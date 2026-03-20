Udělal z nás všech fanoušky akčních filmů. Ve věku 86 let zemřel Chuck Norris
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako mistr bojových umění a hvězda akčních filmů i seriálu Walker, Texas Ranger.
Jeden z nejznámějších akčních herců a legenda bojových umění Chuck Norris zemřel ve věku 86 let. Podle informací rodiny skonal ve čtvrtek ráno na Havaji. Rodina uvedla, že odešel obklopen svými blízkými, bližší okolnosti smrti ale zveřejnit nechtěla.
Zpráva přišla jen krátce poté, co se objevily informace o jeho náhlých zdravotních potížích. Norris měl být v předchozích dnech hospitalizován po blíže nespecifikované zdravotní komplikaci na ostrově Kauai. Ještě nedávno přitom na sociálních sítích působil aktivně a při příležitosti svých narozenin sdílel video z tréninku, o to větší překvapení tak jeho úmrtí nyní vyvolalo.
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil nejprve jako mistr bojových umění a později jako hvězda akčních filmů a seriálu Walker, Texas Ranger. Během kariéry se stal jednou z nejvýraznějších tváří akčního žánru a v dalších letech i popkulturním fenoménem díky internetovým meme, které z jeho jména udělaly symbol téměř nadlidské síly. Vedle filmové kariéry byl známý i jako autor, podnikatel a zakladatel vlastního bojového stylu Chun Kuk Do.