Ze Slavkova chtějí ovládnout Evropu zelenými fasádami. Česká firma na to nakoupila klíčové patenty
Rodinná společnost LIKO-S získala technologii hydroponických fasád. Výrobu přesouvá z USA do Česka a chce být největším hráčem v Evropě.
Česká rodinná firma LIKO-S ze Slavkova u Brna posiluje svou pozici v oblasti zeleného stavění. Od americké společnosti odkoupila patent na unikátní systém hydroponických zelených fasád, který dosud pro své projekty pouze dovážela. Klíčovou změnou je kompletní přesun výroby do Česka, což firmě umožní technologii lépe škálovat a zpřístupnit ji na evropských trzích. Systém modulárních panelů s minerální vlnou bude nově nabízet pod vlastní značkou.
Akvizice navazuje na předchozí nákup britského patentu Plantbox a dělá z LIKO-S hráče, který ovládá oba hlavní typy zelených stěn – substrátové i hydroponické. Právě hydroponie umožňuje rostlinám vytvářet vlastní mikroklima, díky čemuž jsou odolnější a budovy ochlazují až o 30 °C. Podle předsedy představenstva Jana Musila jde o strategický krok pro expanzi: „Tím, že se výroba přesouvá do Česka, dokážeme technologii lépe škálovat a udělat ji dostupnější pro zákazníky na trzích, kde už působíme.“
Slavkovská firma do těchto patentů a přesunu výroby podle informací CzechCrunche investovala řádově nižší desítky milionů korun a má nyní ambici stát se největším evropským výrobcem v tomto segmentu. Do systému plánuje integrovat také chytré prvky pro měření a automatickou závlahu. „Věříme, že právě naše hydroponické zelené fasády jsou efektivní způsob, jak minimalizovat městské tepelné ostrovy a zpříjemnit život pro další generace,“ říká zakladatel LIKO-S Libor Musil.