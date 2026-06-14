Zrcadlo nešvarů naší doby je opět tady. V Praze a Pardubicích začalo další bienále Ve věci umění
Iniciativa pro současné umění tranzit.cz uspořádala další ročník bienále Ve věci umění. Představuje témata, která považují mladí autoři za zásadní.
Říká se, že umění je nekompromisním zrcadlem společnosti a doby, v níž vzniká. A o tom angažovaném to platí dvojnásob. Co momentálně nejvíc trápí mladé umělce z různých koutů světa, si můžete odteď až do září prohlédnout i v pražské Národní galerii nebo galerii GAMPA v Pardubicích. Na těchto místech totiž právě odstartoval čtvrtý ročník bienále Ve věci umění, které má podtitul Nezbytná přání a přináší díla, která se rodí z nutnosti a jsou formovaná životními podmínkami těch, kdo je vytvářejí.
Bienále tvoří tříměsíční výstava, program událostí a dlouhodobé aktivity, které mapují projevy umělecké a občanské odolnosti, solidarity a kolektivní praxe. Hlavní výstava probíhá od 12. června do 13. září 2026 v Národní galerii Praha – Veletržním paláci a v nedávno otevřeném prostoru GAMPA – Galerii města Pardubic v revitalizovaných Automatických mlýnech.
Třetí z hlavních lokací, umělecké centrum Tusculum Prague, představuje dlouhodobé komunitní aktivity, které přesahují tříměsíční rámec výstavy. V koprodukci bienále vzniklo šest původních uměleckých projektů umělců a umělkyň a celkem se v něm představí 49 autorů a autorek z Rakouska, Běloruska, Belgie, Brazílie, Česka, Gruzie, Německa, Indonésie, Íránu, Keni, Libanonu, Polska, Portugalska, Ukrajiny, Rumunska, Palestiny, Slovenska, Srbka, Sýrie a Spojeného království, kteří tematizují například zkušenosti queer komunity, života v emigraci a mnoho dalších.
Akci pořádá iniciativa pro současné umění tranzit.cz ve spolupráci s Národní galerií Praha, GAMPA – Galerií města Pardubic a Petrohradskou kolektiv. Vstup na všechna místa je zdarma a přístup je bezbariérový.