuje největší transakci skupiny na českém trhu v její historii. Penta přebírá šest nemocnic, zdravotnickou školu a agenturu domácí péče s více než dvěma tisíci zaměstnanci. Dokončení transakce podléhá souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Do portfolia Penta Hospitals tak přibudou nemocnice Mělník, Sv. Zdislavy v Mostišti, Rehabilitační klinika Malvazinky, nemocnice v Tanvaldu a Sedlčanech a Centrum léčby pohybového aparátu v Praze.
„Jde o pracoviště s mimořádně silným odborným zázemím, dlouholetou tradicí a jasně vyprofilovaným zaměřením. Svým regionálním ukotvením i odborností přirozeně rozšiřují naši stávající síť nemocnic a služeb,“ říká Václav Jirků, partner Penta Investments odpovědný za oblast zdravotnictví. Podle zdrojů Hospodářských novin měla prodejní cena zřejmě překročit 160 milionů eur, tedy zhruba čtyři miliardy korun. Loňské tržby skupiny Mediterra v Česku dosahovaly 2,8 miliardy korun.
Group Mediterra je dlouhodobě významným poskytovatelem následné intenzivní a lůžkové péče, akutní rehabilitace a ortopedické operativy. Model péče je postaven na plynulé návaznosti služeb od ortopedické indikace přes operace a rehabilitace až po následnou nebo domácí péči. Do skupiny patří také renomovaná porodnice v Mělníku s více než tisícem porodů ročně a centrum robotické chirurgie v Mostišti využívající systém Da Vinci.
„Vstup silného a renomovaného partnera představuje garanci dalšího rozvoje, dlouhodobé stability a kontinuálního zvyšování kvality poskytovaných služeb,“ uvedl Jochen Sagadin, předseda představenstva Group Mediterra. Skupina v posledních letech významně investovala také do modernizace zařízení, včetně rekonstrukce porodnického oddělení v Mělníku nebo výstavby nového pavilonu následné péče.
Součástí transakce je také Střední zdravotnická škola Mělník, kterou ročně navštěvuje více než 250 praktických sester. „Jsme rádi, že do naší skupiny nově vstupuje i střední zdravotnická škola, což otevírá prostor pro vytváření přirozených synergií v oblasti vzdělávání. Posilování atraktivity zdravotnických profesí a rozvoj kvalitního personálu jsou pro nás klíčovými tématy,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.
Penta Hospitals CZ je součástí největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. V Česku aktuálně provozuje jedenáct nemocnic akutní i následné péče a síť 53 specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a má 6,5 tisíce zaměstnanců. Během osmi let vyrostla ze 122 milionů korun na tržby přesahující 7,5 miliardy a v letošním roce plánuje překonat hranici jedenácti miliard korun.