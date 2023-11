Zemřel investiční génius Charlie Munger. Přes 50 let stál po boku Warrena Buffetta, byli ikonické duo

Uložit 0

Na Nový rok by mu bylo sto. Jen tak málo, necelý měsíc, chybělo Charliemu Mungerovi, aby se dožil výjimečně vysokého věku. Jeho život byl ale i bez toho výjimečný víc než dost, ostatně i 99 let je velká paráda. Stejně jako jeho jízda po boku Warrena Buffetta, s nímž vytvořili nerozlučnou a geniálně úspěšnou investiční dvojku.

„Berkshire Hathaway by nemohlo být tam, kde je dnes, kdyby nebylo Charlieho inspirace, moudrosti a účasti,“ prohlásil po smrti Mungera jeho byznysový partner Buffett, který má pověst nejlepšího investora všech dob. Když se ale ptali jeho osobně, vždy zmínil, že to byl právě Munger, kdo byl opravdovým tahounem v jejich spojenectví.

Charlie Munger se s Buffettem dal dohromady na začátku 70. let minulého století. V té době už sice oba byli celkem úspěšní a zkušení obchodníci, kteří dlouhodobě dokázali porážet výkonnost indexu největších amerických firem S&P 500, ale až spolu začali hrát jinou ligu.

„Zapomeň na to, že bys kupoval slušné firmy za fantastickou cenu. Kupuj fantastické firmy za slušnou cenu,“ napsal Buffett před pár lety do výroční zprávy skupiny Berkshire Hathaway, kterou s Mungerem budoval a která zastřešovala jejich investice. Ona věta bylo motto, s nímž přišel právě Munger a naučil Buffetta se podle něj chovat.

Zatímco Munger vždy vyznával hodně přísný a vybíravý pohled na to, do čeho je vhodné poslat peníze, Buffett, žák Benjamina Grahama a jeho principů hodnotového investování, byl ochotný nakupovat v podstatě jakoukoli firmu, když byla za dobrou cenu. To se ale důraznému a ambicióznímu Mungerovi nelíbilo. A postupně přetvořil i Buffetta k obrazu svému. Kladl důraz na trpělivost, i proto byl velkým kritikem boomu kryptoměn a burzovních spekulací.

Byl to také on, kdo věštce z Omahy přivedl k technologickým titulům, takže jejich Berkshire Hathaway se svého času stalo největším akcionářem například Applu. Oba byli sice v soukromí velmi skromní a žili vesměs poklidné, skoro až monotónní životy, ale zatímco Buffett byl vždy ostražitý vůči modernitě a novým technologiím, Munger jim do posledních dnů fandil a fascinovaly jej.

Ostatně za druhé světové války, kdy sloužil u americké armády, měl na starost předpovídání počasí, což vždy byl a je výsostně matematický a technologický obor. Jeho smysl pro inženýring se projevil i v tom, že dlouhodobě patřil k největším mecenášům amerických univerzit včetně například Stanfordovy univerzity v Kalifornii.

Foto: Fortune Live Media/Flickr Investor a jeden z nejbohatších lidí světa Warren Buffett

Právě proto, že celoživotně hodně peněz rozdával na podporu vzdělávání, se ani nikdy nepřipojil k iniciativě Giving Pledge, kterou rozjel Warren Buffett s Billem Gatesem a v níž se miliardáři celého světa upisovali k tomu, že podstatnou část svého jmění odkáží na charitu. Munger se nechal slyšet, že už toho rozdal tolik svým dětem a školám, že by vlastně neměl co splnit.

I pohled na žebříček nejbohatších lidí světa ukazuje, že opravdu rozdával hodně – přestože byl Buffettovou pravou rukou a skupinu Berkshire Hathaway společně řídili několik dekád, rozdíl v jejich finančním bohatství byl papírově velký. Zatímco Munger měl podle Forbesu 2,6 miliardy dolarů, Buffett 119 miliard dolarů.

Na ikonických valných hromadách Berkshire Hathaway, na něž se do sportovních hal sjížděly vždy desítky tisíc lidí a drobných akcionářů, toho Munger nikdy moc nenamluvil. Na směřování skupiny a její kondici měl ale naprosto zásadní vliv, jen se záměrně skrýval ve stínu neméně zdatného, o šest let mladšího kamaráda Warrena.

Charlie Munger zemřel v nemocnici v Kalifornii, kam se odstěhoval už před dlouhou dobou z Nebrasky.